Este año la pandemia ha obligado a celebrar el Día Internacional del Orgullo LGTBIQ+ con variadas iniciativas online. Por eso, te recomendamos varias propuestas culturales para festejar la diversidad y, de paso, disfrutar un montón.

Paka Díaz |Woman.es

Este año va a ser distinto a todos también en cuanto a celebraciones se refiere. La crisis del coronavirus ha cambiado el diseño de nuestras vidas. La necesidad de distanciamiento social ha afectado también a las celebraciones del Día Internacional del Orgullo LGTBIQ+, que este año se ha visto obligado a cambiar sus tradicionales festejos (desfile incluido) por diversas propuestas online. Sin embargo, para seguir celebrando la diversidad desde tu sofá, hemos seleccionado una lista de libros, películas y series que ayudan a comprender la realidad del colectivo LGTBIQ+, además de acabar con prejuicios y reivindicar sus derechos.

LIBROS

‘Encuéntrame’, de André Aciman (Alfaguara). En 2017, la película ‘Call me by your name’ (Llámame por tu nombre) enamoró al mundo y se llevó premios por todas partes, incluida la nominación al Oscar a Mejor Película. Dirigido por Luca Guadagnino, el filme contaba la historia de amor entre un escritor llamado Oliver y un joven de nombre Elio, cuyo maravilloso padre es otro de los plus de la historia, y estaba basado en el libro homónimo del escritor André Aciman. La buena noticia es que Aciman publica ahora la segunda parte de esta joya de novela. ‘Encuéntrame’ volvemos a encontrar a Elio, convertido en un pianista en auge a punto de mudarse a París, y a Oliver, ahora profesor y padre de familia. También aparece Samuel, el padre de Elio. Los cruces en las vidas de todos ellos hacen que este volumen se lea con absoluto interés hasta el final.

‘Boulder’, de Eva Baltasar (Random Haouse)

Sin con ‘Permafrost’, su primera novela, la escritora catalana Eva Baltasar (1978) buceaba en la experiencia lésbica, con ‘Boulder’, la segunda entrega de su tríptico, afronta un tema a priori tabú: la decepción de la maternidad. El título de esta novela, cuyo significado es roca o peñasco en inglés, sigue ahondado en el frío existencial. En esta ocasión, una pareja de mujeres lesbianas afronta el hecho de ser madres. Una de ellas biológica, la otra enfrentada al rol de no gestante con una soledad que destruye su amor. Como ya pasaba en ‘Permafrost’, la profundidad que la escritora dota a su personaje protagonista logra la comprensión del lector más allá de cualquier tabú.

‘En la Tierra somos fugazmente grandiosos’, de Ocean Vuong (Anagrama)

Saludado por la crítica como una obra maestra, ‘En la tierra somos fugazmente grandiosos’, la primera novela del joven poeta Ocean Vuong posee una belleza asombrosa, tanta que no deseas que sus páginas terminen. Nacido en Ho Chi Minh en 1988, tras pasar un año como refugiado en Filipinas, Ocean Vuong emigró con su familia a Estados Unidos junto a su familia en 1990. En su periplo fue forjando una sensibilidad exquisita que se tradujo en el poemario ‘Cielo nocturno con heridas de fuego’, con el que ganó el Whiting Award y el Forward Prize en Estados Unidos, además del premio T. S. Eliot en Inglaterra, además de conseguir la beca Ruth Lilly / Sargent Rosenberg de la Poetry Foundation. En ‘En la tierra somos fugazmente grandiosos’, Vuong construye un libro que conmueve hasta el infinito a través de las cartas que un joven inmigrante y homosexual (trasunto del autor) escribe a su madre analfabeta. Una joya más que recomendable.

‘Reina’, de Elizabeth Duval

Elizabeth Duval escribe con tanto arte y tanto poderío que lo que podría ser una peñazo se convierte en una resulta novela en la que se mezclan ensayo, costumbrismo nueva ola y autobiografía no exenta de autoficción, sin que nada de ello canse. Por el contrario, esta joven estudiante de Filosofía y Letras en Francia se revela como una ágil escritora que nos permite una inmersión en su realidad como mujer trans feminista. En el libro, Duval piensa, repiensa, polemiza y sobre todo, se muestra sin filtros, o eso parece, con un honestidad que se agradece. Un libro perfecto para descubrir qué está pasando en la Generación Z, lo que viene o, mejor dicho, ya está aquí.

‘We Can Be Heroes’, de Roberta Marrero (Lunwerg)

Enorme la artista trans Roberta Marrero en sus escritos y sus ilustraciones. En ‘We Can Be Heroes’ usa ambos para celebrar el movimiento LGTBIQ+ en toda su diversidad, pero además pone el foco en la contribución del colectivo al mundo de la cultura desde los años 70. Además de apelar al orgullo de ser uno mismo, con este libro se descubre una historia colectiva que, como la autora dice, “se ha mantenido oculta demasiado tiempo”. Nada mejor, por tanto, para celebrar por todo lo alto el Orgullo 2020.

