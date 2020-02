Las películas con los besos más famosos de la historia del cine para celebrar San Valentín y caer en el romanticismo más profundo

Bésame, bésame mucho.

Todos los besos que han protagonizado nuestros sueños y expectativas en cuanto a relaciones. Reunimos las escenas más famosas de la historia del cine para vivir el romanticismo en estado puro.

No hay gesto más sincero, tierno, pasional, excitante, íntimo y personal que un beso entre dos personas que lo desean. Y, aunque el día de San Valentín no es motivo fundamental, no vemos nada de malo en marcar un día del año dedicado al amor.

He aquí 12 películas con los mejores besos de Hollywood. Desde Casablanca a El Diario de Noa, nos deleitamos con las escenas más pasionales para recordar que el romanticismo es posible. Tanto si las ves sola o acompañada, estamos seguras de que disfrutarás de las historias que se esconden detrás de estos besos.

Casablanca (1942). “Siempre nos quedará París”. El clásico de los clásicos. La historia del amor imposible de Rick y Elsa, unos inolvidables e imperecederos Humphrey Bogart e Ingrid Bergman. Con la tendencia vintage por todo lo alto, esta película es de visión obligada.

Vacaciones en Roma (1953). Él, periodista en busca de la exclusiva de su vida, ella, la princesa detrás de la aventura. Pocos debuts tan espectaculares como el de Audrey Hepburn, luminosa, romántica y tierna en un clásico que la emparejó con el Gregory Peck más galán.

De aquí a la eternidad (1953). Uno de los besos más ardientes, recreado hasta la saciedad, el que se dan el sargento Warden (Burt Lancaster) y la esposa de su capitán Karen Holmes (Deborah Kerr), en la playa de un agitado océano.

Desayuno con diamantes (1961). Otro beso pasado por agua como el de 'De aquí a la eternidad'. Holly Golightly, la socialité neoyorquina que aspira a ser actriz, y Paul, otro aspirante a todo. Un final feliz como pocos, llevado a hombros, y al son de Henry Mancini.

Oficial y caballero (1982). Otra escena que han recreado desde Friends hasta Los Simpsons. Un ‘Up Where We Belong’ con Richard Gere por favor. Ganadora de 2 Oscars, cuenta la historia de 'chico conoce a chica' y se enamoran. Pero lejos de narrar un típico cuento romántico, trata la superación personal y una objetiva historia de amor.

Ghost (1990). Una película que marcó el comienzo de la década. Un beso de lo más espiritual con Patrick Swayze y una jovencísima Demi Moore que se convirtió en un icono desde entonces.

Mi chica (1991). Uno de los besos más dulces, encantadores e inocentes que nos queda en el recuerdo. Este relato nos demostró que los primeros besos nunca se olvidan.

Romeo y Julieta (1996). La historia de amor más explotada de la historia. Un clásico entre los cinéfilos que cuenta con numerosas versiones aunque, (no podía ser de otra manera) nuestra favorita es la protagonizada por Leonardo Di Caprio.

Titanic (1997). Di Caprio otra vez. Icono, insuperable, increíble, nunca visto antes. Eso es lo que piensas cada vez que vuelves a ver Titanic. Jack y Rose, Rose y Jack. Ni todas las veces del mundo son suficientes para dejar de ver a Leo y Kate en este film digno de mención en estas fechas.

Moulin Rouge (2001). Pasión en su máximo esplendor. Un relato que avanza a lo largo de canciones como Your Song o Elephant Love Medley. Para todos los amantes de los musicales, Nicole Kidman y Ewan McGregor protagonizan una historia inolvidable.

Big Fish (2003). Vale, no es un beso, pero es una de las escenas más románticas del cine fantástico de Tim Burton. Esta película narra una historia de amor de una forma similar a El Diario de Noa. Una elección perfecta para este San Valentín.

Y así, con esta lista de películas llenas de besos, esperamos el 14 de febrero para celebrar el amor por todo lo alto. El amor hacia nuestras parejas, nuestra familia, nuestros amigos y el amor hacia nosotras mismas, hacia nuestro cuerpo y nuestra mente. Porque, al final, ''la relación más larga, excitante, significativa y desafiante de todas es la que mantienes contigo misma. Y si encuentras a alguien que te ame cómo te amas, bueno, eso es realmente fabuloso.'' Carrie Bradshaw.

¡Feliz día de San Valentín!