Con diferentes temáticas, te proponemos diez libros apasionantes con los que triunfar en tus lecturas o regalos navideños.

Paka Díaz | Woman.es

Este año literario se entrega con la por primera vez entrega de dos premios Nobel de Literatura, el de 2018 y 2019. Además, se cumplieron los cien años del nacimiento del mítico escritor escritor estadounidense J. D. Salinger o de la extraordinaria autora irlandesa Iris Murdoch, además del cuatrocientos aniversario de Cyrano de Bergerac. Cerramos este año de premios no exentos de grandeza pero también, en algunos casos, no exentos de crítica. El sector editorial en España no ha conseguido remontar aún los 3.000 millones de euros anuales que facturaba antes de la crisis, 2019 unos 2.350 millones de ventas, el 95% de ellas de libros de papel, al que los lectores españoles nos resistimos a abandonar. El sector reclama también una mayor lucha contra la piratería lectora: este año se han descargado 425 millones de libros de forma ilegal, un 1% más que el año anterior. Con todo, la máquina editorial no ha parado de publicar libros, mientras reclama a las administraciones más inversión para fomentar el libro y la lectura y es que la mitad de los españoles aseguran no leer nada. Para quienes sí que están enganchados a la lectura, hemos preparado una selección de diez novelas que son todas ellas muy distintas pero que comparten algo, todas son joyas que ningún amante de la lectura debería de perderse.

- Las seis autoras que deberías leer sí o sí este otoño

- Elisabeth Moss revela cuál fue la escena más dura de rodar de 'El cuento de la criada'

'La chica salvaje', de Delia Owens (Ático de los libros). Quizá sea el libro más bello del año. De lo que no hay duda es que se convirtió en el favorito de los lectores norteamericanos y se puso en el número uno de la lista de más vendidos. Cuenta la historia de una niña de nueve años a la que su familia abandona en unas marismas. En ese entorno solitario, para la pequeña Kya la naturaleza se convierte en su compañía y los animales en sus mejores amigos. La niña crece y comienza a despertar al amor. Ajena a la civilización, compara los rituales de apareamiento de los seres humanos con los de los animales. La novela encierra además un enigmático crimen que se resolverá en las últimas páginas con un sorprendente, o quizá no tanto, final.

'Lectura fácil', de Cristina Morales. Con ella, Morales se llevó el 36º Premio Herralde de novela, además del codiciado Premio Nacional de Narrativa 2019. La crítica ha sido prácticamente unánime ante el valor de una novela que cuenta a cuatro veces la vida de cuatro mujeres con diversas discapacidades. La autora es una magnífica narradora que no duda en mezclar formatos para llevar a quien la lee a un festival de emociones, que pasan desde la risa loca a la ternura. Pero sobre todo, Morales tiene un claro arte para cuestionar e incomodar, o sea, hacer pensar. Las páginas de su novela están plagadas de teorías más o menos controvertidas que diseccionan nuestras creencias más ordinarias. Y, ojo, que escuece.

'Los testamentos', de Margaret Atwood. Si 'El cuento de la criada' es una distopía a la que casi da miedo asomarse tal y como va la sociedad en cuanto al uso del cuerpo de la mujer, en su segunda parte, 'Los testamentos', Atwood se arma de su proverbial sabiduría y un buen chute de mala leche, para regresar a Gilead quince años después. La novela, saludada como el acontecimiento literario del año, profundiza y muestra la mirada de tres mujeres muy distintas. La escritora canadiense ha vuelto a ganar el prestigioso premio Booker con esta novela, galardón que ya recibió con ‘El asesino ciego’. Si la continuación de la serie 'El cuento de la criada' te defraudó, Atwood no lo hará.

'Nuestra parte de noche', de Mariana Enriquez, (Anagrama). Ganadora del Premio Herralde de Novela de este año, esta escritora y periodista forma parte del grupo denominado como la 'nueva narrativa argentina', en el que destaca con luz propia. Dotada de una analítica inteligencia y un don para crear ambientes, Enriquez es una verdadera artista del terror, pero no del de las películas de miedo, sino de uno que enriquece al hacerlo muy real, vinculado a la sociedad y sus vaivenes. ¿Y qué puede dar más miedo? En 'Nuestra parte de noche' cuenta el viaje de un padre y un hijo que cruzan Argentina cargados con un pasado oscuro. Los personajes que encuentran son puro simbolismo y explican la historia de un país en el que se mezcla en terror literario con la pura realidad. Además, si aún no lo has leído te recomendamos también otra joya suya, el libro de cuentos de terror 'Las cosas que perdimos en el fuego' (Anagrama).

