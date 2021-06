En este número de Woman te descubrimos el regalo que te salvará la vida. La crema hidratante corporal más eficaz con absorción rápida mantendrá tu piel luminosa e hidratada durante 48 horas.

¡Cuánto nos gusta montarnos un mini spa en casa! No hay nada como relajarnos en casa, preparar un baño con sales minerales, aromas y, finalmente, aplicar nuestros productos favoritos que nos ayuden a sentirnos mucho más fresquitas y una hidratación extra en nuestra piel. Pijama, pelo mojado y nuestra cremita corporal favorita. ¡Qué sensación!

En verano necesitamos cuidarnos y mimarnos más. Playa, piscina, sol, calor…Nuestra piel sufre más de lo normal. Sin embargo, somos muchas las que la pereza nos arrebata las ganas de aplicar un producto hidratante en casa por el simple hecho de que no nos gusta que queden restos pegajosos o no se absorba rápidamente. ¡Te entendemos perfectamente!

Por eso en este número de Woman Madame Figaro nos hemos propuesto hacerte el descubrimiento del año y la vida más fácil con el regalo que se convertirá en un imprescindible, ese el body yogurt de The Body Shop. Porque el verano es para mimarnos y disfrutar de esas sensaciones que tanto adoramos sin perder ni un solo segundo. ¡Y lo hemos conseguido!

Arranca el cronómetro y magia. En cuestión de segundos, el body yogurt dejará tu piel mucho más sedosa e hidratada. Porque comprendemos lo importante que es el cuidado de la piel para ti, aunque no tengas tiempo.

Este nuevo número ya te espera en los kioscos y podrás elegir entre el body yogurt de mango o el de moringa.

Los body yogurts de The Body Shop nos encantan porque están inspirados en la naturaleza, son 100 % veganos, se absorben rápidamente y son ideales para todo tipo de piel. Sobre la piel húmeda, aplica el producto y presume de 48 horas de hidratación intensa.

Este número de Woman está dedicado a las ganas de vacaciones y del disfrute. Homenajeamos al 'Dolce far niente' o al placer de no hacer nada, descubre los mejores destinos turísticos de cercanía, la lista de lecturas que no podrán faltar en tu maleta que leerás muy a gusto desde la hamaca o los clubs de playa que no te puedes perder. En las páginas #womanbusiness sumérgete en historias de mujeres inspiradoras como la deportista olímpica Lydia Valentín o entrevistas a las actrices Florence Pugh y Natalia de Molina.

Un número cargado de mucha moda, belleza y nuevos descubrimientos para un verano 10. ¡Ya en tu quiosco!