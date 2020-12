Desde los episodios especiales de 'Euphoria', a 'Los Durrell', 'El Cid' o 'El reencuentro' de 'Física o química'.

Clara Hernández | Woman.es

Diciembre se despide por todo lo alto en cuestión de series de estreno. Ya estamos deseando ver el nuevo capítulo que llegará en diciembre de 'Euphoria', ambientado en Navidad (y en enero nos espera otro), la ficción 'Years and years' recopilada por Movistar + (imprescindible, si te la perdiste) o el final de 'Shameless', una de las comedias más queridas de la televisión que, tras once temporadas, decide poner el broche final. Mira las novedades de Netflix, HBO, Amazon Prime Video, Movistar + o Atresplayer que nos mantendrán pegadas a la pantalla.

1. 'EL ESTADO CONTRA PABLO IBAR'

Cuándo y dónde: 4 de diciembre, en HBO

Por qué verla: Gira en torno a los crímenes de Miramar, uno de los casos judiciales más sonidos protagonizado por un español en el extranjero, Pablo Ibar. Por si no lo recuerdas, Ibar fue acusado de una triple crimen que en 1994 acabó con la vida de Casimir Sucharski (dueño de un club nocturno) y de las modelos Sharon Anderson y Marie Rogers en dicha localidad de Florida. Hoy, tras evitar la pena de muerte, Ibain cumple cadena perpetua.

2. 'DIME QUIÉN ERES'



Cuándo y dónde: 4 diciembre en Movistar +.

Por qué verla: Es la adaptación de la novela de espías y aventuras con trazas históricas escrita por Julia Navarro que alcanzó un gran éxito gracias, entre otras cosas, al personaje de Amelia Garayoa, una mujer valiente que se enfrentó a numerosos obstáculos. La serie está protagoniza por Irene Escolar. El 4 se estrenará un capítulo doble.

3. 'SELENA: LA SERIE'

Cuándo y dónde: 4 de diciembre en Netflix

Por qué verla: Si eres y alguna vez fuiste fan de Selena Gomez (y no sería extraño teniendo en cuenta que, durante un tiempo, fue la artista más seguida en las redes sociales y una de las vendedoras) te interesará repasar sus orígenes texanos y los avatares de la familia Quintanilla, a la que pertenece, por lograr una vida mejor. y el ascenso de Selena (interpretada por Christian Serratos) a la fama. El argumento ha sido 'aprobado' por su hermana. La primera crítica en Rotten Tomatoes ha sido espectacular.

4. 'YEARS AND YEARS'

Cuándo y dónde: 6 de diciembre en Movistar+.

Por qué verla: Es una de las ficciones que nos obsesionó (por genial y perturbadora) en 2019, cuando fue emitida por HBO. Un buen día desapareció y no hemos dejado de echarla de menos. Desde el 6 de diciembre tiene nueva casa. Allí podrás verla íntegra.

5. 'PORVENIR'

Cuándo y dónde: 6 de diciembre en Movistar +.

Por qué verla: Una producción que navega entre el formato documental y el ficcionado para presentar por primera vez las causas y consecuencias del calentamiento global en España a través de sus protagonistas: nosotros.

6. 'EUPHORIA' (capítulo especial)

Cuándo y dónde: 7 de diciembre en HBO

Por qué verla: Porque es, sencillamente, 'Euphoria', una de nuestras series favoritas de todos los tiempos. ¡Y sobran las palabras! Aunque no podemos cantar victoria tan pronto: por ahora solo podemos ver un capítulo especial, el episodio 'Las rayadas no son eternas', que está ambientado en Navidad. ¡Nos vale! Además, hay un segundo capítulo que tiene previsto llegar muy pronto (enero).

7. 'SHAMELESS' (¡Última temporada!)

Cuándo y dónde: 7 diciembre en Movistar +.

Por qué verla: Aunque solo hemos tratado de selección las nuevas series en esta lista, hemos hecho una excepción. Quien haya visto las temporadas anteriores de esta ficción (y ya son once), comprenderá por qué la emisión de sus últimos episodios merecen estar en esta lista. Se trata de una serie que sigue sin cansar, con humor negro que puede hacer estallar en carcajadas pero que también enternece y apesadumbra cuando nos enseña el lado no tan bonito de las cosas. Y con ese William H. Macy en el papel de Frank Gallagher, alcohólico y padre de una familia tachada de 'disfuncional' que es... 'the best'.