PELÍCULAS Y SERIES

'Solo nos queda bailar', de Levan Akin (Filmin)

Esta preciosa historia de amor entre dos hombres narra la historia de Merab, un bailarin de la Compañía Nacional de Danza de Georgia que lleva entregado a su arte desde niño con el objetivo de convertirse en el primer bailarín de la compañía, algo a lo que le impulsa también la presión familiar. Hasta que aparece Irakli, un nuevo y carismático bailarín que despertará su sexualidad y le hará replantearse su vida y su modo de amar. Merab, interpretado excepcionalmente por el debutante Levan Gelbakhiani, deberá decidir si se enfrenta a la conservadora sociedad en la que vive y al tradicional mundo de la danza georgiana. La película es maravillosa, tanto por la danza como por la historia que cuenta. No os perdáis el tutorial en YouTube de los protagonistas para enseñar a bailar danza georgiana.

‘Si supieras’, de Alice Wu (Netflix)

En una especie de Cyrano de Bergerac para jóvenes adultos, la directora y guionista Alice Wu narra la historia de amor y amistad de Paul, (interpretado por Daniel Diemer) un popular estudiante de instituto que está enamorado de la chica más guapa, Aster (Alexxis Lemire). Para despertar su atención, Paul contrata a la mejor alumna de su curso, Ellie Chu (Leah Lewis) que se come la pantalla con su despertar sexual y su manera de ver el mundo desde los ojos de una adolescente lesbiana y asiático-americana. Tengas la edad que tengas, esta película te llegará al corazón y te removerá tu pasado adolescente, ese lleno de dudas, inseguridades y mucha ansía de libertad.

‘Un amor secreto’, de Chris Bolan (Netflix)

Este documental narra la historia de amor de Pat Henschel y Terry Donahue, dos mujeres enamoradas desde hace más de 70 años. A sus 90 y tantos años, ambas recuerdan su historia. Hasta hace poco ocultaban su amor y decían a todos que eran ‘primas’ para justificar que vivieran juntas y su cercanía. Donahue, famosa jugadora de la Liga Femenina Norteamericana de Béisbol Profesional, a la que da vida en la película ‘Ellas dan el golpe’ la actriz Geena Davis, aparece en el documental con problemas de salud y es Henschel quien la cuida con mimo. Una película maravillosa sobre el amor, sobre los cambios que ha habido en los últimos años en cuanto a derechos para el colectivo LGTB+ y sobre cómo la libertad de amar a quien quieras sin tapujos nos hace más felices y mejores a todos, como individuos y como sociedad.

‘Little fires everywhere’, de (Amazon Prime)

Esta miniserie protagonizada por Reese Witherspoon y Kerry Washington está basada en el libro homónimo, ‘Pequeños fuegos por todas partes’ de la escritora Celeste Ng. Como suele hacer, primero Witherspoon lo descubrió y recomendó en su club de lectura y después, haciendo uso de ese increíble olfato de productora que tiene, compró los derechos para convertirlo en una serie. La historia se sumerge a finales de los 90 en una pequeña ciudad diseñada para mantener el orden y la armonía, un elegante suburbio donde todo parece perfecto. Allí reina el personaje de Witherspoon, con su marido ideal y sus cuatro hijos, hasta que la llegada de una fotógrafa nómada y rebelde, interpretada por una espléndida Kerry Washington, la enfrente a su vida quizá no tan perfecta al fin y al cabo. Tanto los problemas raciales como la diversidad afectivosexual son parte de la propuesta de esta serie imperdible donde brilla una banda sonora abanderada por las Spice Girls.

‘Betty’, de Crystal Moselle (HBO)

Primero fue Skate Kitchen, la película de Crystal Moselle protagonizada por jóvenes mujeres amantes del skate (si no la viste, ya estás tardando) y los problemas que tenían por ser chicas en un ambiente muy masculinizado y lleno de prejuicios. Ahora, Moselle vuelve con esta miniserie que cuenta con casi todo el reparto original. El título ya lo dice todo: ‘Betty es un término despectivo muy patriarcal para referirse a las mujeres que hacen skate. Por supuesto, esta pandilla femenina ha llegado para dinamitar cualquier tipo de prejuicios, tanto sobre monopatín como sobre tu modo de amar, de ser y de sentirte en el mundo. De nuevo podremos disfrutar de las realistas y honestas interpretaciones de Nina Moran, Rachelle Vinberg, Dede Lovelace y Kabrina ‘Moonbear’ Adams.

‘Pose’, de Ryan Murphy (Netflix)

Además de triunfar con 'Glee' y 'American Horror Story’, Ryan Murphy nos ha enamorado con ‘Pose’, la serie con el mayor reparto trans de la historia. Las actrices están impresionantes, pero además hay que verla para entender a que barreras se enfrentan tantas mujeres trans en el mundo y, en concreto en esta serie, en Nueva York. La serie narra la historia de Blanca Rodríguez, una mujer trans que en los 80 descubre que tiene VIH y decide fundar la Casa de Evangelista, una especie de refugio creativo y social para otras mujeres trans de la comunidad transexual latina y afroamericana. Allí descubriremos sus luchas, su enorme creatividad artística y cómo la sororidad siempre nos ayuda a todas.