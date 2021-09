Pilar Rubio desvela la sorpresa que lleva “gestando” este último año en ‘El Hormiguero’

La colaboradora es la madrina de la nueva edición del programa

Noelia Murillo

Como ya es habitual, con la “vuelva al cole” de la televisión regresan a sus puestos las caras visibles de los programas más famosos de la pequeña pantalla. Si bien es cierto que no hay fecha concreta para esta nueva toma de contacto, suele coincidir con el primero o segundo lunes de mes para presentar el posible nuevo lavado de cara al que se haya sometido el programa de cara a una nueva temporada.

En ‘El Hormiguero’ son expertos en eso: ya son 16 las ediciones del programa que conduce Pablo Motos y por allí han pasado infinidad de invitados tanto internacionales como nacionales. Entre estos últimos, destacan David Bisbal, Dani Martín, Luis Fonsi, Dulceida, Elena Furiase, Alejandro Sanz, Anna Castillo o Cristina Pedroche.

-Pilar Rubio presume de 'tipazo' en bikini junto a su familia

-Pilar Rubio levanta 140 kilos en su entrenamiento más duro

Con un recorrido tan intenso, no es de extrañar que la nueva temporada prometa (¡y mucho!) varias sorpresas y nadie mejor que una de sus colaboradoras estrella para arrancar este “curso”. Se trata de Pilar Rubio, que se ha convertido en una experta en retos imposibles, quien asistió como madrina del programa este lunes para ofrecer una de las entrevistas más esperadas.

Y es que la presentadora lleva tiempo siendo objeto de críticas debido al modo en que se ha transformado su vida tras mudarse a Francia con toda su familia. Pilar ha cambiado de lugar de residencia, ya que su marido, Sergio Ramos, ha comenzado su andadura como jugador titular del Paris Saint-Germain (PSG). Por eso, con el fin de acabar con estos rumores, la entrevista ha centrado en desmentir las ‘fake news’ de los últimos meses.

Antes de eso, el conductor del programa ha querido dedicarle unas bonitas palabras a la que, además de su colaboradora, también es su amiga. “Te quiero decir algo delante de todo el mundo: me pareces una mujer excepcional, eres inteligente, eres valiente, eres graciosa, eres sexy, tienes una voluntad como yo no he visto nunca... Y por encima de todas esas cosas, eres una buena persona. Y ya sé que lo bueno no hace el mismo ruido que lo malo, pero está bien que la gente lo sepa", ha comentado Pablo Motos antes de abrazar a Pilar.

Durante este tiempo, mucho se ha hablado de la vida de la que fuera colaboradora de ‘Sé lo que hicisteis’. Sus ‘haters’ han especulado con todo tipo de asuntos, desde el lugar donde ha viajado de vacaciones hasta los entrenamientos físicos que realiza y comparte en sus redes sociales. Ante este aluvión de rumores y críticas hacia su vida personal, la colaboradora tuvo la oportunidad de defenderse.

“Hay veces que me digo que pasa hacer periodismo lo primero que debes hacer es contrastar la noticia y lo que me da pena realmente es que la gente se lo cree. Lo bueno es que hoy tenemos las plataformas para desmentir, pero podría estar las 24 horas desmintiendo”, ha declarado con contundencia antes de desvelar la sorpresa de la noche.

Porque además de cuidar su físico, Pilar Rubio cree que es fundamental cuidar la mente y, por eso, se ha encargado de escribir un libro en el que reflexiona sobre ello. Tras hablar de un posible quinto embarazo, la colaboradora ha comentado que acaba “de terminar una ‘gestación’ que nadie sabía. Es mi libro ‘Mi método para llevar una vida saludable’, que se publicará en noviembre”, ha confesado.

“Hay que cuidarse por dentro y por fuera. Hay que cuidar la salud mental”, el consejo más importante de @PilarRubio_ #PilarRubioEH pic.twitter.com/8e1cRVABk7 — El Hormiguero (@El_Hormiguero) September 6, 2021

La totalidad de la recaudación de esta publicación se destinará a los niños con la enfermedad de piel de mariposa y se espera que su protagonista desvele algunos trucos para mantener la estabilidad mental. “Recoge todo lo que estos años he aprendido practicando con distintas técnicas todos deseamos sentirnos bien, tener un ‘bioequilibrio’. En este país parece que ir al psicólogo es malo, pero hay que tener salud mental porque hace que podamos prevenir muchos problemas porque somatizamos todo lo que pensamos”, ha añadido.

Otra de las grandes sorpresas de la noche tuvo lugar al final, cuando se presento en el plató del programa Sergio Ramos junto a uno de sus hijos, Marco, para apoyar a su mujer al igual que ella lo hizo en la presentación del PSG. “Es mi compañera de viaje para todo”, aseguró el jugador ante la emocionada colaboradora, que será sustituida durante su estancia en el país vecino por la actriz Kira Miró.