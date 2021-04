Las novelas de las que se hablará el Día del Libro

De la secuela de “El tiempo entre costuras” a lo nuevo de Eduardo Mendoza, un repaso a los libros que más veremos y desearemos este 23 de abril. Querrás leerlos todos.

Isabel Loscertales

Llega uno de los días más señalados del año a nivel literario. Y llega con la artillería cargada y los escritores dispuestos a firmar de nuevo, con energía renovada tras el parón que supuso el confinamiento el año pasado. De entre las muchas novedades literarias, estas tendrán un espacio destacado en los escaparates libreros.

Sira, de María Dueñas (Planeta)

Después del fenómeno que supuso “El tiempo entre costuras” (2009), acrecentado por la serie protagonizada por Adriana Ugarte en 2013, podemos imaginar el torbellino que va a causar en Sant Jordi la publicación de su secuela. La recién publicada segunda entrega arranca cuando la Segunda Guerra Mundial llega a su fin y Sira, ya acabadas sus funciones como agente secreta, solo desea una etapa tranquila al lado de Marcus y estrenándose como mamá. Pero los tiempos convulsos y la turbulenta Jerusalén donde vive no se lo pondrá fácil. La lucha encarnizada entre británicos, judíos y árabes desembocará en el atentado contra el hotel King David, un terrible suceso que la obligará a empezar de nuevo. Su regreso a la inteligencia británica le deparará conocer a grandes mujeres como Eva Perón y Bárbara Hutton y volver a la mágica ciudad de Tánger. 648 páginas que te dejarán sin aliento.

“El arte de engañar al karma”, de Elísabet Benavent (Suma)

Lo de esta chica es impresionante. Con más de tres millones de ejemplares vendidos, Elísabet se ha convertido en la reina indiscutible de la comedia romántica literaria española. Un trono que ya está ratificando su nueva novela. “El arte de engañar al karma” está protagonizado por Catalina, una treintañera aspirante a actriz cansada de presentarse a castings. Tras encontrar unos cuadros deberá representar el papel de su vida, en la que se cruzará un artista solitario en plena crisis creativa, Mikel. Risas y emociones a flor de piel en un libro que, como todas sus seguidoras aseguran, está lleno de magia.

“Transbordo en Moscú”, de Eduardo Mendoza (Seix Barral)

Las aventuras de Rufo Batalla llegan a su fin con este cierre de la trilogía iniciada con “El rey recibe”. Tres libros escritos como una suerte de memorias sin serlo. Es la manera que Mendoza tiene de recuperar parte de sus vivencias y de los hechos históricos que ha vivido, sin incorporar cuestiones personales. En esta entrega, Rufo Batalla se casa con una rica heredera. Pero cuando descubre que el servicio secreto soviético anda tras su querido príncipe Tukuulo, se volverá a embarcar en una serie de situaciones rocambolescas. Un repaso a la Historia de finales del siglo XX donde no falta la mirada sarcástica de nuestro querido escritor.

“Simón”, de Miqui Otero (Blackie Books)

Uno de los fenómenos editoriales de la temporada, con más de 20.000 ejemplares vendidos y ganador del Premio Ojo Crítico de Narrativa 2020. Con una prosa deliciosa, la novela nos cuenta la vida y los sueños de Simón, un personaje de esos que se aferran a ti para acompañarte ya durante toda la vida. El protagonista crece pensando que la vida es una novela. «Todo está en los libros, Simón”, le dice su primo Rico, al que tiene en un pedestal. Pero un día, Rico desaparece. A través de Simón conoceremos la Barcelona desde la euforia olímpica hasta casi nuestros días, cuando los atentados de la Rambla y el Procés dinamitaron la ciudad. Y también a una serie de personajes secundarios inolvidables, como Estela. «Cuando todo esto acabe, vas a llorar», avisa la primera página del libro. Y vaya si lo harás.

“Independencia”, de Javier Cercas (Tusquets)

La segunda entrega del mosso d'esquadra Melchor Marín tras la ganadora del Premio Planeta 2019 “Terra Alta”. En esta ocasión, deberá trasladarse temporalmente a Barcelona y resolver el chantaje a la alcaldesa con un vídeo de carácter sexual. Un caso que nos sumergirá en las cloacas de la política barcelonesa, siempre dominada por las cuatro familias burguesas de siempre, con una ambición sin escrúpulos. A la vez, Melchor no pierde la esperanza en capturar a los asesinos de su madre, una prostituta que fue encontrada muerta en el extrarradio barcelonés.

