Las apuestas son claras.

Los Globos de Oro 2021 están cada vez más cerca. Desde los Premios Forqué reconocemos que teníamos ganas de poder disfrutar de lo mejor del cine y de una alfombra roja (aunque sea 'online'). Y aunque sabemos que debido a las restricciones por el coronavirus la ceremonia no será igual a la de otros años, las apuestas a los futuros ganadores de los Globos de Oro siempre están ahí. Los pronósticos ya hablan de claros vencedores, entre los que encontramos series como 'Gambito de Dama' o 'The Crown'. Pero aunque sean claros favoritos habrá que esperar para comprobar si las predicciones y la intuición no nos falla.

Los Globos de Oro 2021 se llevarán a cabo el próximo 28 de febrero en el ya famoso hotel The Beverly Hilton en Beverly Hills (Los Ángeles) que cada año acoge estos premios. Desde que se conoce la lista de nominados, cierto es que expertos en cine, críticos y amantes del mundo cinematográfico comienzan a analizar y a lanzar sus apuestas.

En bastantes ediciones hemos comprobado que muchos favoritos se han convertido en los claros ganadores, ya que el éxito de una película o serie se respira en el ambiente y en su calidad. Los expertos y la experiencia les hace reconocer una clara posición por unos nominados u otros, y en esta nueva normalidad y sus circunstancias, declaran el poder y la importancia que ha cobrado el consumo de las series en 'streaming' en este último año.

Este 2021 los 'Golden Globes' estarán muy reñidos por varias series de Netflix, HBO, pero… y ¿películas?

Entre las predicciones, las películas 'Nomadland', 'Mank', 'El juicio de los 7 de Chicago', 'Cielo de medianoche', 'La Llorona' o 'Una noche en Miami', son algunas de las películas favoritas que se encuentran en las categorías de Mejor director o Mejor película.

¿Eres amante de las series? Estarás deseando conocer cuáles son las favoritas, ¿no? Entre las nominadas 'favs' los expertos apuntan como claras vencedoras a 'Gambito de Dama', 'The Crown' o 'Schitt’s Creek'.

Los Globos de Oro 2021 nos van a sorprender y plataformas como Netflix o HBO se prevé que recopilen grandes premios por sus series, y no es para menos.

Como cada año y, sobre todo en cine, las predicciones son imprevisibles, todo puede pasar. Por el momento, entre los premiados solo tenemos claro el de la actriz Jane Fonda y el galardón honorífico Cecil B. DeMille por más de seis décadas en la gran pantalla. Y tú, ¿por cuál apuestas? ¿Cuál es tu nominado favorito? Nosotras lo tenemos claro. Ya queda menos para conocer a los claros vencedores de la 78 edición de los Globos de Oro.