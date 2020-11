Muere Diego Amando Maradona

El astro del balón ha fallecido a los 60 años.

Triste día para el mundo del deporte. Diego Armando Maradona, uno de los jugadores de futbol más brillantes de toda la historia, ha muerto. Según publica el diario 'Clarín', el argentino ha fallecido a causa de un paro cardiorrespiratorio a los 60 años.

Fue durante la mañana el miércoles cuando Maradona sufrió un paro cardiorrespiratorio en su casa de Tigre, concretamente en el barrio San Andrés, Según las fuentes del citado medio de comunicación, varias ambulancias se acudieron al domicilio para atenderlo, sin embargo, a pesar de los esfuerzos, no lograron mantenerlo con vida,

En los últimos años, la vida del pelusa ha sido una auténtica montaña rusa. Tuvo problema de adicciones y hace menos de un mes fue intervenido en una operación para extirparle un coágulo en el cerebro.

El pasado 30 de octubre cumplió 60 años. Ese mismo día, su hija Gianinna le escribió un bonito mensaje en su perfil de Instagram. "Desde la cuna hasta la eternidad... Mi gran confidente. El mejor cómplice. Desde que siempre le de la mano a mamá, me ate los cordones antes de subir a una escalera mecánica hasta que acelere en las curvas y siempre baile hasta el amanecer. Disney y también neuropsiquiatrícos", escribió.

Y continuó: "Tangos en vez de cuentos para dormir. Lo disfrute en cada etapa de mi vida, algunas veces más cerca que hoy pero menos lejos que mañana. Mi gran ejemplo de todo lo que si y todo lo que no. A quien admiro, ayer hoy y siempre. Quien me enseño a perdonar, a perdonarme. A perderme para volver a encontrarme y empezar de nuevo. Felices 60 al huracán que con 31 años me sigue llamando pompón. Mi escorpiano favorito, tan terco y real, el papá más auténtico del mundo que podía elegir para vivir esta vida. Es cierto que se ama hasta el final, que siempre se puede volver a empezar y que es mejor morir de pie que vivir de rodillas. Gracias por enseñarme tanto. Abrazo nuestros defectos y virtudes. Te celebro, te extraño y TE AMO para siempre! Feliz cumpleaños PA! ♥️"