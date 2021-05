Lo más impresionante de la edición de 2021 de los Premios Billboard fueron, sin duda, estas imágenes de Pink y su hija.

Clara Hernández

Estamos acostumbradas a que la cantante Pink nos sobrecoja con su voz poderosa y algunos de los temas más premiados del pop internacionales (la artista ha sido galardonada, a lo largo de su carrera, con 5 premios Billboard (el último, en esta misma edición de 2021, el 'Icon Award'), 2 Brit, 3 Grammy, 7 MTV Vídeo Music Awards o 2 Nickelodeon Kid's Choice Awards...). Sin embargo, a lo que no estamos tan habituadas, aunque ya nos había enseñado en vídeos como 'Try' sus aptitudes para el baile, los saltos y las volteretas, es a protagonizar un show acrobático por las alturas en el que ha estado acompañada, además, por su hija Willow, de 9 años.

Sin duda, su actuación ha sido una de las más memorables de la gala de los Billboard, que no ha dudado en anudarse con cuerdas, volar alto e involucrar a su pequeña en giros aéreos, cabeza abajo y arriba que han dejado boquiabierta a la audiencia de los galardones mientras sonaba el tema 'Cover me un sunshine', el tema que comparte también con su hija.

what an unforgettable moment between mother and daughter 💞 #BBMAs @Pink pic.twitter.com/zeiWCXrVia — Billboard Music Awards (@BBMAs) May 24, 2021

"Cuando era pequeña, siempre soñé con ser una cantante y compartir mi amor por la música con el mundo", dijo la cantante en un comunicado cuando fue anunciado su galardón. "Años después, recibir el premio Icono de los Billboard Music Awards es difícil de asumir".

En esta ocasión, Pink recibió, muy sonriente su galardón en el teatro Microsoft de Los Ángeles de manos de otro artista icónico, Jon Bon Jovi. Este, por su parte, recordó una anécdota simpática de Pink: contó que, al conocerla, la cantante tenía 22 años y le había confesado que a los 7 había estado enamorada de él. Y que sintió que su corazón se rompía cuando supo que él estaba casado. Finalmente, el cantante le regaló unos pantalones de cuero y un ramo de flores a esa nueva cantante llena de energía. "Dessde entonces somos amigos", afirmó Bon Jovi antes de presentar a Pink y Willow.

Además de Willow, otro niño protagonizó la noche. Se trataba del hijo de Drake, Adonis Graham, que subió con su padre al escenario cuando este recogió el premio a artista de la década ('Artist of the Decade'). Un momento muy tierno porque Adonis no hacía más que estrujarse tras la pierna de su padre, muy tímido, Incluso, no pudo evitar soltar unas lágrimas cuando el artista le cogió con sus brazos para que dijera algo (finalmente, tuvo que desistir).

Drake reveló que tenía un hijo en 2020, ya que hasta esa fecha le había mantenido alejado de los medios. El niño es hijo del músico y de la actriz de cine porno Sophie Brussaux.