8. 'ADULT MATERIAL'



Cuándo y dónde verla: 11 de diciembre, HBO.

Por qué verla: Es una de las series revelación de la temporada en Gran Bretaña, así que llega con terreno conquistado. Relata la historia de una madre de familia que lidia con sus últimos días en la industria del porno y que debe hacer malabarismos para compaginar el glamour ante las cámaras y la realidad de la maternidad en casa. Está protagonizada por Hailey Squires y Rupert Everett. Y plantea preguntas.

9. 'EL DESORDEN QUE DEJAS'

Cuándo y dónde: El 11 de diciembre en Netflix.

Por qué verla: Esta miniserie destaca ya desde su reparto, con nombres como los de Inma Cuesta o Bárbara Lennie en el reparto. Si amas el 'thriller', aquí está garantizado (está basado en la novela del mismo nombre firmada por Carlos Montero, guionista de 'Élite' y 'Física o química'). Comienza con Raquel, una profesora de literatura, que encontrará una nota en el bolso que dice: "¿Y tú cuánto vas a tardar en morir?". Hasta aquí podemos leer.

10. 'EL CID'

Cuándo y dónde: el 18 de diciembre, en Amazon Prime Video.

Por qué verla: Es una de las grandes apuestas de la plataforma y una producción que tratará de escarbar en ese personaje tan popular como desconocido y complejo. Lo encarna Jaime Lorente ('La casa de papel' y 'Élite'). En el reparto también aparecen nombres como Alicia Sanz, José Luis García-Pérez, etc.

11. 'YOUR HONOR'

Cuándo y dónde: 21 de diciembre en Movistar +.

Por qué verla: Nos gustan los dramas judiciales con tintes de thriller, pero más aún si están protagonizados por Bryan Cranston (el ilustre protagonista de 'Breaking bad') y Robert y Michelle King ('The Good fight' y 'The good wife') como productores ejecutivos.

12. 'LOS DURRELL'

Cuándo y dónde: 22 diciembre en Movistar +.

Por qué verla: Una comedia entrañable con toques dramáticos basada en hechos reales que han tenido un gran éxito en Gran Bretaña y que ha sido nominada a varios premios Bafta. Es la adaptación de 'Trilogía de Corfú', que sigue las memorias del naturalista Gerald Durrell. El director es Steve Barron, un habitual realizador de videoclips.

13. 'TWO WEEKS TO LIVE'

Cuándo y dónde: 23 de diciembre en HBO.

Por qué verla: Es el regreso de Maisie Williams (Arya STark en 'Juego de Tronos'), y mezcla comedia negra y venganza hilando la historia de una mujer que se embarca en la misión de vengar la muerte de su padre cuando ella era pequeña.

14. 'LOS BRIDGERTONE'

Cuándo y dónde: 25 de diciembre en Netflix.

Por qué verla: Shonda Rhimes, la popular creadora de 'Anatomía de Grey', adapta las exitosas novelas de Julia Quinn que siguen los pasos de ocho hermanos muy unidos, miembros de la poderosa familia Bridgerton, que tratan de encontrar el amor.

15. 'FÍSICA O QUÍMICA: EL REENCUENTRO'

Cuándo y dónde: 27 de diciembre en Atresplayer Premium.

Por qué verla: Si fuiste fan de la serie 'Física o química', la estrella de la programación juvenil entre 2008 y 2011, entiendes la emoción que despierta este estreno, que además contará con la presencia de algunos de los actores de entonces (por ahora, al menos por las imágenes, sabemos que veremos a Maxi Iglesias, Angy Fernández, Andrea Duro, Ana Milán o Blanca Romero.

Además, llegan películas que, muchos aseguran, ya suenan para su candidatura en los próximos premios Oscar. Atención a 'Mank' (Netflix), la última producción de David Fincher sobre el guionista de 'Ciudadano Kane', Herman J. Mankiewicz, y su relación con Orson Welles. También 'Sound of Metal', en torno el batería de rock heavy Ruben Stone, que comenzó a perder oído (Amazon Prime Video).