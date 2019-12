Nicole Wallace, nueva prota de 'Skam': "Mi generación va un poco 'fast'"

La serie adolescente de Movistar + ya tiene fecha de estreno de su tercera temporada.

Clara Hernández | Woman.es

Si nos coláramos en un instituto, escucharíamos "al cien por cien" las mismas conversaciones (plagadas de "me renta", "estoy living" o "mola mazo") que escuchamos en 'Skam'. Palabra de Nicole Wallace, la actriz de 17 años que interpreta a Nora en dicha ficción de Movistar + y, también, el secreto de que esta ficción sin prisas (como la vida misma), que plasma las inquietudes, pasiones o desfases que viven "de verdad" los adolescentes, haya atrapado no solo a miles de millennials y postmillennials, sino a sus padres "que buscan información sobre lo que hacen sus hijos en sus episodios", asegura Rafael Taboada, productor ejecutivo de la serie.

Sin duda, el realismo es una de las claves del éxito de esa serie de Movistar + que, ¡buenas noticias!, acaba de anunciar que estrenará el 10 de enero su próxima temporada (la tercera ya), su nuevo tráiler (más abajo) y el rostro que lo protagonizará.

Siguiendo la costumbre de que cada temporada se detenga en una actriz principal distinta, y después de que Alba Planas (Eva en la ficción) protagonizara la primera entrega y que Irene Ferreiro (Cris), hiciera lo mismo en la segunda, será Nicole Wallace a través de su papel de Nora quien tome el relevo.

¿Y qué nos depara? Para empezar, el tráiler nos sube a una montaña rusa, donde Nora, la mujer más contenida del reparto, reflexiona sobre "el miedo" y la "euforia". Sensaciones que ella nunca ha vivido antes, confiesa, y que prometen aparecer pronto dibujando un personaje que podría esconder mucho más de lo que parece.

"Hasta ahora la hemos visto como la chica perfecta. No ha perdido el control en ningún momento, siempre ha sido una buena amiga, una buena estudiante, buena hija... y eso supone unos sacrificios. Y viene por algo. Eso es lo que vamos a descubrir en la nueva temporada. Ella está pasando a ser una adulta y va a aprender que no todo es blanco o negro", explica la actriz que la encarna, Nicole, una madrileña que estudia segundo de Bachillerato y que, como su personaje, tiene sangre estadounidense por parte de su padre.

¿Más? Podremos volver a escucharla cantar en la ficción (es una de las grandes voces de esta, donde nos dejó heladas interpretando el tema 'Come out and play' de Billie Eilish en un karaoke). "Nora ahora ha creado un canal de YouTube y va a estar subiendo 'covers' y va a ser una historia paralela a la trama. Va a desarrollar su parte más creativa". Algo que nos encanta, por cierto. Poco más le dejan contar de esa joven que centra el nuevo cartel de la serie haciéndonos temer que su pasado oculte algo oscuro (su imagen aparece con la sombra de una mano que parece tratar de amordazarla).

Más allá de Nora, con quien comparte pequeñas cosas ("Nora puede ser en alguna ocasión un poco payasa y eso es lo que yo soy una gran parte del tiempo"), Nicole habla del bullying que ha aparecido con anterioridad en las series, las redes "que pueden ser un arma blanca a veces, y otras...", de feminismo y del compromiso que los jóvenes, asegura, tienen hoy en día por causas como el cambio climático, la igualdad o la religión, aprendiendo y respetando opciones diversas, como la de su compañera de reparto, la actriz musulmana Hajar Brown (Amira en la cinta). "Hablar con ella me sirvió para ver, por ejemplo su opción y el uso del 'hijab' desde otro punto de vista. La verdad es que tenía al respecto una opinión neutra, porque no sabía mucho del tema y no me gusta opinar si no me he formado una opinión. Es un tema complicado", concluye.

También nos revela su primera experiencia con la popularidad: "Ahora mismo estudio a distancia pero el año pasado en clase fue muy duro para mí. Faltaba mucho por el trabajo y necesitaba mucho apoyo de los compañeros, necesitaba que me dejasen apuntes... y la gente no compartía, se me marginó un poco. También es verdad que es gente que conocía poco, había cambiado de clase. Cuando comencé a ganar popularidad, todos se acercaban más. Siempre hay intereses".

Por último, recuerda uno de los mejores consejos que le han dado en los últimos tiempos y que ha procedido de la cantante y extriunfita Aitana: "Nos dijo que la gente que nos iba a poner todos los comentarios malos en las redes eran los mismos que luego por la calle te pedían autógrafos. Y hace una reflexión sobre su generación: "Ahora mismo mi generación va un poco 'fast'', lo quiere todo rápido, como la 'fast food' pero en todo".