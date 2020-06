Ester Aguado|Woman.es

Dice Olivia que cuando empezó la pandemia, su grupo de Whastapp echaba humo: acababa de grabar ‘La Valla’, un thriller vertiginoso, actual e impecable con la firma de Daniel Écija –que podremos ver en abierto (Antena 3) en los próximos días– y el mundo que refleja esta serie tenía un enorme parecido con el actual: «Nos ha creado una angustia y desazón muy fuertes. Tenemos un chat todos los compañeros que ha ardido estas últimas semanas, porque la realidad supera con creces la ficción. De todas formas, la serie tiene un escenario muy distinto: es 2045, ha habido una 3ª Guerra Mundial, un desastre ecológico y el mundo está dirigido por dictadores. Pero la gente muere también por una enfermedad incurable, como está pasando ahora entre nosotros».

El ritmo de la serie es frenético, ¿la sentiste así?

Absolutamente, porque aunque es una serie coral, el personaje de Unax Ugalde y el mío sirven de vehículo para movilizar todas las tramas: tuvimos dos días libres en seis meses. Y es una historia con mucha acción física y, sobre todo, emocional... Fue un rodaje súper intenso.

¿Tú de qué lado de 'La Valla' estarías? ¿Hay tentaciones de quedarse con los ricos y poderosos?

Está claro que cuando te pones en modo supervivencia para alimentar a los tuyos, habría que ver. Pero hay cosas sobre las que no podría pasar como los derechos humanos, la dignidad, la justicia social... Yo creo que estaría al lado de los que buscan la libertad y la dignidad del colectivo.

La serie también toca el tema del cambio climático. De todos los problemas, ¿es el que más te afecta?

Me preocupan la injusticia social, pero también la sobreexplotación del mundo en el que vivimos, cómo manipulamos la naturaleza y la igualdad entre hombres y mujeres.

¿Después de lo que estamos viviendo, el ser humano saldrá más solidario y respetuoso?

Pues tengo fe en que el proceso sea individual y repercuta después en la sociedad. Esto ya nos ha transformado personal, intelectual y económicamente y habrá que adaptarse a la nueva realidad. El contacto con la desgracia nos vuelve más fuertes si le damos un sentido. Somos afortunados y no hay que dar nada por hecho.

¿Eres tan parecida a tu personaje como parece?

No es interesante contarte a ti a través de un personaje... pero me acerco en ella en cuanto a la lealtad, a su humanidad, a la conciencia de equipo, aunque no soy tan guerrera.

En ‘La valla’ también actúa tu madre, Ángela Molina. Aunque ya habías grabado película (“Jara”) y compartido escenario (“El graduado”) es la primera serie de televisión que rodais juntas y sois madre e hija...

Trabajar junto a mi madre es un placer y un orgullo. Aprendo mucho de ella y con ella y la intimidad que tenemos nos ayuda a crear con profundidad. Disfrutamos mucho el trabajo juntas. La serie queda abierta a una posible continuación... Nuestro sector se ha parado en seco y hasta que la serie no se emita en abierto... la idea era hacer una segunda temporada. También espero retomar la gira de teatro “Perfectos desconocidos”, de Daniel Guzmán. Aunque habrá que reinventarse.