El método que prueba Netflix para disuadirte de que compartas tus claves con otras personas

Por ahora, solo algunos usuarios de Estados Unidos lo han advertido.

Clara Hernández

¿Es ilegal compartir tus claves de Netflix con otras personas? Aunque en términos generales no sea estrictamente ilegal, los términos de uso que firmas cuando contratas Netflix indican que sus servicios son intransferibles.

"El servicio de Netflix y todos los contenidos que se vean a través del servicio son para tu uso personal y no comercializable, y no se pueden compartir con individuos fuera de tu hogar", indica el punto 4.2 de sus condiciones, donde también se especifica que aceptas "no utilizar el servicios para exhibiciones públicas" y que Netflix puede cancelar tu cuenta o bloquearla "para protegerte a ti, a Netflix o a nuestros asociados de usurpación de identidad o de otra actividad fraudulenta".

- Todas las razones por las que deberías ver 'Loco por ella'

- Estas son las 20 series más vistas de Netflix en 2020.

Desde que Netflix se puso en funcionamiento, una de sus grandes preocupaciones ha sido que sus suscriptores no compartan sus contraseñas de la plataforma con otros, una práctica que está a la orden del día (según un informe de 'The Independent' publicado en 2019, unos 13,7 millones de personas que ven Netflix no pagan por ello, y de acuerdo con una encuesta de un año antes realizada por Magid para CNBC, 35% de los clientes jóvenes compartían con otros sus contraseñas de suscripción de servicios de 'streaming').

Pues bien, Netflix se ha propuesto poner en marcha iniciativas para frenar este 'tráfico' de contraseñas.

Ya con anterioridad sabíamos que monitoreaba a sus suscriptores con el objetivo de saber quién comparte sus claves. Ahora, y según ha adelantado la web de Gamma Wire, la plataforma de contenidos a la carta ha decidido recurrir a los 'avisos disuasorios'.

Según algunos usuarios de Estados Unidos, la compañía ha comenzado a incluir advertencias en la pantalla a algunas de las personas que están utilizando las claves de Netflix sin ser suscriptores y sin vivir en la casa de estos.

Aunque todavía son escasas, algunos usuarios han compartido en las redes sociales los mensajes que reciben de la firma pidiéndoles que verifiquen que esa cuenta les pertenece con un código que, supuestamente, recibirá el dueño de la suscripción (y al que se le podría pedir si seguimos en buenos términos con este). El mensaje, que aparece cuando tratas de acceder al servicio, llega además con el recordatorio de que, si no vives con el propietario de la cuenta, "necesitas tu propia cuenta para seguir viendo (contenidos)".

O no. Netflix doing the purge?!? pic.twitter.com/XXlHtfgfsy — chante most (@DOP3Sweet) March 9, 2021

Sin embargo, parece que los avisos de Netflix, por ahora, también se pueden esquivar sin introducir el código y algunos usuarios han indicando que pulsando en la opción "verificar más tarde" puedes seguir utilizando el servicio con normalidad.

Se trata de un tímido paso de la compañía que, todavía, estaría en fase de pruebas (por ahora, son pocos quienes han recibido el aviso). Por otra parte, Netflix ofrece planes de contratación de su plataforma para distintos soportes al mismo tiempo, lo que supuestamente está ideado para que sea utilizado por más de una persona, por lo que las restricciones son confusas.

¿Cómo terminará este asunto? Seguiremos observando..