Hay muchos estrenos y regresos de series que llegan a las plataformas, pero estos son los 'imperdibles' (empezando por la nueva temporada de 'You' o la llegada de la serie de suspense 'Sé lo que hicisteis el último verano').

Clara Hernández

La agenda de octubre de estrenos y regresos de series que llegan a las principales plataformas de streaming está repleta de títulos, pero estos son, por muchas razones, los que no te puedes perder de la sección de novedades de Netflix, HBO, Amazon Prime Video o Movistar +, entre otras.

Mira las ficciones más esperadas que estarán disponibles este mes, ordenadas por fecha de lanzamiento, y los motivos por los que te recomendamos darles una oportunidad.

'LA ASISTENTA'

Cuándo y dónde: 1 de octubre, Netflix.

Por qué verla: Es una de las grandes apuestas de la plataforma para este mes. Protagonizada por Margaret Qualley ('Érase una vez en Hollywood'), una de las actrices del momento, e inspirada en la autobiografía superventas 'Maid: Hard work, low pay and a mother's will to survive' (algo así como 'Asistenta: Trabajo duro, salario bajo y la voluntad de una madre para sobrevivir') de Stephanie Land, cuenta cómo una madre soltera recurre a limpiar casas para tratar de llegar a fin de mes. Conmovedora pero, también, con ramalazos de humor para hacer del drama algo más digerible.

'CATALINA LA GRANDE' (miniserie)

Cuándo y dónde: 12 de octubre. Cosmo.



Por qué verla: Siempre es un disfrute ver en acción a Helen Mirren, ganadora de un Oscar e intérprete, aquí, de Catalina la Grande, la poderosa (y liberada) emperatriz rusa. Más garantías de que la serie puede ser lo que buscas: su director es Philip Martin, de 'The Crown', y promete intrigas palaciegas, un romance épico y un toque 'woman power'.

'SÉ LO QUE HICISTEIS EL ÚLTIMO VERANO'

Cuándo y dónde verla: 15 de octubre, Amazon Prime Video.



Por que verla: Buenas noticias para los amantes del misterio y el suspense. Basada en la novela del mismo título de Lois Duncan de 1973, que también inspiró la mítica película 'Sé lo que hicisteis el último verano', la ficción gira en torno a un grupo de adolescentes, un año después de que un fatídico accidente de coche empañara su graduación y les uniera en un oscuro secreto. Todo el mundo oculta algo y ellos, además, son asediados por un brutal asesino.

'YOU' (3 temporada)

Cuándo y dónde: 15 de octubre, Netflix.

Por qué verla: Se trata de una de las ficciones más celebradas de Netflix. Tenemos que confesar: cada vez que Joe Goldberg -un asesino en serie que, curiosamente, ha conseguido ganarse el corazón de la audiencia- elige nueva víctima, se nos acelera un poco el pulso. Ahora, en la tercera temporada, Jose y Love, que ahora están casados y tienen un bebé, se han ido a vivir a Madre Linda, en California. ¿Qué hay de la cárcel de un matrimonio de postal con una mujer que conoce todos sus trucos? Hasta aquí podemos leer.

'SUCESSION' (Tercera temporada)

Cuándo y dónde: 18 octubre en HBO.



Por qué verla: Sobran las explicaciones para los seguidores de esta serie multipremiada y creado por Jesse Armstrong. Su segunda entrega ya cosechó 7 premios Emmys, incluido el de mejor serie de drama. Después de la emboscada que le tendió su hijo Kendall al final de la segunda temporada, Logan Roy comienza la tercera entrega en una posición peligrosa, luchando para mantener sus alianzas familiares, políticas y financieras. La tensión se incrementará cuando la irreconciliable batalla empresarial amenace con causar una auténtica guerra civil en la familia.

'THE BLACKLIST' (9 temporada)

Cuándo y dónde: 23 de octubre en Movistar+



Por qué verla: Su éxito ha logrado que esta ficción, reconocida como uno de los mejores thrillers de acción, está protagonizada por James Spader, ganador de tres premios Emmy. perdure ya 9 entregas. Protagonizada por James Spader, ganador de 3 premios Emmy, esta será la primera temporada sin Megan Boone, quien abandonó la serie en el episodio final de la anterior temporada.

'TODO LO OTRO'

Cuándo y dónde: 26 de octubre.



Por qué verla: Es la serie escrita, dirigida y protagonizada por la autora trans Abril Zamora, a quien vimos interpretando el papel de Luna en 'Vis a vis' y que ha sido cocreadora de la serie 'Señoras del hAMPA'. "La vida no es una comedia romántica, la vida es una mierda", reza el lema de esta miniserie que sigue los pasos de un grupo de treintañeros madrileños atrapados en vidas que no son como soñaban. Abril Zamora interpreta a Dafne, a quien su novio acaba de dejar. Para colmo, va a descubrir que está enamorada de su mejor amigo.

'DOLORES. LA VERDAD SOBRE EL CASO WANNINKHOF'

Cuándo y dónde: 26 de octubre en HBO.



Por qué verla: Este miniserie 'true crime' da voz a Dolores Vázquez, protagonista de uno de los errores judiciales más graves de nuestra historia reciente, más de 20 años después de su exilio voluntario. En septiembre de 2000, fue detenida como principal sospechosa del asesinato de la joven Rocío Wanninkhof, hija de su expareja, y, después, encarcelada. Pasó 519 días en prisión por un crimen que nunca cometió y con la opinión pública muchas veces en contra.

'EL TIEMPO QUE TE DOY'

Cuándo y dónde: 29 de octubre, Netflix.



Por qué verla: Llega con un formato innovador, marcado por los 11 minutos que dura únicamente cada uno de sus 10 episodios y que han convertido a esta serie en la primera producción de formato corto realizada para Netflix España. Relata la superación de una ruptura, viajando entre el pasado y el presente del personaje principal, Lina (Nadia Santiago, a quien conocemos de 'Las chicas del cable' y otras muchas series españolas) y su ex, encarnado por Álvaro Cervantes. En el primer episodio pasaremos 1 minuto en el presente y 10 en el pasado, y en cada capítulo estaremos un minuto menos en el pasado y uno más en el presente. Curioso, ¿verdad?

