La M.O.D.A.: "Nuestro deseo para 2021 es que vuelvan los conciertos, que podamos gritar, cantar y sudar juntos pronto" 

Después de un año sin subirse a un escenario, la Maravillosa Orquesta Del Alcohol se despide de 2020 por todo lo alto presentando 'Ninguna Ola', su cuarto álbum de estudio y, quizás, el más nostálgico hasta la fecha.

SILVIA VÁZQUEZ | WOMAN.ES

Hace casi una década que comenzaron a componer, tocar y divertirse juntos en las salas de conciertos de Burgos. Entonces los siete amigos que forman La M.O.D.A., La Maravillosa Orquesta del Alcohol, no podían ni imaginarse que tiempo después recorrerían la geografía española agotando entradas allá donde pisaban. "Quizás si lo hubiésemos sabido, no habríamos elegido este nombre", bromean ahora que no dejan de sumar fans.

Acaban de lanzar 'Ninguna Ola', su cuarto disco de estudio, un proyecto producido por Raül Refree (famoso por participar en el primer disco de Rosalía) que reúne en diez canciones el trabajo de los últimos dos años y supone un cambio de trayectoria en su peculiar sonido; hasta ahora, a medio camino entre el folk clásico y el rock, más calmado y nostálgico en estas nuevas letras que David Ruiz, cantante y cabeza visible del grupo, recita con su particular voz rasgada.

Su música engancha, especialmente en el directo: los siete componentes, vestidos siempre de currantes (con vaqueros y camiseta blanca de tirantes), desbordan energía y se dejan la piel en cada actuación, en las que combinan instrumentos tan poco habituales sobre los escenarios como el acordeón, el banjo, la mandolina o el clarinete. Normal que ahora sueñen con una nueva gira.

¿Qué ha cambiado desde sus inicios? ¿Cómo han vivido este éxito? ¿Cuál es su deseo para el 2021? Ellos mismos nos lo cuentan todo en este vídeo.

- La La Love You: "Nunca nos hemos sentido fracasados. Nos hemos corrido muchas juergas"

- Dani Fernández: "Auryn me enseñó por dónde no quería ir"