'Lluvia fina', de Luis Landero (Tusquets). Dicen que es la obra más emotiva de Landero, quizá la mejor y seguro que la más personal. 'Lluvia fina' supone el retrato de una familia que podría ser la de cualquiera. En ella, Gabriel llama a sus hermanas, a las que hace tiempo que no ve, para reunir a la familia con motivo del 80 cumpleaños de su madre. Los rencores que yacían dormidos comienzan a aflorar como la lluvia fina a la que alude el título de esta joya literaria. El productor y guionista donostiarra Aitor Gabilondo ha comprado ya los derechos del libro para convertirlo en película. Ahora es el momento perfecto para leerla.

'Iluminada', de Mary Karr. Quien conozca a la autora norteamericana Mary Karr sabrá de su humor corrosivo e hilarante. Quien, podrá descubrir en este extraordinaria novela que es posible reírse a carcajadas de los temas más sagrados y más duros. Karr vuelve a tomar como objeto narrativo a su propia existencia para desgranar sus opiniones sobre el amor, el alcoholismo, la depresión, el matrimonio, la maternidad y las creencias religiosas en un libro que atrapa. Un tratado con muchas risas sobre qué supone ser mujer en el siglo XXI.

'El bosque', de Nell Leyshon (Sexto Piso). La autora británica Nell Leyshon ya enamoró a los lectores, la crítica y hasta a los libreros con su anterior novela, 'Del color de la leche'. Ahora recupera ese universo emocional universal que tan bien sabe transmitir para contar la historia de Pawel, un niño polaco que crece rodeado de mujeres en una Varsovia ocupada por el ejército alemán. Debido a la guerra, ambos tendrán que ocultarse en un bosque al que, décadas después y ya en Inglaterra, la mente de Pawel no cesa de regresar. Allí se encuentran los secretos del pasado que comparte con su madre. Una novela que conmueve y que rinde homenaje a todas las personas víctimas de las guerras.

'Otro Planeta. Memorias de una adolescente en el extrarradio', de Tracey Thorn (Alpha Decay). Si tienes nostalgia de los años 70/80, si te encantan las novelas generacionales o si, simplemente, La compositora y cantante del dúo Everything but the Girl es una prosista rememora su adolescencia en las afueras de Londres, lejos de ‘todo’. Unas memorias quizá ficcionadas, plagas de mucha verdad y temazos musicales a los que va haciendo alusión, que al mismo tiempo suponen una inmersión en ese momento en el que dejas la infancia para hacerte, al fin, mayor. Y, mientras, te peleas con tus padres y tratas de encontrarte a ti misma y a la ansiada libertad. Perfecto para eternos adolescentes, este libro ha sido elegido por la revista Mondo Sonoro como uno de los mejores libros musicales de 2019.

'La cadena', de Adrian McKinty (Planeta). Si lo tuyo son los 'thrillers' y comerte la uñas, prepárate a leer en tensión hasta la última página. Sin 'spoiler' alguno (sale en la contraportada): Rachel va en coche a la consulta de su oncóloga cuando recibe una llamada inesperada, una madre ha secuestrado a su hija adolescente y, si quiere volver a verla con vida, tendrá que pagar y, además, secuestrar a otro niño. Ahora forma parte de esta siniestra ‘cadena’, de la que aparentemente es imposible escapar. Imposible no preguntarse que haría una misma en esa situación… Ganador de varios premios literarios, el autor irlandés Adrian McKinty es experto en atrapar el corazón del lector en un puño y no soltarlo hasta las últimas páginas. Autores como Don Winslow o David Lagercrantz se han enganchado a esta novela que Stephen King califica como “tremendamente adictiva y original”. Ya se ha publicado con éxito arrollador en más de 40 países y, por supuesto, habrá película próximamente.

‘Los errantes’, de Olga Tokarczuk (Anagrama). Vale, ganó el Premio Nobel de Literatura 2018, pero como se lo han dado este año cierra esta lista 'sui generis' de novelas imperdibles. La verdad es que ha sido un regalo de la Academia sueca, porque gracias al famoso galardón, la obra de Olga Tokarczuk, una de las mejores escritoras polacas, será traducida y estará al alcance del público español. 'Los errantes' es una novela coral, pues múltiples son las miradas, las voces que permiten viajar al lector con este libro único, que igual teoriza como hace sentir. Más de cien relatos se incluyen en esta novela que Tokarczuk teje con su pluma con mucho arte y con la que ya se llevó el año pasado el Man Booker International Award 2018 y fue finalista del National Book Award.