Nativel Preciado: "Acoso por ser mujer lo hemos vivido todas en mi generación"

Esta brillante periodista, con 40 años de carrera, acaba de recibir el Premio Azorín por su última novela, 'El santuario de los elefantes' (Planeta).

Ester Aguado

Nos saludamos como antiguas compañeras: Nativel escribió durante casi toda su carrera en la revista 'Tiempo', que editaba Grupo Zeta antes de su cierre.

¿Cómo nació esta novela, la escribiste en el confinamiento a modo de escape?

Bueno, estaba prevista para antes, las notas y los personajes estaban ya establecidos y el grueso de la novela lo empecé en febrero, pero que el confinamiento me hizo cambiar un poco de rumbo, ya que inevitablemente te dejas influenciar por lo que estás viviendo y me ha salido más africanista, más ambientalista y más animalista... vi tantos documentales sobre elefantes, que se hicieron con su parcela de protagonismo en la historia.

¿'El santuario de los elefantes' nació de una aventura real, eres de las que se ha enamorado de África?

Sí, he viajado al continente, la mayoría de las veces por trabajo. Pero la primera vez que viajé allí fue como turista, a Senegal. Después he ido conociendo otros países del África Subsahariana y del Magreb, como periodista. En Senegal, el carácter de la gente me dejó muy impactada, porque superó todas mis expectativas. De niña, era lectora de muchos libros de aventuras y me fascinaba el personaje de 'Tarzán' -aunque ahora no es políticamente correcto-, así que cuando llegué a Senegal iba con el listón muy alto, pero no me decepcionó en absoluto, superó mis sueños, me pareció un lugar especial.

¿La prosa que empleas en tu novela, tan desnuda de florituras e hipérboles, es marca de la casa?

Sí, primero porque soy periodista, una profesión de la que estoy muy orgullosa y me ha dado tantas satisfacciones que no tengo más que gratitud... y presumo de 'formación profesional', sin la 'de' que le ponen algunos, porque no hay nada mejor que explicar las cosas con claridad para que te entiendan los más y los menos inteligentes, los más y los menos informados... Ese lenguaje que adquirimos con la práctica en la profesión (lead, la claridad, la precisión), en la literatura, sobre todo en este siglo, es fundamental. Siempre he escrito con tanta sobriedad: tratando de ser sencilla y dándole mucha vueltas para dejar mis frases desprovistas de todo tipo de cosas innecesarias.

Me ha llamado la atención el protagonismo de tantas mujeres -algunas buenas; otras, malas- con voz propia. ¿Siempre ha sido así en su trayectoria? ¿Con cuál te identificas más?

Casi siempre han sido protagonistas ella, inevitablemente; tengo alguna -la primera-, que protagoniza un hombre, para tratar de hacer un esfuerzo literario. Esta es una novela muy coral, con mujeres muy diferentes entre sí, sin una protagonista clara. Y por primera vez he escrito un cuento para adultos, una narración desprovista de experiencias personales, no como mis libros anteriores, en los que siempre había elementos que se podían identificar conmigo. Aquí no me siento cercana a ninguna (risas). Adriana, que podría ser la más atractiva, tiene una serie de características con las que no tengo nada que ver: mucho dinero, un pasado difícil, un sometimiento a determinados hombres complejo...

¿Y de las anteriores novelas?

Sí, en 'Llegó el tiempo de las cerezas' (2008) me identifico mucho con Carlota, una mujer que está al borde de llegar a los 60 y tiene una especie de crisis donde va recordando momentos de su vida y quiere retener una joven madurez... Y también, a tramos, con Muriel, la protagonista de 'Canta sólo para mí' (2014), que es una reportera fotográfica que viaja por el mundo. Como dijo Carver, cuando escribimos, estamos muy desperdigados por todos los personajes, no hay uno que sea tu propia vida o tu personalidad sin fisuras... siempre hacemos alquimia y ahí está lo divertido: crear personajes.

¿Alguna vez has tenido que hacer como Julia, esconderse en un papel para lograr información exclusiva?

Rotundamente no (risas). Después de una trayectoria profesional tan larga, he logrado algunas exclusivas, claro, pero sufrir o hacer un sacrificio tan tremendo como el que hace este personaje o como el que yo tenía que hacer al estar con el tipo que más detesto de toda la novela, que es Carlos, creo que no lo haría. Como tampoco sería capaz -lo he pensado muchas veces- de ir detrás de un personaje por la calle, micrófono en mano, aunque estuviera empezando. Creo que me hubiera rendido, no sería capaz de eso.

En el libro hay una clara lección sobre el respeto a los africanos, aunque vivan en el llamado Tercer Mundo. ¿Esa lección ya la llevaba aprendida o salió de una reflexión a causa de la pandemia?

Esa lección la aprendí cuando descubrí algunos países y a su gente, tan positiva, alegre, acogedora, elegante, nada servil pero que gusta agradar y que disfruta con lo poquísimo que tiene. Ellos están contentos cuando no se mueren de hambre, por alguna enfermedad como el Ébola o les matan en una guerra. Viven muy acorde con la naturaleza.. más allá de que haya gente mala, dictadores y cazadores furtivos. Nosotros la hemos perdido de vista, creemos que está a nuestro servicio y habría que revisar esto porque se está haciendo insostenible.

He visto que en los agradecimientos nombra a Javier Reverte: ¿qué le han aportado sus novelas a su historia?

Pues muchísimo. Era un gran viajero, amigo mío, le presenté una novela hace tiempo. Era inevitable hacerle un homenaje personal