El Netlix chino, iQIYI, llega a España y es gratis

Nacida en Pekín en 2010, es la mayor plataforma de contenidos audiovisuales en su país.

C. H. | Woman.es

¡Sorpresa! iQIYI, la mayor plataforma de contenidos audiovisuales de China que cuenta con millones de suscriptores en su país, acaba de aterrizar en España con su ingente catálogo. Además, este está disponible, al menos por ahora, completamente gratis.

La noticia comenzaba a circular hace unos días en las redes, ya que la firma apenas había anunciado su llegada. ¿Y qué ofrece? Numerosos contenidos muy alejados de los que estamos acostumbrados, de factura asiática, con rostros famosos en su país pero poco frecuentes en nuestra pantalla que se clasifican por dramas (series), películas, espectáculos de variedades y anime.

- Dua Lipa, la gran favorita de los Mercury, los premios musicales más importantes de Gran Bretaña.

- Bay Yanlis, vuelven los besos interrumpidos de Can Yaman y Özge Gürel.

¿Por dónde empezar? Son muchos los que en las redes recomiendan 'The bad kids' como una de las series 'imperdibles' de la plataforma, una ficción de 2020 protagonizada por los actores premiados en la Berlinale Qin Hao y Wang Jingchun y por un misterio "explosivo", reza su descripción. La serie tiene audio en chino y subtítulos en español.

Entre las producciones que alcanzan una mayor valoración en estos momentos figuran 'La novata de la calle', 'Danza del imperio del cielo' , 'Su propia clase' o 'Fingiendo ser princesa', que también aparecen entre las más vistas, dentro de la sección 'Tendencias'. Las ficciones también están divididas por originales de iQIYI, 'de amor', 'de ídolo' o 'de disfraz', presentadas estas últimas con carátulas donde los personajes lucen la vestimenta china tradicional.

Otras categorías curiosas son los 'dramas de hombre elegante', que encabezan 'La leyenda de los Ocho' o 'Mi solitaria tierra'.

Las películas también ofrecen una amplia variedad entre las de 'amor puro', 'de matrimonio', 'comedia', 'fantasía', 'misterio' o 'acción', entre otras.

Con el objetivo de "cumplir sueños y brindar felicidad, simplemente", según indica en su apartado de 'Quiénes somos', este 'Netflix chino' subraya, además, la importancia de sus 'dramas Premium' como 'The thunder', 'The mystic nine' y 'With you', que han "conmovido a los usuarios con su realismo y temas de actualidad y cultura tradicional", así como espacios infantiles de animación como 'Beyond de ocean'.

Sin duda, una oportunidad para adentrarnos en otros objetivos y visiones.