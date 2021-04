Todo lo que debes saber (sin spoilers) de la 4ª temporada de la serie 'El cuento de la criada', que llega a HBO

Atención fans de 'El cuento de la criada': no queda nada para el estreno en HBO de la cuarta temporada de la serie y esto es lo que tienes que saber antes de verla para que la esperes aún con más ganas.

Clara Hernández

Desde que estrenó su primera temporada, allá por 2017, la serie 'El cuento de la criada' (HBO) ha removido audiencias, tops de recomendaciones, conversaciones y alertas ante una ciencia ficción dantesca que amenazaba con parecerse a una potencial realidad. Con dos Globos de Oro en su haber (mejor serie y mejor actriz por Elisabeth Moss), doce premios Emmy y dos Satellite, la ficción basada en el libro del mismo título escrito por Margaret Atwood ha seguido coleccionando entusiastas entrega tras entrega, hasta llegar a la cuarta, que se estrenará este mes de abril.

¿Y qué tienes que saber para estar preparada? Atenta.

¿Cuándo se estrena?

HBO ha anunciado que el estreno de la cuarta temporada de 'El cuento de la criada' llegará el día 29 de abril a su plataforma. Ese día se podrán ver los tres primeros episodios de estreno, y luego uno nuevo cada jueves.

El argumento que sí se puede leer:

June, interpretada por la genial Elisabeth Moss, sigue centrando esta serie dramática que retomará la ficción en el punto donde se quedó la tercera: la lucha de June por la libertad contra Gilead. HBO adelanta así, en líneas generales, el argumento 'oficial' de la cuarta temporada: "June continúa con su lucha por la libertad, pero nuevos y peligrosos desafíos se acercan, lo que pondrá en tela de juicio sus propios deseos de justicia y venganza, algo que puede afectar a sus relaciones más cercanas y amenaza con acabar con ella". Sí, nos tocará sufrir.

Elisabeth Moss, ¡directora!

En marzo de 2020, Hollywood Reporter aseguraba que Elisabeth Moss, que ya es productora ejecutiva de 'El cuento de la criada', se preparaba para debutar como directora en la popular serie que protagoniza y se haría cargo del tercer capítulo de la nueva temporada. La noticia la confirmaba hace unos días la propia actriz en su Instagram, sujetando la plaqueta con su nombre e indicando que no había dirigido uno, sino tres capítulos de la temporada, entre ellos el primero.

Giros en el guion:

"No queremos seguir haciendo lo mismo. No se puede mantener a June en este lugar donde la torturan todo el rato. Es aburrido", indicó Elisabeth Moss, la protagonista, en una entrevista el pasado mes de octubre a The Times, donde también dio datos sobre si el final de su personaje sería feliz: "Depende de lo que entiendas por feliz".

Nueva incorporación escalofriante y adolescente:

Al elenco habitual se incorporará ahora la actriz de 14 años McKenna Grace ('La maldición de Hill House', 'Cazafantasmas: Más allá'). Interpretará a la Sra. Keyes, la esposa adolescente de un comandante mucho mayor que ella con muchas caras y aristas.

Primeras imágenes: el teaser y el tráiler que gritan revolución

El pasado mes de julio salió el primer teaser de la temporada cuarta. "No puedo descansar. Mi hija se merece algo mejor. Todas merecemos algo mejor. Este guerra no se va a ganar sola", era el mensaje de June que protagonizaba las primeras imágenes que mezclaban otras de entregas anteriores. En 2011, Hulu publicaba al fin el primer tráiler de la ficción que algunos usuarios se han encargado de subtitular.

h

¿Cuántos episodios tendrá?

La nueva entrega contará con diez episodios. ¡Y ya estamos deseando verlos!

Mira las mejores imágenes de lo que nos depara la cuarta temporada de 'El cuento de la criada', y los rostros con los que nos reencontraremos.