La muerte de la madre de Bambi o la de Nemo: las escenas que más nos han impactado "negativamente" de niños, según los expertos

Y cómo deberíamos haberlas visto.

¿Todavía recuerdas con pavor la escena de la muerte de la madre de Bambi o la de la de Nemo en la pantalla? ¿Crees que tal vez deberías haberla evitado, o tratarías de evitar que la vieran tus hijos?

"El cine puede causar un gran impacto emocional en los niños si no saben diferenciar entre realidad y ficción. Y este puede ser, incluso, negativo", advierten desde el equipo de Terapia Familiar de la plataforma online de psicólogos ifeel, que han preparado un ranking con las 20 escenas de películas que provocan este tipo de impacto en los niños y que, al margen de las de terror, representan en su mayoría aspectos de la vida real como la muerte, el maltrato o el abandono. Además, nos aclaran cómo deberíamos haberlas visto o cómo deberían verlas nuestros hijos.

"No se trata de imponer una censura, sino de acompañarlas de una explicación necesaria para su mejor comprensión. Es importante explicar a los más pequeños lo que está pasando en la película y la similitud con la realidad si notamos que empiezan a mostrar síntomas de ansiedad o preguntan mucho sobre ello", explican desde ifeel, que también inciden en que "es aconsejable no positivizar todo o negar la muerte o evitar la maldad de algunas personas como parte del mundo y de la vida". En algunos casos, sin embargo, es mejor evitarlas.

Estas son las 20 escenas que han recopilado los expertos que más impacto causan y así deberíamos reaccionar:

1. Olaf se derrite en 'Frozen II' (2019)

El divertido y tierno muñeco de nieve de la película Frozen se derrite en brazos de Ana. "Los niños pueden experimentar la impotencia ante la muerte a pesar de ser una muerte precedida por el clima del verano y su incompatibilidad con la nieve. Es aconsejable ser sinceros con los niños y no negar la muerte o ciertas situaciones desagradables", indican los psicólogos.

2. El supervillano Thanos elimina la mitad de la vida en el universo con un chasquido de dedos en 'Vengadores Infinity War' (2018).

El azar de la muerte es lo que más impresiona a sus espectadores. El supervillano Thanos obtiene la victoria en la batalla final cuando mediante un chasquido de dedos elimina la mitad de la vida en el universo, llevándose por delante aleatoriamente a la mitad de la humanidad. "La muerte accidental o fruto del azar es parte de la vida como muchos otros sucesos impredecibles. Es probable que algunos niños se pregunten si la muerte acecha a la vuelta de la esquina. Con naturalidad, se debe explicar que en cualquier momento puede haber un accidente de cualquier índole pero no suele ser lo normal.

3. La muerte en 'Coco' (2017).

La importancia de no olvidar para no desaparecer. ¿Qué pasa después de la muerte? La película 'Coco' intenta reflejar esto, pero muchos niños terminan con el temor de si en algún momento se desaparecerá para siempre. Además, si ha fallecido algún familiar o conocido empiezan a querer recordarlo perpetuamente para no olvidar, incluso llegando a desarrollar patrones compatibles con la obsesión.

4. La profesora crucificada en un banquete de 'Harry Potter y las Reliquias de la muerte I' (2010):

Lord Voldemort y sus secuaces preparan durante una comida su golpe maestro contra Harry Potter mientras una de sus víctimas agonizante levita sobre la mesa crucificada. Este tipo de escenas más sangrientas y crueles pueden causar un alto impacto psicológico. Es importante poder diferenciar la realidad de la ficción y en el caso de niños más sensibles evitarlas para prevenir posibles pesadillas o terrores nocturnos.

5. Cuando Andy regala sus juguetes en 'Toy Story 3' (2010):

Esta escena simboliza perfectamente el paso de la infancia a la vida adulta. Algunos niños pueden mostrar el conocido coloquialmente como 'síndrome de Peter Pan' o miedo a crecer.

6. Diversas escenas de 'Los Mundos de Coraline' (2009).

Categorizada como infantil en las plataformas de 'streaming', este clásico espeluznante de stop-motion contiene demasiadas escenas que requieren explicación por parte de los padres, pues se ocupa de algunos temas oscuros, además de presentar imágenes verdaderamente inquietantes. En algunos espectadores pueden aparecer problemas de ansiedad, insomnio e incluso depresión si no se llega a entender la metáfora de la película.

7. La anilla atacada por 40 ardillas y 'Charlie y la fábrica de chocolate' (2005):

La película de Tim Burton incluye alguna escena de terror psicológico que trasciende lo que pensamos que es una inofensiva película de niños a los que les gusta el chocolate. Un buen ejemplo es la niña Veruca Salt, que fue rodeada y atacada por cuarenta ardillas. Durante la infancia, los animales y la naturaleza se suelen presentar idealizados, escenas como esta muestran esa cara oscura de la naturaleza que es aconsejable explicar a los más pequeños. Por ejemplo, en el día a día comentar que aunque la mayoría de las mascotas son inofensivas, un perro puede morder o un gato arañar por lo que siempre se debe de andar con cautela.

8. Los padres convertidos en cerdos de 'El viaje de Chihiro' (2003):

La cinta japonesa incluye escenas grotescas que pueden resultar chocantes para los niños, como cuando los padres de Chihiro se convierten en cerdos al comer simbolizando la avaricia y la codicia. En realidad, Miyazaki quiso simbolizar la burbuja inmobiliaria y la codicia que luego desembocó en una crisis económica. Se puede interpretar a modo de moraleja, amenaza o metáfora: "No seas codicioso, que te convertirás en cerdo y será irreversible, tendrá un final terrible". En los niños es preferible hablar de consecuencias en vez de amenazas. Es decir, la codicia a largo plazo puede girarse en tu contra en vez de si eres codicioso te convertirás en cerdo.

