El mundo de la música, consternado ante el fallecimiento de la cantante Cady Groves a los 30 años

La noticia ha removido a las redes sociales. La cantante estadounidense de country pop Cady Groves, responsable de canciones como 'The little girl' o 'Love actually', ha fallecido este fin de semana con solo 30 años. Ha sido uno de sus hermanos, Cody Groves, quien lo ha confirmado en Twitter, donde alude a "causas naturales".

"Cady ha dejado este mundo. Todavía hay pocos detalles pero su familia está tratando de obtenerlos y os mantendrá informados", comenzaba Cody, antes de desear a su hermana pequeña (era la menor de un clan, inicialmente, de 7 hermanos) que descanse en paz.

"Espero que te reúnas con Kelly y Casey", le desea, antes de recordar las dos pérdidas anteriores de la familia: la de sus hermanos Casey, el mayor, que falleció en 2009 (y que fue la razón que había llevado a Cady a cantar, comentó esta en alguna ocasión) y Kelly, en 2014.

@cadygroves has left this world. Details are limited right now but family is trying to get them and will keep people updated. Rest In Peace little sis. Hope you’re reunited with @kellydgroves and Casey. pic.twitter.com/l4S3tqWYFy