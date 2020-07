Por qué "Normal People" es la serie del momento

Isabel Loscertales | Woman.es

Después de meses dando que hablar en el extranjero (Hulu y BBC empezaron a emitirla a finales de abril), por fin podemos ver en nuestro país la aclamada serie “Normal People”. Acaba de estrenarla la plataforma de streaming Starzplay y ya podemos decir que cumple con creces con las expectativas. Lenny Abrahamson (“La habitación”) ha sido el responsable de adaptar la aplaudida novela de Sally Rooney, aquí publicada con el título traducido al español “Gente normal” (Literatura Random House), y las buenas críticas están siendo unánimes. Pero, ¿por qué “Normal People” va a ser una de las series del año?

Porque es una gran historia de amor

“Normal People” relata la relación de Marianne Sheridan y Connell Waldron, dos estudiantes de un pueblo irlandés, a lo largo de diez años de su vida. Marianne vive en una mansión, es psicológicamente maltratada por su hermano (con la complicidad de su madre) y en el instituto no tiene amigos, la ven como una chica problemática, rara, altiva y contestona. A su misma clase va Connell, uno de los chicos más populares del instituto gracias a su belleza, sus dotes deportivas y su carisma y a pesar de su carácter tímido y taciturno. La madre de Connell limpia la casa de Marianne, lo que les permite tener una relación extraescolar que con el tiempo se transforma en un amor secreto. Así nacerá un romance profundo, complejo e intermitente que nos mantendrá en ascuas a lo largo de toda la serie (especialmente si no te has leído el libro).

Por los temas que trata

A través de la relación intermitente entre Connell y Marianne se tratan una serie de temas a cada cual más humano y contemporáneo: la diferencia entre lo que pensamos y sentimos y lo que luego verdaderamente hacemos (o la dificultad de expresar nuestras propias emociones y deseos), el maltrato, la relación entre la falta de autoestima y la sumisión, las inseguridades y el miedo al qué pensarán los demás, lo vulnerables que somos todos, la depresión... Todos ellos tratados en diálogos concisos e inteligentes, donde no sobra ni falta una palabra.

Porque es tan buena (o incluso mejor) que el libro

La adaptación de la novela “Gente normal”, en apariencia, no era nada sencilla. El libro está lleno de monólogos internos de los protagonistas, tiene mucha economía de palabra y, sin embargo, ofrece una gran atmósfera de intimidad y de profundidad de sentimientos. El resultado no solo ha conseguido reflejar todo eso, sino que probablemente es mejor lo que ves en la serie a lo que imaginabas mientras leías el libro.

Porque Sally Rooney ha participado en la serie

Lo de Sally Rooney tiene mucho mérito. La escritora irlandesa publicó su primera novela “Conversaciones entre amigos” con apenas 26 años y se convirtió en una de las promesas más firmes de la literatura anglosajona. Un año más tarde, la edición de su segunda novela “Gente normal” la propulsó directamente al estrellato literario. Personalidades como Lena Dunham o Zadie Smith la han avalado y hoy, con 29 años y tras el éxito de la serie que adapta su novela, se ha convertido en una especie de celebrity en su país. Los medios la han etiquetado como “la voz de los millennials” y como el “Salinger de la Generación Snapchat”.

Rooney ha formado parte activa del equipo de la serie, co-escribiendo el guión junto a Alice Birch. En declaraciones a BBC explicaba cómo le había ayudado el participar en el 'script': «Escribir la serie fue una experiencia diferente, me permitió ver a los personajes bajo una nueva perspectiva, desde fuera. Me encontré sintiendo pena por ellos, algo que creo que nunca me sucedió mientras escribía el libro».

Por el carisma de los protagonistas



Daisy Edgar-Jones y Paul Mescal han sido los acertados intérpretes que han dado vida a Marianne y Connell. Ella tiene 22 años, es inglesa e hizo sus pinitos con las series “Cold Feet” y “La guerra de los mundos”. Él tiene 24 años, es irlandés, fue futbolista hasta que se lesionó y empezó su carrera como actor en los escenarios: “Normal People” es su debut audiovisual. Ambos han conocido la fama durante la pandemia.

Por las escenas de sexo



“Normal People” trata las escenas de sexo con una sensibilidad y una intimidad mágicas. Son una de las claves para reflejar ese amor profundo que se profesan los protagonistas y logra transmitirlo a la perfección. “Contigo es diferente”, se dicen a menudo el uno al otro cuando hacen el amor, y así lo expresan las imágenes. Cuando Connell tiene relaciones con otras mujeres es aséptico, un hombre al que le cuesta sentir. El lado sumiso de Marianne deriva en sexo masoquista que refleja lo poco que se quiere. Pero cuando Connell y Marianne están juntos, el sexo se convierte en algo sublime.

Por la banda sonora y el cuidado de otros detalles



La fotografía es preciosa. Los estilismos de Marianne, sencilla pero chic, te los quedarías todos para tu armario. Y la banda sonora es una maravilla, con temas de Chvrches, Nick Drake, Caribou, Carly Rae Jepsen o Anna Calvi. Toda la playlist oficial está disponible en Spotify.

Por su final abierto

“Normal People” es una miniserie de doce capítulos de una media hora. Sigue el libro a la perfección de principio a fin. Y aunque el final es abierto nada indica que haya una segunda parte. Pero cuando llegas al final de la serie, después de emocionarte y volver a verlo y volver a emocionarte, te preguntas que por qué no, que estaría muy bien que hicieran otra temporada porque quieres saber más sobre Marianne y Connell. La BBC estaría encantada con la idea, dado el éxito que ha tenido la serie, pero necesita el visto bueno de Sally Rooney para tirarla adelante. ¿Se dejará tentar?



