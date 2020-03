¿Te aburres en casa? Aquí tienes todas las aficiones que puedes cultivar para despejar la mente y distraerte.

Pintura, bordados, música, lectura, acuarelas, cocina... Todo lo que puedes hacer en casa para ser creativa y que las horas se te pasen volando.

En estas semanas que llevamos confinados en nuestros hogares parece que el mundo que Internet nos pone a disposición se nos queda algo escaso. ¿Qué sería de nosotros viviendo una cuarentena cuando no existía Youtube ni Instagram? ¿O cuando tan siquiera eran poquísimos los hogares que se podían permitir una televisión? A veces no nos paramos a pensar lo que tenemos a nuestro alcance y lo agradecidos que debemos estar.

En este artículo viajamos al pasado y pretendemos desintoxicarnos de redes sociales y televisión para volver a conectar con nuestros pensamientos, con el silencio y con nuestra creatividad. Dicen que el aburrimiento es un sentimiento esencial para que el ser humano sea creativo. Por eso, entre bordados y acuarelas os proponemos aficiones que tal vez se queden con vosotras más tiempo que el que dure la cuarentena.

Cogemos la idea de @heyratolina. Bordar es un arte prácticamente olvidado pero dispara tu creatividad y concentración como lo hace pintar, por ejemplo, superficies pequeñas. Un tutorial para principiantes en Youtube es todo lo que necesitas para dejar el miedo a un lado y comenzar a bordar una camiseta vieja por ejemplo.

Son muchas las influencers que vemos aficionadas estos días a pintar con acuarela y es el caso de @martalozanop o @mariapombo. Es una práctica sencilla y creativa que llama mucho la atención y suele gustar a todo el mundo que la prueba. Si no sabes qué quieres dibujar siempre puedes copiar una foto de Pinterest o un paisaje. Como siempre, Youtube nos da un tutorial para los que comenzamos en esta aventura.

Lettering. El arte de la caligrafía que debido a los teclados digitales hemos perdido. ¿Habéis leído cartas de vuestros padres o abuelos y alucináis con su letra? Si queréis mejorar vuestra escritura no hay nada mejor que el lettering. @the_flower_journal nos muestra sus creaciones y son tan hipnotizables que dan ganas de recrearlas. También aquí Youtube nos rescata con tutoriales.

Cocina y aprende. Cocinar está mucho más ligado con la creatividad que con la necesidad básica de alimentarse. Combinar ingredientes con el fin de que estén ricos y que además beneficien a tu salud es un proceso maravilloso. De eso saben muy bien @futurlife21, madre e hija enseñan y crean recetas increíblemente deliciosas que tu salud agradecerá. Aquí no se come solo lechuga, se come de absolutamente todo siguiendo una cocina tradicional mezclada con innovación. ¡Ponte un delantal y descubre de lo que eres capaz!

¿Qué es lo primero que vas a probar a hacer? El aburrimiento será tu clave del éxito.