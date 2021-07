Se trata de ficciones con capítulos en torno a los 15 o 20 minutos de duración que pueden ver los usuarios de Movistar+.

La reciente alianza entre Movistar y BlackPills (la productora responsable de ficciones breves como la exitosa 'Bonding', cuya segunda temporada se encuentra ya disponible en Netflix) ha dado a luz un nuevo proyecto que encantará a los amantes de las miniseries y los capítulos que se devoran en un pispás.

Se trata de una aplicación de series exclusivas para móvil, con capítulos de 15 a 20 minutos de duración. Y cuyos principales destinatarios son el público 'teen', según desvela la plataforma, que promete 'píldoras negras' que son ficciones "audaces, visionarias y que están pensadas para "seguir el rápido ritmo de los millennials con sus formatos cortos e innovadores", indica Movistar, que las describe, además, como crudas, directas y "sin filtros" ni tabúes, como la vida real.

Ahora bien, ¿quién puede disfrutar de este servicio? Actualmente, solo los clientes de Movistar+ y, entre estos, los que tengan móvil Android, ya que aún no está disponible para iOS, aunque se prevé que lo esté muy pronto.

Por un precio de 2,99 euros mensuales (IVA incluido), por ahora se pueden ver quince títulos en esta primera fase, pero está previsto que se incorporen dos títulos nuevos cada mes.

La App se puede descargar desde Google Play. Para poder utilizar el servicio, hay que darse de alta a través del móvil en la sección Tiempo Libre Emoción.

Los títulos que ya están disponibles son 'Virgin in Paris', 'Playground', 'You got trumped', 'Skal', 'Making a scene', 'The social network L.A', 'Event Zero', 'Al wrong' o 'Skinford', entre otros.

Según el blog de la Comunidad de Movistar, aunque la app está ideada para el móvil, en un futuro podría contemplar el ofrecer el servicio a través de canales adicionales, así como su lanzamiento en otros mercados.

¿Quieres más sugerencias de series para el verano? Mira las mejores series que llegan este mes de julio de 2021 a Netflix, Amazon Prime Video, Movistar+, Disney +, HBO...