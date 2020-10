Las 11 series 'imperdibles' que llegan en noviembre a Netflix, HBO, Movistar + y Amazon Prime Video

Del regreso de 'The Crown', al estreno de '30 monedas', la ficción de Álex de la Iglesia, o 'Industry', de Lena Dunham.

Si octubre estuvo plagado de buenas noticias seriéfilas (nos trajo, entre otras, la genial 'Antidisturbios', la serie de Rodrigo Sorogoyen— o 'The Undoing', protagonizada por Nicole Kidman y dirigida por David E. Kelley, ganador del Emmy por 'Big little lies'), noviembre vuelve a brillar, prometedor, con nuevos estrenos pero, también, regresos muy esperados (por ejemplo, la nueva temporada de 'The Crown').

Antes, eso sí, podremos disfrutar de 'El desafío: ETA' (Amazon Prime Video), una ficción documental que narra la historia de la banda, desde 1968, año en el que cometió su primer asesinato, a su disolución, en 2018, y que llegará a la plataforma el 30 de octubre.

A partir de noviembre, sin embargo, estos son, de todos, los estrenos y regresos que tienes que tener en tu radar:

'THIS IS US' (cuarta temporada)

Dónde y cuándo: 1 de noviembre en Amazon Prime Video

Por qué verla: Seguramente, para los miles de fans que arrastra esta serie emotiva (a veces, de kleenex), bonita y curiosa, que sigue los pasos de la familia Pearson y que ha sido reconocida por los Golden Globe Awards, no son necesarias las explicaciones de por qué una nueva temporada es una gran noticia. Entre las respuestas que están pendientes figuran la de qué pasará con Rebecca o el futuro de Kevin ante una noticia que le va a cambiar la vida.

'PARANORMAL' (primera temporada)

Cuándo y dónde: 5 de noviembre, en Netflix.

Por qué verla: Es la primera serie egipcia que aterriza en Netflix y una oportunidad para entablar relación con otras formas de hacer ficción y nuevos rostros. Está basada en el libro del mismo nombre y uno de los más vendidos del mundo en lengua arábiga (15 millones de copias) del autor y físico ya fallecido Ahmed Khaled Tawfik, quien fue el primer escritor contemporáneo de horror y ciencia ficción en dicho idioma. La ficción, ambientada en 1960, sigue los pasos del Dr. Refaat Ismail, que se enfrenta a una serie de sucesos sobrenaturales.

'NASDROVIA' (primera temporada)

Cuándo y dónde: 6 de noviembre en Movistar +.

Por qué verla: Está protagonizada por Leonor Watling y Hugo Silvia, la dirige Marc Fibil ('El ministerio del tiempo', 'Malaka', 'Vis a vis') y es comedia (y nosotras tenemos muchas ganas de reírnos). Cuenta cómo dos abogados de éxito viven la crisis de los 40. Por el medio, habrá encontronazos con la mafia rusa... Todo muy loco. Y con rodajes en escenarios reales, nada de platós.

'INDUSTRY' (1ª temporada)

Cuándo y dónde: 10 de noviembre en HBO

Por qué verla: Para empezar, Lena Dunham ('Girls') ha colaborado con los artífices de la ficción, los debutantes Mickey Down y Konrad Kay, para crear esta serie que cuenta la historia de un grupo de jóvenes licenciados que compiten por un número limitado de puestos de trabajo indefinidos en un banco internacional de Londres. Además de ser productora ejecutiva, Lena dirige el capítulo piloto.

'A TEACHER' (1ª temporada)

Cuándo y dónde: 11 de noviembre en HBO.

Por qué verla: Kate Mara, que nos enamoró en 'House of cards', es la protagonista de esta serie que explora una relación depredadora entre su personaje, una joven maestra en una escuela secundaria de Texas, y su alumno, Eric Walker (Nick Robinson). Se estrenará el día 11 con tres episodios y posteriormente se emitirá un capítulo semanal.

'LOS FAVORITOS DE MIDAS' (1ª temporada)

Cuándo y dónde: 13 de noviembre en Netflix.

Por qué verla: Supone el debut en Netflix del cineasta Mateo Gil ('Las leyes de la termodinámica') y de Luis Tosar, protagonista de esta miniserie y tres veces ganador del Premio Goya. Le acompañan en el reparto Marta Milans, Marta Belmonte y Willy Toledo. La ficción, basada en el relato 'The minions of Midas' de Jack London, gira en torno a un extraño chantaje a un empresario: si no paga una suma de dinero, los Favoritos de Midas matarán a una persona al azar. La tensión está asegurada.

'MADRES, AMOR Y VIDA' (2ª temporada)

Cuándo y dónde: 13 de noviembre, en Amazon Prime Video.

Por qué verla: Su primera temporada, que emitió Telecinco, fue uno de los éxitos del confinamiento. Protagonizada por Belén Rueda, Rosario Pardo, Aida Folch y Carmen Ruiz, e ideada por Aitor Gabilondo ('Patria'), se trata de un melodrama hospitalario en torno a unas mujeres que tienen a sus hijos ingresados en un hospital. Para esta segunda temporada contará, además, con Elena Irureta, Jon Plazaola, Paco Tous, Jesús Castro e Irene Arcos.

'THE CROWN' (4ª temporada)

Cuándo y dónde: 15 de noviembre, en Netflix

Por qué verla: El regreso de 'The Crown' es uno de los más esperados de las plataformas. Y no es para menos: Lady Di (interpretada por Emma Corrin) y Margaret Thatcher (Gillian Anderson) se suman a su reparto, que ya cuenta con la gran Olivia Colman (reina Isabel II) o Josh O'Connor (príncipe Carlos). Se acerca el final de la década de los 70 y la familia Real busca a una pareja apropiada para el príncipe Carlos, que sigue soltero a los 30.

THE FLIGHT ATTENDANT' (primera temporada)

Cuándo y dónde: 26 de noviembre en HBO

Por qué verla: Supone el regreso a la pequeña pantalla de Kaley Cuoco, nuestra musa de 'The Big Bang Theory'. Y reúne intriga y humor negro ("un misterio mortal con un aterrizaje turbulento", reza el cartel). Cuenta cómo una vida entera puede cambiar en una noche. Le ocurre a Kaley, que encarna a una asistentes de vuelo y se despierta en el hotel equivocado y en la cama equivocada. Está basado en en el 'bestseller' del mismo título que firma Chris Bohjalian.

'30 MONEDAS' (primera temporada)

Cuándo y dónde: 29 de noviembre, en HBO.

Por qué verla: Está dirigida por Álex de la Iglesia y en su proyección en el Festival de Sitges, en la Sección Oficial, cosechó grandes críticas. Un viaje donde nada es lo que parece y no se puede confiar en nadie que tiene como protagonista a un sacerdote exorcista (se huele la locura). También brilla su reparto con Eduard Fernández, Miguel Ángel Silvestre, Megan Montaner, Macarena Gómez, Carmen Machí o Pepón Nieto.

'BAGHDAD CENTRAL' (miniserie)

Cuándo y dónde: 30 de noviembre, en Movistar +.

Por qué verla: Está inspirado en el famoso thriller policíaco del mismo nombre que firma Elliot Colla y que se convirtió en un auténtico superventas. Además, ha conseguido encandilar a la prensa internacional con el buen trabajo de su protagonista, Waleed Zuaiter (encarna a un expolicía iraní), sus "grandes diálogos", su historia "atrevida" y su "autenticidad".