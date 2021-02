Pasión, amores inalcanzables, atracciones capaces de derribar barreras...

C. H. | Woman.es

Da igual que la critica especializada no siempre las tenga en cuenta en sus reseñas: las novelas románticas viven un periodo de auge, lideran rankings de ventas, inspiran algunas de las series más vistas de las plataformas audiovisuales (léase 'Los Bridgerton' de Netflix) y no dejan de buscar nuevos enfoques a medida que evolucionan los deseos y hábitos de sus lectoras. La clave de su éxito es claro: nos encanta bucear en historias que hablen de sentimientos universales, pasiones y que nos toquen el corazón con romances que nos permitan sentir y soñar. Y que, por qué no, terminen con final feliz, un final que llega pronto porque muchas de estas obras son tan adictivas que propician que sean leídas en tiempo récord.

Si Corín Tellado fue la gran reina del género en el siglo XX (e infalible autora de 'best sellers', con más de 400 millones de ejemplares vendidos de esas novelas que ella aseguraba que escribía "de un tirón"), en el siglo XXI el mercado se ha llenado de nuevos títulos y ópticas, muchos de ellos con tramas trabajadas. Entre las más vendidas, destacan aquellas que rodean la trama amorosa con un telón histórico de fondo que puede adquirir un gran protagonismo. Pero hay muchas más.

Con motivo de San Valentín, te proponemos10 de las mejores novelas románticas mejor valoradas por los españoles. La selección ha sido reunido por Alibrate, la plataforma de lectores de habla hispana más grande del mundo que, para confeccionarla, ha tenido en cuenta la opinión de 100.000 usuarios (y que nos asegura que estos libros, además de ser perfectos para el Día de los Enamorados, harán que nos enamoramos aún más de la literatura.

Estos son los 10 libros románticos más buscados en la plataforma:

1. 'EL PÁJARO CANTA HASTA MORIR', de Colleen McCollough. Ed. Plaza & Janés.

Con 33 millones de ejemplares vendidos, se trata de la obra literaria australiana más exitosa de la historia e inspiradora de una de las series más vistas y polémicas de los ochenta, 'El pájaro espino', protagonizada por Rachel Ward y Richard Chamberland. Además de ser una de las favoritas de Alibrate (que destaca "sus sueños, secretos, pasiones oscuras y amor prohibido en el interior de Australia", los cuales ayudan a configurar "una historia de amor conmovedora" protagonizada por una lucha entre el deseo y el deber, ha recibido valoraciones altas en distintos portales de venta de libros. Retrata la gesta de tres generaciones de la familia Cleary pero, sobre todo, la relación sentimental de Meggie con el sacerdote Ralph de Bricassart, un párroco cuya ambición lo lleva a formar parte de los círculos influyentes del Vaticano.

2. 'EL PENÚLTIMO SUEÑO', de Ángela Becerra. Ed. Booket.

Esta historia de amor que vence todos los obstáculos ha obtenido en Alibrate una puntuación de 8,9 sobre 10 (aún más alta que el 8,5 de la obra anterior). Las clases sociales, las costumbres y el dinero son los elementos que van a envolver el contexto en el que se desarrolla la historia de amor entre Joan Dolgut y Soledad Urdaneta. Esta última, de familia adinerada, se hospeda en el hotel en el que trabaja Joan. Lo que para otro empleado del hotel supondría un corazón inalcanzable, debido a la diferencia de clases, para el camarero supone el inicio de la conquista. La intensidad provocada por la Europa de entreguerras y el giro de los acontecimientos cerrará la historia con un final inesperado.

3. 'EL JINETE DE BRONCE', de Paullina Simons. Ed. DeBolsillo.

Leningrado, 1941. Alemania invade la URSS. "Cuando el ejército alemán bloquea la ciudad en ese duro invierno, dos amantes deberán entablar una indómita lucha para realizar su amor y lograr la libertad", resume la presentación de esta novela publicada en 2013 que sigue los pasos de una Tatiana enamorada de Alexander, un joven oficial del Ejército Rojo de pasado misterioso. Mientras el ejército alemán y el duro invierno cercan la ciudad, los amantes se ven abocados a un romance imposible que puede desgarrar la familia de Tatiana y ser, para Alexander, tan destructivo como la guerra. Los usuarios de Alibrate le han dado una puntuación de 8,9 y, además destacan "el frío" que pasan todos sus personajes y que, en ocasiones, se te cuela en los huesos.

4. 'UN DESTINO PROPIO', de María Montesinos. Ed. Ediciones B.

Con un notable muy alto, casi sobresaliente (8,7), los usuarios han disfrutado de este romance histórico que ofrece un "paseo por Cantabria", de la lucha de "una mujer para conseguir lo que se proponga" o de una escritura "fácil y ligera" que "atrapa". Sus responsables hablan además de una novela capaz de transportarte a una época prodigiosa y captar el instante preciso en el que todo estaba a punto de cambiar. Su protagonista, Micaela, es una joven maestra que llega a Comillas, uno de los pueblos más elegantes de la costa cántabra, en el verano de 1883. Allí conoce a Héctor Balboa, un indiano que acaba de regresar de Cuba tras amasar una gran fortuna y está construyendo una escuela para los hijos -y no las hijas- de los aldeanos. Micaela empieza entonces su batalla para que también las niñas puedan recibir la educación que merecen y necesitan, al tiempo que entre ella y Héctor va surgiendo una atracción capaz de derribar todas las barreras.

