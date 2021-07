Sí, este mes de julio llega un aluvión de estrenos y regresos de series, pero estas son las que no te puedes perder. Nacionales e internacionales. Y, algunas, para toda la familia.

Clara Hernández

Las series no descansan en verano. Al contrario: Netflix, HBO, Amazon Prime Video, Movistar+ o Disney+ llegan con una agenda de estrenos y regresos de series repleta de sorpresas y títulos. Entre ellas, brillan 'The White Lotus', que aterrizará el 12 de julio, o la vuelta de 'The Good Fight' y 'Sky rojo'. Pero hay muchas más imprescindibles. Estas son las que no te puedes perder:

THE GOOD FIGHT (5ª temporada, version dual)

Cuándo y dónde: 2 de julio en Movistar+.

Por qué verla: La que empezó siendo un 'spin off' de la ficción 'The good wife', se ha convertido en una de las series más aclamadas por la audiencia, crítica y sitios especializados, donde casi supera el notable alto. Después del final abrupto de la cuarta entrega, en la quinta veremos cómo Diane empieza a cuestionar su lugar en la firma, ante la inminente salida de Adrian y Lucca. Además de a Christine Baranski y Audra McDonald, habrá nuevas incorporaciones. Aunque esta temporada ya se estrenó en versión original en junio, ahora lo hará en dual.

MONSTRUOS A LA OBRA

Cuándo y dónde: 2 de julio, Disney +

Por qué verla: No siempre es fácil encontrar contenidos divertidos y apropiados para los más pequeños de la casa pero el regreso de los protagonistas de 'Monstruos S.A', cuyas películas figuran en lo más alto de los ránking infantiles, siempre son una garantía de éxito. Veinte años después del estreno de su primer filme, estos monstruos desternillantes y tiernos regresan convertidos en serie y con las mismas voces de doblaje (José Mota y Santiago Segura). ¡No nos la perderemos!

SUPERNORMAL

Cuándo y dónde: 9 de julio en Movistar+

Por qué verla: Es comedia y, tras un año complicado, no hay nada que nos apetezca más que reírnos. Más aún si la protagonista es Miren Ibarguren, sus creadores son Olatz Arroyo (el culpable de nuestras risas en 'Allí abajo') y Marta Sánchez ('Aída' y 'Allá abajo') y está dirigida por Emilio Martínez Lázaro ('Ocho apellidos vascos'). ¿Qué más se puede pedir? La historia gira en torno a Patricia y en cómo es la vida de una jefa de un banco de inversión que tiene que conciliar su vida profesional con la de ser madre.

THE WHITE LOTUS

Cuándo y dónde: 12 de julio, HBO

Por qué verla: Calma tensa mientras acompañamos a varios huéspedes de un hotel durante sus vacaciones y rejuvenecen en el paraíso. Pero cada día que pasa, surge una complejidad más oscura en la vida de estos viajeros perfectos, los risueños empleados del hotel y ese lugar idílico.

DEPREDADORES: EL PODCAST

Cuándo y dónde: 13 de julio, HBO.

Por qué verla: Está basada en el podcast del periodista ganador de un Pulitzer y autor del libro superventas 'Depredadores: El complot para silenciar a las víctimas de abuso', y ha sido dirigida por los ganadores del Emmy Fenton Bailey y Randy Barbato. Una serie documental que exhibe las entrevistas íntimas y reveladoras que el periodista realizó a denunciantes, periodistas, investigadores... para llevar a cabo su trabajo. Sus capítulos duran solo media hora y son imprescindibles.

EL CID (2ª temporada)

Cuándo y dónde: 15 de julio, en Amazon Prime Video

Por qué verla: La ingente campaña de promoción de la primera temporada de esta serie, protagonizada por Jaime Lorente ('La casa de papel', 'Élite') hizo que todos nos pegáramos a la pantalla para observar uno de esos dramas históricos que tanto nos gustan y nos permiten repasar la historia de España. Sus seguidores tienen la oportunidad de continuar con esa aventura que ahora arranca tras la muerte del rey Fernando y donde el héroe deberá tomar muchas decisiones.

UNA OLA DE 30 METROS

Cuándo y dónde: 19 de julio en HBO.

Por qué verla: Está dirigida por el galardonado cineasta Chris Smith, y producida por el ganador de un Emmy y un Globo de Oro Joe Lewis. Además, recoge el gusto por los documentales que se ha ido desarrollando en los últimos tiempos entre la audiencia. Con formato de serie documental y seis capítulos, sigue los pasos del pionero del surf Garrett McNamara quien después de llegar a Nazaré (Portugal) con la esperanza de capturar una ola de 30 metros llevó este deporte a alturas estratosféricas y logró que ese pequeño pueblo pesquero se convirtiera en uno de los principales focos del surf de olas grandes del mundo.

PROFESOR T

Cuándo y dónde: 20 de julio en Movistar+

Por qué verla: Esta producción británica de seis entregas nos permitirá ver a uno de los personajes de 'Los Bridgerton', el actor Ben Miller, transformado en el maniático y brillante profesor criminólogo Jasper Tempest, cuyo trastorno obsesivo compulsivo le ayudará a resolver los crímenes más complicados. Promete suspense, un toque de humor y un necesario acercamiento a las enfermedades mentales.

ANIMAL KINGDOM (5ª temporada)

Cuándo verla: 21 de julio en Movistar+

Por qué verla: Si en el pasado te enganchaste a la familia Cady -retorcida, tóxica, peligrosa, criminal, aunque familia al fin y al cabo- sobran los motivos para esperar con ansia esta nueva temporada. La ficción está basada en la película australiana del mismo nombre que le valió una nominación al Oscar a Jackie Weaver ('El lado bueno de las cosas'). Su tráiler de promoción es trepidante, así que hay que imaginarse lo más grande. En los nuevos episodios veremos cómo es la vida tras la muerte de Smurf.

SKY ROJO (2ª temporada)

Cuándo y dónde: 23 de julio en Netflix.

Por qué verla: Nos encantó la primera parte, sus persecuciones sin tregua a lo Tarantino, la adrenalina, la acción y esas tres mujeres que son sus protagonistas, las prostitutas huidas de un burdel de carretera -Coral, Wendy y Gina, intepretadas por Verónica Sánchez, Lali Espósito y Yany Prado- que, en esta nueva entrega, prometen estar más unidas que nunca. Entre el bien y el mal.

