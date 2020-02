Mientras los Oscar dictaminan cuál ha sido el mejor cine de 2019, los Premios Razzie hacen lo contrario.

Mientras la Academia de Cine de Hollywood revela cuáles han sido las películas, actores, directores o cortometrajes mejores de 2019, los hilarantes Premios Razzie, que organiza la Golden Raspberry Foundation y tienen categorías como la de 'Peor atentado contra la vida humana', se encargan de lo contrario: de decidir qué largometrajes y profesionales del cine han sido los peores de los últimos meses. 'Cats', de la que ya te hablamos (y que era carne de meme), es una de las que lidera el listado.

Este fin de semana, coincidiendo con la celebración de los premios Oscar, la asociación ha publicado su lista de nominados. Estos son, a juicio de los expertos, aquellos trabajos que deberían pagarnos por ver (en lugar de que nosotros paguemos por verlos).

Mira la lista completa de los nominados a los Premios Razzie:

Razzie de redención

Eddie Murphy por 'Yo soy Dolemite'

Keanu Reeves por 'John Wick 3' y 'Toy Story 4'

Adam Sandler por 'Diamantes en bruto'

Jennifer Lopez por 'Estafadoras de Wall Street'

Will Smith por 'Aladdin'

Peor atentado contra la vida humana y la propiedad pública

'Dragged Across Concrete'

'The Haunting of Sharon Tate'

'Hellboy'

'Joker'

'Rambo: Last Blood'

Peor película

'Cats'

'The Fanatic'

'The Haunting of Sharon Tate'

'A Madea Family Funeral'

'Rambo: Last Blood'

Peor director

Fred Durst por 'The Fanatic'

James Franco por 'Zeroville'

Adrian Grunberg por 'Rambo: Last Blood'

Tom Hooper por 'Cats'

Neil Marshall por 'Hellboy'

Peor guion

Lee Hall y Tom Hooper por 'Cats'

Danial Farrands por 'The Haunting of Sharon Tate'

Andrew Cosby por 'Hellboy'

Tyler Perry por 'A Madea Family Funeral'

Matthew Cirulnick y Sylvester Stallone por 'Rambo: Last Blood'

Peor actor

James Franco por 'Zeroville'

David Harbour por 'Hellboy'

Matthew McConaughey por 'Serenity'

Sylvester Stallone por 'Rambo: Last Blood'

John Travolta por 'The Fanatic' y 'Trading Paint'

Peor actriz

Hilary Duff por 'The Haunting of Sharon Tate'

Anne Hathaway por 'Timadoras compulsivas' y 'The Fanatic'

Francesca Hayward por 'Cats'

Tyler Perry como Madea en 'A Madea Family Funeral'

Rebel Wilson por 'Timadoras compulsivas'

Peor pareja en pantalla

Cualquier pareja de bolas medio humano/medio gato de 'Cats'

Jason Derulo y su paquete reducido por CGI en 'Cats'

Tyler Perry y Tyler Perry en 'A Madea Family Funeral'

Sylvester Stallone y su imponente rabia en 'Rambo: Last Blood'

John Travolta y cualquier guion que acepta

Peor actor de reparto

James Corden por 'Cats'

Tyler Perry como Joe por 'A Madea Family Funeral'

Tyler Perry como Tio Heahtrow por 'A Madea Family Funeral'

Seth Rogen por 'Zeroville'

Bruce Willis por 'Glass'

Peor actriz de reparto

Jessica Chastain por 'X-Men: Fénix oscura'

Cassi Davis por 'A Madea Family Funeral'

Judi Dench por 'Cats' Fenessa Pineda por 'Rambo: Last Blood'

Rebel Wilson por 'Cats'

Peor remake o secuela

'X-Men: Fénix Oscura'

'Godzilla: Rey de los Monstruos'

'Hellboy' 'A Madea Family Funeral'

'Rambo: Last Blood'