5. ''LOS TRES NOMBRES DEL LOBO', de Lola P. Nieva. Ed. Booket.

Romances y saltos en el tiempo. Es decir, ¡fantasía! Esta novela, con una valoración de un 8,5, reúne aventura, romanticismo, escenarios exóticos, erotismo y una pasión más allá de la muerte: Victoria Montalbán, restauradora de antigüedades, vive plácidamente en Toledo, hasta que un día encuentra en su buzón un curioso anillo de la época vikinga. Esa misma noche empieza a sufrir unos sueños dantescos que parecen avisarla de una muerte violenta. Asustada por las vívidas visiones, decide acudir a un psiquiatra, que le aconseja someterse a una hipnosis regresiva en busca de un posible trauma. Pero no es un trauma lo que emerge de la hipnosis, sino una vida anterior, en el siglo IX, ambientado en la Toledo andalusí.

6. 'LOS SIETE MARIDOS DE EVELYN HUGO', de Taylor Jenkins Reid. Ed. Umbriel.

Su potencial no ha pasado inadvertido a Fox 21 Televisión Studios, que ha comprado los derechos para adaptar la novela a una serie de televisión. Además, estuvo nominada a un Goodread Choice Awards en la categoría de mejor novela de ficción histórica. Su argumento gira en torno a Evelyn Hugo, un icono (ficticio) de Hollywood que se ha recluido en su edad madura y decide al fin contar la verdad sobre su vida llena de glamour, escándalos y un gran amor prohibido. Es una de las novelas mejor valoradas de este ránking (9,1 en la plataforma de Alibrate).

7. 'PERSUASIÓN' de Jane Austen. Ed. Alianza Editorial.

Qué decir de su autora, una de las plumas británicas de finales del XVIII y principios del XIX más sensibles y prestigiosas de la literatura. 'Persuasión' fue su última novela y, en cierta forma, la única que se puede considerar, sobre todo, de amor. Narra la historia de una mujer madura, sensible, paciente y menospreciada que, años después de haber rechazado al hombre que amaba, ve cómo este reaparece en su vida, rico y honorable pero aún despechado, a la vez que realiza un retrato fino e irónico de la vida íntima de la pequeña burguesía rural inglesa de la época. Los usuarios la han puntuado con un 8,4.

8. 'CUANDO TE ENCUENTRE', de Nicholas Sparks. Ed. Roca Libros.

Su historia sobre Logan Thibault, un soldado estadounidense que durante su tercera misión en Irak encuentra una foto de una mujer enterrada en la arena y decide guardarla, inspiró en 2012 una película que puso rostro al protagonista (Zac Efron fue el elegido). Sin embargo, la novela tiene otros recovecos y emociones. Lo demuestra el 8,2 que le han otorgado sus lectores, muchos de los cuales se reconocen forofos de ese autor célebre por novelas como 'Mensaje en una botella', 'The Notebook' (que inspiró la pelicula 'El diario de Noah') o 'Un paseo para recordar'.

9. 'ROJO, BLANCO Y SANGRE AZUL', de Casey McQuiston. Ed. RBA Libros.

Amor, prosa sencilla, guiños a la actualidad, humor y romance LGBT. La historia gira en torno a Alex Clarademont-Díaz, el hijo millennial de la presidenta de los Estados Unidos y un tesoro para el marketing de la Casa Blanca (es atractivo, carismático e inteligente). Lo que nadie sabe es que no soporta al príncipe Henry, hijo de la reina de Inglaterra. Así que cuando la prensa sensacionalista se hace con una fotografía que refleja un altercado entre Alex y Henry, las relaciones entre Estados Unidos y el Reino Unido se enfrían. Ambos países trazan un plan para paliar los daños. Lo que empieza como una falsa amistad, publicada en Instagram, se va transformando en algo más profundo de lo que Alex y Henry podrían haber imaginado. En Alibrate tiene una puntuación de 8,6.

10. 'EL LIBRO DEL LEDER', de Lena Valenti. Ed. Vanir.

Saca notable, en muchos casos alto en prácticamente todas las plataformas, incluida Alibrate. El protagonista es As Landín, el líder del clan berserker de Wolverhampton. Ella es María, la mujer que se está haciendo cargo de la nieta que no sabía que tenía. Sin embargo, hay otros muchos personajes entre los favoritos de los lectores. Por ejemplo, Aileen, quien acaba de acaba aterrizar en Inglaterra y cuya presencia lo está revolucionando todo. Ahora As deberá sopesar el dejar atrás su pena por las pérdidas sufridas y enfrentar el nuevo desafío que se avecina en forma de mujer preciosa y latina, llena de secretos y un misterio que ha cautivado su corazón de líder.