Los premios que otorga la Academia Británica del Cine y la Televisión se celebrarán, sin público, el 31 de julio.

Clara Hernández | Woman.es

Tras aplazamientos por la crisis del coronavirus, los Premios Bafta, los galardones que otorga la Academia Británica de Artes Cinematográficas y de la Televisión, han desvelado al fin su lista de nominados para este año, donde en el capítulo de series hay una clara favorita.

¿Y cuál es esa ficción que no nos podemos perder, si es que ya no la has visto, y que es para los profesionales del sector una de las que presenta el mejor guion de drama, mejor diseño de vestuario, mejor dirección, mejor montaje, mejor música original, mejor actor protagonista, mejor actor de reparto, mejor maquillaje y peluquería, mejor fotografía e iluminación, mejor diseño de producción, mejor casting, mejor sonido o mejores efectos especiales, entre las 14 categorías a las que aspira? Se trata de 'Chernobyl', la coproducción de Sky que desde hace tiempo figuraba en el top de Woman de series de 2019 y que puedes ver ahora mismo en la citada plataforma Sky o en HBO. Además, te recomendamos que lo hagas antes de que se celebre la ceremonia de entrega de los Premos Bafta, que será el 31 de julio sin público, para vivir con auténtica emoción los galardones.

Pero no es la única serie que, según los profesionales del sector, no te puedes perder. Aunque a algo de distancia (con siete y seis nominaciones respectivamente), hay otras dos series que emergen como favoritas y que junto a 'Chernobyl', deberías incluir en tu lista. Son estas dos:

2. 'The Crown' (7 nominaciones):

Otra ficción excelente y una de las joyas del catálogo de Netflix, donde están disponibles tres temporadas, cada una mejor que la anterior y con reconocimientos como los premios SAG. En la cuarta temporada, de la que aún no hay fecha pero que muchos sitúan a final de 2020, nos dejará comprobar el gran parecido que guarda la actriz Emma Corrin con Lady Di, el papel que interpreta, y uno de los escándalos más seguidos por la prensa británica de todos los tiempos y que hace unos días volvía a convertirse en viral por las informaciones del grupo hacktivista Anonymous.

3. 'Fleabag' (seis nominaciones).

Otra de nuestras ficciones favoritas con miles de razones para que comiences a devorar sus capítulos en este mismo momento (sus dos temporadas están disponibles en Amazon Prime Video). Una serie de culto transgresora, femenina (está protagonizada, dirigida y guionizada por la genial e inclasificable Phoebe Waller-Bridge) y que se atreve a mostrar a una heroína de comedia romántica, pero a la inversa, en su clave más siniestra, escandalizante y con un humor inteligente y desalmado. Aun así, te hace sentir que la protagonista podríamos ser cualquiera.