Operación Triunfo se cancela temporalmente por el coronavirus

'OT' se cancela por el coronavirus y, la directora Noemí Galera es la responsable de transmitirlo a los concursantes: "Es una buena mierda, ya lo sé"

Woman.es | N.R.

La complicada situación que vive el país ha hecho que el programa Operación Triunfo sea cancelado temporalmente. Anoche mismo emitía una extraña gala desde la Academia y con su presentador, Roberto Leal, desde el salón de su casa y con los invitados haciendo sus apariciones por vídeo conferencia.

"RTVE y Gestmusic han decidido conjuntamente el cierre temporal de la Academia de Operación Triunfo y la suspensión temporal del programa dado que no se puede mantener el formato de galas que lo caracteriza. La actividad se retomará en cuanto la situación mejore", comunicaba el ente público.

Pocos minutos después, la directora de la Academia, Noemí Galera, les comunicaba la noticia a los concursantes. "No es el final, es el punto y aparte, nos vamos a casa. Retomaremos esto, no sabemos cuándo ni como. Ante las primeras lágrimas, Galera les decía: "No sois conscientes de lo que está pasando fuera. Es importante que os encerréis, que sigáis las recomendaciones de las autoridades".

La directora intentó resolver todas las dudas de los concursantes con la voz entre coatada: "Dependerá de cuando se termine esta enfermedad. No tiene sentido que sigamos si no hay galas". "Llenad la maleta con lo que os quepa. Lo que no os quepa os lo haremos llegar en una caja. No merece la pena dejar nada aquí porque no sabemos si volveremos o cuándo". Ante la reacción de los concursantes a Noemí se le escapó esta frase: "Es una buena mierda, ya lo sé".

Así les ha comunicado @NoemiGaleraN a lxs chicxs que se SUSPENDE el programa hasta que podamos volver ❤️ Esperamos que sea pronto, pero para ello, todxs tenemos que comprometernos a seguir las instrucciones del @sanidadgob 👉🏻https://t.co/6fn0Ui20S8 😭 #OTVolveráPronto16M pic.twitter.com/mwDKlvk0dD — Operación Triunfo (@OT_Oficial) March 16, 2020

