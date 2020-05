¿Por qué todo el mundo está viendo la película de OT 18 años después?

El fenómeno que nos enganchó a todos llega a Netflix.

María Aguirre | Woman.es

El fin de semana se presentaba lleno de estrenos en las diferentes plataformas de contenidos audiovisuales. Entre ellos, 'La unidad', serie de Movistar+ que reúne a algunos de los actores que se han alzado con diferentes premios Goya recientemente o 'White lines', la última ficción salida del imaginario de Alex Pina -creador de la exitosa 'La casa de papel' sin ir más lejos-. Pero parece que todos ellos han quedado ensombrecidos por 'OT: la película'.

No tenemos datos oficiales para afirmarlo pero, si tenemos en cuenta que en las redes sociales ha sido uno de los temas de conversación que más juego ha dado, estamos convencidas de que ha entrado directa a la lista de lo más visto de los últimos días.

Instagram se ha llenado de stories en los que se ven pequeños fragmentos de la película, Twitter, como no, de memes y nos consta que hasta en muchos grupos de WhatsApp se han vivido diferentes discusiones al respecto.

Acabamos de ver ‘OT: La Película’ y vemos necesario hacer un hilo para procesar el subidón de nostalgia. En palabras de Bustamante: pic.twitter.com/916KInNx1m — Netflix España (@NetflixES) May 15, 2020

¿Por qué ahora?

Son varios los motivos que han provocado que la locura melancólica se desatara. En primer lugar, su desembarco en Netflix. Pese a que esta cinta sobre la primera edición de Operación Triunfo se estrenó en el año 2002 en los cines de toda España, ha sido ahora cuando Netflix lo ha incorporado a su catálogo junto al resto de su oferta. Y ya se sabe que cuando la nostalgia nos invade nos rendimos ante todo.

Nuestro yo quinceañero no ha podido evitar revisionar esas imágenes que le hicieron vibrar hace 18 años. Porque sí, no nos olvidemos que hace ya 18 años que tuvo lugar uno de los hitos televisivos y musicales más importantes de nuestro país que cambió muchas cosas en ambas industrias después de que millones de familias enteras se pasaran la noche de los lunes pegadas a la pantalla del televisor hasta pasada la medianoche. Y esta película, que en realidad es un documental que recoge algunos de los grandes momentos de la gira de conciertos que los concursantes ofrecieron por todo el país tras el final de la emisión del programa en TVE, plasma muy bien la historia de este fenómeno.

Si a esto le unimos la polémica que se ha levantado en los últimos días por el trabajo que de forma muy similar se grabó hace dos años aprovechando el lleno total de estadios y salas para ver actuar a la generación de Operación Triunfo 2017 y que, de momento, ha tenido que quedarse en un cajón -según el productor Tinet Rubira porque Amaia quiso distanciarse de la etiqueta de triunfita, algo que Amaia matizó en un tuit asegurando que eso no era cierto-; y el reciente regreso de OT 2020 a la parrilla televisiva tras el parón por la crisis del Covid-19 que no podía haber acompañado más en fechas -¿casualidad?-, las ganas por adentrarse en el universo OT no han hecho más que incrementarse.

¿Qué vamos a encontrar en 'OT: la película'?

Aunque no lo creas, detrás de este trabajo están Jaume Balagueró y Paco Plaza, dos de los directores de cine más respetados de nuestro país. Ellos fueron quieren dieron forma a este documental que recoge las horas de autobús, de pruebas de sonido y firmas de autógrafos de esos 16 jóvenes que perdieron su anonimato en el momento en el que fueron seleccionados para entrar en la academia más mediática de la televisión.

Se centra en lo que pasó sobre el escenario a lo largo de la gira de conciertos pero también en sus reflexiones sobre cómo vivía entonces cada uno todo lo que había pasado y en qué les había afectado por lo que supone un ejercicio genial para tratar de empatizar con todo lo que sintieron en aquel momento y de paso, por qué no, pasar un rato distendido comentando sus estilismos de aquella época.

Si eres de las que cantaste 'Mi música es tu voz' a gritos hace casi dos décadas -o incluso has seguido haciéndolo después-, estarás con nosotras en que volver a ver a Geno, Mireia, Javián, Natalia, Alex Casademunt, Juan Camus, Naím Thomas, Alejandro Pareño, Vero, Gisela, Manu Tenorio, Nuria Fergó, Chenoa, David Bustamante, David Bisbal y Rosa en la pequeña pantalla de nuevo es una oportunidad que no podíamos dejar escapar.