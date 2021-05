Morgan Wallen gana 3 premios Billboard pese a tener prohibido aparecer en la gala

No fue invitado a la gala de los Billboard (es más, había sido vetado), pero aún así fue uno de los grandes ganadores de la noche.

Clara Hernández

Paradojas de la vida. El música de folk Morgan Wallen, cuya presencia había sido prohibida en la ceremonia de los Billboard 2021 porque su conducta "no se alineaba con los valores fundamentales" de la asociación, resultó ser unos de los grandes ganadores de la muestra.

En concreto, Morgan Wallen, que estaba nominado a varias categorías, entre ellas a la de mejor artista de country, mejor álbum country, mejor artista masculino country y mejor canción country (por dos de sus creaciones: 'One of them girls' y ''Chasin you') se hizo finalmente con tres galardones (los tres primeros). Sin embargo, el artista no puedo recogerlos presencialmente. ¿El motivo? Una grabación en la que aparecía profiriendo un insulto racista, algo que ha desencadenado no solo su retirada de la lista de invitados de la ceremonia musical, sino que varias radios estadounidenses hayan decidido dejar de emitir sus canciones.

Ni siquiera las disculpas de Morgan Wallen por lo ocurrido ("Estoy avergonzado y muy arrepentido", dijo) han logrado evitar el desastre, que podría afectar a sus nuevos sencillos, si bien el cantante llega varias semanas consecutivas en el número 1 del Billboard 200.

"Utilicé un insulto racista inaceptable e inapropiado que me desearía retirar. No hay excusas ni justificaciones para usar este tipo de lenguaje, en ningún momento. Quiero realmente pedir disculpas por usar esa palabra. Prometo hacer las cosas mejor", ha reiterado.

Aunque Morgan no apareció en los premios (ni se le esperaba), algunos de sus fans han continuado mostrando su apoyo por el cantante de country.

Por su parte, la organización de los Billboard ha manifestado que estudiará el comportamiento futuro de Morgan para decidir si participa en futuras convocatorias.

En cuanto al resto del palmarés, The Weeknd fue otro de los grandes triunfadores, con siete premios.

Mira la lista de ganadores de los Billboard en las categorías principales:

Mejor Artista

Drake

Juice WRLD

Pop Smoke

Taylor Swift

The Weeknd GANADOR

Mejor Artista Nuevo

Gabby Barrett

Doja Cat

Jack Harlow

Pop Smoke GANADOR

Rod Wave

Mejor Artista Masculino

Drake

Juice WRLD

Lil Baby

Pop Smoke

The Weeknd GANADOR

Mejor Artista Femenina

Billie Eilish

Ariana Grande

Dua Lipa

Megan Thee Stallion

Taylor Swift GANADORA

Mejor Duo o Grupo

AC/DC

AJR

BTS GANADOR

Dan + Shay

Maroon 5

Mejor Artista Billboard 200

Drake

Juice WRLD

Pop Smoke

Post Malone

Taylor Swift GANADORA

Mejor Artista Hot 100

DaBaby

Drake

Dua Lipa

Pop Smoke

The Weeknd GANADOR

Mejor Artista en Streaming

DaBaby

Drake GANADOR

Lil Baby

Pop Smoke

The Weeknd

Artista con Mejores Ventas

Justin Bieber

BTS GANADOR

Megan Thee Stallion

Morgan Wallen

The Weeknd

Mejor Artista en la Radio

Justin Bieber

Lewis Capaldi

Dua Lipa

Harry Styles

The Weeknd GANADOR

Mejor Artista en Redes Sociales (Voto del público)

BLACKPINK

BTS GANADOR

Ariana Grande

SB19

Seventeen

Mejor Artista R&B

Jhené Aiko

Justin Bieber

Chris Brown

Doja Cat

The Weeknd GANADOR