9. Una barracuda se come a la madre y casi todos sus huevos en 'Buscando a Nemo' (2003):

En esta escena aparecen muchos matices que movilizan emociones de miedo y preocupación. La muerte inesperada al no aparecer un villano con un plan que “justifica” la necesidad de hacer el mal, la “discapacidad” de Nemo derivada del ataque y las consecuencias que luego tiene con sus compañeros. Las distorsiones cognitivas derivadas de la creencia de que el mal siempre tiene una justificación detrás pueden crear grandes estados de ansiedad.

10. La muerte de la mona Chita (Kerchak) en Tarzán (1999):

El gorila que le puso difícil a Tarzán la entrada en el grupo acaba finalmente aceptando al humano estableciendo con él una relación basada en el respeto. Su repentina muerte a manos de otro humano refleja una injusticia y cierta incoherencia al mostrar más respeto, comprensión y compasión los animales que los propios humanos. Una vez más aparece esta cara oscura donde el hombre es un lobo para el hombre y para otros seres. Explicar y aceptar esta faceta de la realidad como parte de la vida es importante hacerlo explícito desde edades tempranas.

11. La obsesión sexual del juez Claude Frollo en 'El jorobado de Notre Dame' (1996):

Además de encontrar 'bullying' y discriminación en su máxima expresión, el villano y juez Claude Frollo persigue a la gitana Esmeralda de forma sexualmente problemática. El respeto a todas las personas, pero especialmente del hombre hacia la mujer cuando aparecen este tipo de situaciones machistas, hay que inculcarlo cuanto antes y hacerlo parte del día a día.

12. La autoridad y el abuso Agatha Trunchbull en 'Matilda' (1996).

La directora del colegio de Matilda comete abusos físicos y psicológicos contra los niños de la escuela, hecho que contrasta con el comportamiento actual de los docentes. Animar a los niños y adolescentes a denunciar este tipo de situaciones, especialmente cuando entran en el instituto, puede prevenir muchos problemas futuros.

13. Robin Williams devorado por el suelo en 'Jumanji' (1995)

Recordemos que el niño protagonista desaparece durante 25 años para mayor desconsuelo de sus padres. Además, incluye escenas que pueden generar pánico en algunos niños como cuando Alan es (casi) engullido por el suelo. Ante este tipo de escenas, si generan algún tipo de miedo como no pisar el suelo, es imperativo explicar la diferencia entre realidad y ficción de una forma tranquila y racional hasta asegurarnos que lo ha comprendido correctamente. Si es necesario se puede hacer una exposición progresiva, para que poco a poco se pueda enfrentar a ese miedo.

14. Muerte de Mufasa en 'El rey león' (1994):

La muerte del padre de Simba ha traumatizado a muchos niños, dado que implica afrontar la realidad de que los padres no son eternos. Lo mejor en esta situación es explicar la muerte como parte de la vida sin evitar el tema.

15. Sacrificios humanos de 'Indiana Jones' (1984).

Aunque este clásico no está recomendado para menores de 13 años, muchos padres, vencidos por la nostalgia, han invitado a sus hijos a ver alguna de las películas de la saga. Escenas como el sacrificio humano de ‘El Templo Maldito’ o las escenas sangrientas abriendo ‘El arca perdida’ pueden ir acompañadas de pesadillas nocturnas donde los más pequeños reviven esas escenas. "Los terrores nocturnos suelen ser pasajeros por lo que al principio no hay por qué darles mayor importancia. Si tras una semana continúan, lo más aconsejable es poder hablar abiertamente sobre ello y descubrir si puede haber algo más de fondo", señalan los expertos.

16. La despedida de E.T. en 'E.T.' (1982):

Las despedidas nunca son fáciles y cuando hay una relación estrecha de amistad suele aparecer el temor de perder el contacto, la distancia o la ruptura de la relación. En la película de 'E.T.' es especialmente emotiva y si coincide con algún momento vital como una mudanza o las vacaciones pueden surgir estos miedos, muchas veces, irracionales.

17. El atropello de Trusty en 'La Dama y el Vagabundo' (1955):

El viejo sabueso acaba bajo las ruedas de un vehículo tratando de rescatar a Golf. En este caso las intenciones del 'héroe' se ven truncadas. Si se interpreta de forma errónea, puede causar una obsesión sobre la frustración y cómo aunque tus intenciones sean nobles pueden no verse tus sueños cumplidos.

18. Muerte de la madre de Bambi, en 'Bambi' (1942):

De nuevo aparece la muerte como un factor de alto impacto psicológico, pero las condiciones que rodean su muerte pueden causar una especial sensibilidad, dado que se encuentra en un entorno sin recursos ni apoyos de ningún tipo, indican los terapeutas. Aparece por tanto un posible miedo a la soledad.

19. Separación de la madre y maltrato animal en 'Dumbo' (1941):

En esta película aparece el hecho traumático de la separación madre-hijo y por otro lado, cómo se fuerza a un personaje a hacer algo en contra de su voluntad. La posibilidad de que aparezca un maltrato o ver situaciones similares en el colegio / trabajo (bullying / mobbing), fomenta estados de ansiedad de intensidad variable.

20.La manzana envenenada de Blancanieves en 'Blancanieves' (1937):

La posibilidad de que la comida esté envenenada es un miedo recurrente en muchos niños que puede desarrollar problemas como no comer temporalmente, la fagofobia o miedo a tragar, e incluso que pidan a un adulto que pruebe siempre antes la comida.