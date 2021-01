La plataforma presenta sus proyectos más ambiciosos para 2021 en el capítulo cine.

Se ha hecho esperar un poco más de la cuenta pero Netflix por fin ha dado a conocer cuáles son sus grandes apuestas en lo que a cine se refiere para el 2021. Acostumbrada durante los últimos años a tener una amplia presencia en las nominaciones a los principales premiso de la industria, parece dispuesta a seguir invirtiendo en proyectos muy ambiciosos en el futuro a corto plazo.

No en vano, la nómina de estrellas de Hollywood que trabajarán en sus películas abruma tanto que nos ha costado un mundo quedarnos con la película más destacada de todas las que ha presentado, ¡y eso que en nuestra elección final los protagonistas son Jennifer Lawrence y Leonardo DiCaprio!

Así es. Esta dupla de superestrellas de la industria del cine son las dos principales atracciones, pero no las únicas, del elenco de 'Don´t look up', la cinta de Netflix dirigida por Adam McKay que querrás ver sí o sí en el año que acaba de arrancar. Cuando decimos que no son las únicas atracciones de la ficción, lo hacemos con conocimiento de causa, y en cuanto leas qué otros rostros conocidos les acompañan en la peli lo vas a entender al momento: Cate Blanchett, Meryl Streep, Jonah Hill o Timothée Chalamet, entre otros. ¡Qué locura tan maravillosa!

Las expectativas creadas son el único enemigo de esta cinta que verá la luz en los próximos meses -no hay fecha de estreno ni se sabe si pasará por el cine antes de lanzarse en Netflix-, y de la que ya hemos podido ver las primeras imágenes en movimiento gracias al espectacular vídeo promocional que la reina del mercado de plataformas de contenido audiovisual a la carta ha lanzado con muchos de los actores que protagonizarán las pelis que estrenará a lo largo de este año.

Se hace esperar hasta el final del mismo, pero el punto y final al vídeo lo ponen un DiCaprio con barba desaliñada y una Lawrence pelirroja y con flequillo que vuelve a la primera plana del cine a lo grande tras un tiempo alejada de los focos en el que ha aprovechado para casarse con Cooke Maroney y pegarse alguna que otra juerga mítica con su buena amiga Adele.

Además de Don´t Look Up, tienes que ir preparando un buen cargamento de palomitas en la despensa de casa porque en 2021 vas a poder ver en Netflix a Ryan Reynolds con Gal Gadot y Dwayne Johnson en 'Red Notice'; a Amy Adams en 'The woman in the window'; a Chris Hemsworth tan impresionante como siempre en 'Escape from Spiderhead'; a Regina King en el western 'The harder they fall'; y las óperas primas en la dirección de Halle Berry y Lin Manuel Miranda, el creador del musical 'Hamilton'; entre otros muchos estrenos imperdibles.

En total, 27 nuevas películas protagonizadas por la crème de la crème de la industria de Hollywood. ¡Casi nada al aparato!