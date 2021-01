6 películas que no se han estrenado en las salas de cine por la pandemia y llegan ahora a Movistar+ o Netflix

Cine de estreno... en tu salón.

Clara Hernández | Woman.es

La pandemia ha azotado duramente al mundo del cine, especialmente a las salas, que han vivido un año incierto protagonizado por demoras, limitaciones de aforo, cierres y cancelaciones. Esto ha provocado que algunos de los títulos que tenían previsto estrenarse en cines hayan decidido recurrir directamente a las plataformas digitales, donde estos meses hemos podido asistir a la 'première' de películas lanzadas por las grandes productoras. Y la tónica parece no haber hecho más que empezar. Por lo pronto, Warner ha anunciado que estrenará sus películas simultáneamente en las salas de cine y en HBO Max, servicio que aún no funciona en España pero que lo hará a partir de la segunda mitad de 2021.

Asimismo, en las últimas semanas hemos disfrutado por primera vez de la aclamada 'Soul', que ha sido estrenada en primicia por Disney+, como ya ocurrió antes con 'Mulan'. En octubre, Amazon Prime Video lanzó por primera vez 'Borat 2', convirtiéndose este entonces en el mejor estreno de la compañía de vídeo bajo demanda, que también en noviembre acogió la premiere de 'Historias lamentables' de Fesser después de que se retrasara su llegada a cines. Por su parte, Netflix fue la sala de estreno el pasado verano de 'Ofrenda a la tormenta', la última entrega de 'Trilogía del Baztán', y Apple TV fue la primera en proyectar 'Greyhound', pese a las quejas de Tom Hanks.

Enero también nos depara estrenos de calidad que no han pasado por las salas de cine ("estrenos directos", los ha bautizado Movistar+) y cuyo debut podremos ver en dicha plataforma o en Netflix. Y no te las puedes perder. En marzo, también Amazon Prime Video trae novedades. Mientras esperamos la vuelta a pleno rendimiento de las salas de cine, estos son los estrenos que puedes ver desde tu salón.

Elige butaca, ponte el traje de 'photocall' y prepara las palomitas:

1. 'PALM SPRINGS'.



Estreno: 29 de enero en Movistar+

Por qué queremos verla: Acaba de ganar tres Critics Choice Super Awards (mejor película de ciencia ficción o fantasía, mejor actor por Andy Samberg y mejor actriz por Cristina Millioti), y presume de ser una de las comedias románticas más originales de los últimos tiempos. En el reparto también figuran Camila Mendes ('Riverdale') o J, K. Simmons ('La la land'). Y The New York Times o The Hollywood Reporter la han puesto por las nubes.

2. 'LA INCREÍBLE HISTORIA DE DAVID COPPERFIELD'

Estreno: Desde el 1 enero, está disponible en Movistar+

Por qué queremos verla: Siempre causa curiosidad ver el popular clásico de Charles Dickens de una forma que, aseguran sus responsables, "nunca lo habías visto". Pero, además, está dirigida por el nominado al Oscar Armando Ianucci ('In the loop', 'Veep'), cuenta en su reparto con Tilda Swinton y Hugh Laurie (entre otros) y ha recibido 5 premios en los British Independent Film (BIFA 2020) por mejor guion, reparto, diseño de vestuario, diseño de producción y actor de reparto por Hugh Laurie. También está nominada a mejor reparto en los BAFTA y aparece en las listas de las mejores películas de 2020 de New York Post o BBC. ¿Necesitas más?

3. 'FISHERMAN'S FRIENDS (MÚSICA A BORDO)'

Estreno: 15 de enero en Movistar+.

Por qué queremos verla: Una historia encantadora inspirada en una historia real sobre diez pescadores de Cornualles (Inglaterra) que alcanzan el éxito al formar un grupo de música folk, Fisherman's Friend. Al frente, está James Purefoy ('Sex Education'). Hay humor, tradición, cameos de los integrantes de la banda real y buena música (la de la banda real, que interpreta salomas o cantos que los pescadores usan para trabajar al unísono).

4. 'IN FABRIC'

Estreno: 19 de enero en Movistar+.

Por qué queremos verla: Llevábamos esperando dos años a que este largometraje ruso dirigido por Peter Strickland (que se presentó en la sección oficial del Festival de Cine de San Sebastián) se estrenara en España. Finalmente, lo hará directamente en Movistar+. La película transcurre sobre el telón de fondo del ajetreado periodo de las rebajas de invierno en unos grandes almacenes y sigue los pasos de un vestido maldito conforma pasa de mano en mano, con devastadoras consecuencias. Ha recibido recientemente el premio al mejor director en el Fancine-Festival de Cine Fantástico de la Universidad de Málaga.

5. 'MAMÁ TE QUIERE'

Estreno: 22 de enero en Movistar+.

Por qué queremos verla: Este thriller psicológico en el que la vida de una adolescente da un vuelco cuando descubre un oscuro (y terrible) secreto de su madre tiene como una de sus protagonistas a la reina del suspense Sarah Paulson ('American Horror Story', 'Ratched'). La historia real en la que se basa es inquietante (pero preferimos que la descubras viendo la película, sin 'spoilers'). Hay terror, angustia, intriga... Su director es Aneesh Chaganty, responsable de la premiada 'Searching'.

6. 'BAJO CERO'

Estreno: 29 de enero en Netflix.

Por qué queremos verla: Está protagonizada por el genial Javier Gutiérrez ('Vergüenza', 'La isla mínima') y alberga una de las fórmulas de mayor éxito en los últimos tiempos: thriller trepidante (en este caso, de Javier Quílez). Como curiosidad, saber que su estreno se ha cambiado hasta en tres ocasiones a causa de la pandemia hasta que se decidió su estreno en Netflix.

Y EN MARZO...

'COMING 2 AMERICA'

Estreno: 5 de marzo en Amazon Prime Video.

Por qué queremos verla: Se trata de la secuela de 'Coming to America', el clásico protagonizado por Eddi Murphy, que repite aquí como protagonista interpretando al recién coronado Rey Akeem. Le acompaña su compañero de confianza, Semmi (Arsenio Hall), con quien se embarca en una aventura que los hará atravesar el planeta desde su gran nación africana hasta el barrio de Queens en Nueva York. ¿Qué podemos esperar? Choques culturales y muchas, muchas risas.