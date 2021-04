Netflix y su larga vida a 'Los Bridgerton': Lady Whistledown confirma una tercera y cuarta temporada

Cuando todavía no nos habíamos recuperado de la noticia de que no disfrutaremos de la presencia del duque de Hastings en la segunda temporada de 'Los Bridgerton', ahora nos alegramos porque Netflix acaba de confirmar que habrá una tercera y una cuarta temporada.

Buenísimas noticias para los y las fans de la serie que ha revolucionado Netflix: 'Los Bridgerton'. Lady Whistledown acaba de confirmar que la producción más 'real' de todas no solo tendrá una segunda temporada, sino que también podremos disfrutar de una tercera y de una cuarta.

"Parece que tenemos un anuncio muy especial que realizar. Los Bridgerton volverán para las temporadas tercera y cuarta. Esta autora tendrá que comprar más tinta. Sinceramente, Lady Whistledown. Un anuncio que llega tan solo una semana después de que la misma Lady Whistledown anunciase que no disfrutaremos más de la presencia en pantalla del duque de Hastings.

“Queridos lectores, mientras que todas las miradas están puestas en la búsqueda de Lord Anthony Bridgerton para encontrar una vizcondesa, nos despedimos de Regé-Jean Page, quien interpreta de forma triunfal al duque de Hastings. Echaremos de menos a Simon en la pantalla, pero siempre será parte de la familia Bridgerton”, rezaba el comunicado.

Una partida que el propio Regé (cuyo nombre suena como próximo agente 007) anunció también en su cuenta de Instagram. “Ha sido un placer y un privilegio ser vuestro Duque. Unirme sus a esta familia -no solo en la pantalla, sino también fuera de ella. Nuestros increíblemente creativos y generosos elenco, equipo y admiradores- ha sido mucho mejor de lo que podría haber imaginado. El amor es real y seguirá creciendo", decía junto a una imagen en la que lo vemos montando a caballo en una de las 'behind the scenes' de la serie.

Una noticia que se tenía muy callada la actriz Phoebe Dynevor (Dahpne Bridgerton) quien el domingo 11 de abril acudía a la gala de los Premios Bafta presumiendo de estilo con un precioso vestido asimétrico negro de Louis Vuitton y una mirada felina que destacó con un 'eyeliner cat-eye' y cejas despeinadas.

La pregunta es, ¿qué nuevas aventuras nos esperarán en las temporadas tres y cuatro de 'Los Bridgerton'? ¿Se animará el duque de Hastings a volver en alguna de ellas? Solo el tiempo dirá qué nuevas aventuras vivimos de mano de 'Los Bridgerton', pero de momento nos toca ser pacientes y poner a calentar ya las palomitas en el microondas. O bueno, comprarlas, no las metáis todavía porque igual se os queman.