“Klara y el sol”, de Kazuo Ishiguro (Anagrama)

Ambientada en el futuro, la nueva novela del Premio Nobel explora la esencia de la humanidad y nos plantea una pregunta: ¿somos insustituibles? A la vez, Ishiguro alerta de los posibles peligros que puede conllevar la inteligencia artificial y la manipulación genética. Y lo hace a través de una brillante historia protagonizada por Klara, una Amiga Artificial que se nutre del sol, que ha sido creada para cuidar a niños y que es especialmente observadora y empática. La elige Josie, una niña mejorada genéticamente pero con una salud muy débil. La madre de Josie, antes de adquirirla, obliga a Klara a realizar una inquietante imitación de su hija.

“Tomás Nevinson”, de Javier Marías (Alfaguara)

Tomás Nevinson, marido de Berta Isla (nombre de su anterior novela) regresa a los Servicios Secretos. Su misión será encontrar a una persona que participó en atentados del IRA y de ETA hace una década. “Yo fui educado a la antigua –dice el protagonista del libro-, y nunca creí que me fueran a ordenar un día que matara a una mujer. A las mujeres no se las toca, no se les pega, no se les hace daño…” Pero ¿y si matar estuviese a veces justificado? ¿No hubiese sido bueno que hubieran asesinado a Hitler antes de que provocara la Segunda Guerra Mundial? Con un estilo cien por cien Marías, esta novela magistral te hará reflexionar.

“El juego del alma”, de Javier Castillo (Suma)

El malagueño sigue imparable con sus thrillers superventas. El último, “El juego del alma”, arranca con la aparición de una chica de quince años crucificada a las afueras de Nueva York, en 2011. Miren Triggs, periodista de investigación, recibe un sobre con la foto de otra adolescente secuestrada y una anotación: “Gina Pebbles, 2002”. Miren y Jim, un antiguo profesor de periodismo, indagarán en el caso hasta dar con una extraña institución religiosa. “Reúno todo lo que me apasiona en una historia: misterio, amor, dolor y fe, y creo de verdad que es lo mejor que he escrito nunca», dice el autor.

“Gordo de porcelana”, de David Pascual (Temas de hoy)

Humor punk en la España del pelotazo (la de los 90, claro). El valenciano David Pascual, artísticamente conocido como Mr. Perfumme, se ha inspirado en la familia de Antonio Anglés -el asesino de las niñas de Alcàsser- para crear a la familia de la protagonista de esta novela, Dolo. Puedes imaginar el ambiente en el que se ha criado, lleno de pobreza y violencia. Aún así, Dolo lucha por seguir adelante, con ayuda de su amiga Álex, de las drogas, de su marido, de su exitoso anime Gordo de porcelana y de una psiquiatra, Sofía, que es probablemente la menos cuerda de todos. Divertida, delirante, bestial.

“El evangelio”, de Elisa Victoria (Blackie Books)

Con una edición bellísima que emula una Biblia versión kitsch, la nueva novela de esta joven y talentosa escritora sevillana está gustando muy mucho. Es la misma autora que la aclamada “Vozdevieja”: ambas novelas funcionan como un espejo. La protagonista de “El evangelio” es Lali, una universitaria que trabaja en una pizzería y que es caótica, llena de inseguridades y con falta de autoestima. Lali olvida echar la instancia para sus prácticas de magisterio, y acaba siendo asignada a un colegio de monjas. Ella, que tanto rechaza el adoctrinamiento religioso. Humor sin filtros para ahondar en un gran tema: la educación.

“Llévame a casa”, de Jesús Carrasco (Seix Barral)

El autor del fenómeno “Intemperie” regresa con un cambio de registro, una novela intimista y reflexiva sobre las obligaciones de los hijos con los padres. El protagonista, Juan, huyó hace unos años a Edimburgo. El fallecimiento de su padre le hace regresar a su pueblo de Toledo para asistir al funeral, previsiblemente para unos días. Pero allí estalla “la bomba”, un hecho que da un cambio radical a su vida. Su hermana, Isabel, una científica de prestigio afincada y casada en Barcelona, después de reprocharle la dejadez con sus padres, le anuncia dos cosas: que ella y su familia deben mudarse a Estados Unidos por motivos laborales y que su madre ha sido diagnosticada con Alzheimer, Juan debe quedarse con ella y, de una vez, responsabilizarse de las cosas.

“El lunes nos querrán”, de Najat El Hachmi (Destino)

Galardonada con el Premio Nadal 2021, la escritora nacida en Marruecos y crecida en Catalunya conmueve con esta fantástica novela de mujeres entre dos mundos. Cuenta la historia de una joven de diecisiete años que vive en el extrarradio de Barcelona. Desea alcanzar la libertad occidental sin violentar las estrictas normas de su familia musulmana. Todo cambia cuando conoce a una amiga de mentalidad mucho más abierta. Un relato emotivo, lúcido y valiente.