Estas son las 11 mejores series de 2020, según la redacción de Woman (¡imperdibles!)

Dramas, 'thrillers'... hacemos una selección con los títulos imprescindibles de 2020.

Clara Hernández | Woman.es

Hace ya tiempo que las series se convirtieron en uno de los planes de ocio casero más recurrentes y emocionantes, y también en un universo con miles de títulos, cadenas y plataformas donde, a veces, es fácil perderse. Tras doce meses (y algunos de ellos haciendo horas extras ante la pantalla a causa del confinamiento), cada una de las integrantes del equipo de Woman hemos escogido la ficción lanzada en 2020 que, consideramos, no puedes dejar pasar, hemos recomendado más veces y nos encanta por su calidad, su guion, su reparto... En resumen, ¡ponemos la mano en el fuego por ellas!

Si en 2019 'Euphoria' protagonizó el mayor número de coincidencias en nuestro listado, este año 'Patria' (HBO) o 'Gambito de Dama' (Netflix) se erigen como las ganadoras. Pero hay más series estupendas en este ránking, y de distintos géneros: desde thrillers trepidantes, a costumbrismo delicado y honesto.

Estas son, para nosotras, las mejores series de 2020:

'PATRIA': "Las dos caras del conflicto, sin entrar en juicios"

Recomendada por: Silvia Vázquez, redactora de Moda

Dónde puedes verla: HBO.

"Soy muy de series españolas y este año he tenido tiempo para verlas de todo tipo: comedia romántica con 'Valeria', adolescente con 'Élite', acción con lo nuevo de 'La Casa de Papel' o 'Vivir sin permiso', suspense con 'Los Favoritos de Midas'... Pero si tengo que escoger LA SERIE de 2020 me quedo con 'Patria'. Después de haber leído el libro de Fernando Aramburu (imprescindible si os ha gustado la ficción), se agradece la fidelidad con la que han trasladado la historia a la pantalla: los vaivenes temporales, los diálogos (casi calcados de la novela)... Aunque no se haya librado de la polémica, la adaptación de Aitor Gabilondo no solo retrata las dos caras del conflicto vasco sin entrar en juicios, sino que además apela a nuestra memoria y rompe una lanza a favor de la reconciliación, un gesto que, inevitablemente, tiene tintes de actualidad.

'PODRÍA DESTRUIRTE': "Catártica, honesta y compleja"

Recomendada por: Isabel Loscertales, responsable de Ocio y Cultura

Dónde puedes verla: HBO

La serie creada, escrita y protagonizada por Michaela Coel es una brillante y necesaria reflexión sobre las consecuencias de un abuso sexual. Las que la propia Michaela sufrió en carne propia, cuando una noche fue drogada y violada en un bar. A raíz de su propia experiencia nace esta serie catártica de doce episodios de media hora. Honesta y compleja, te hace reflexionar sobre diversos aspectos del consentimiento sexual y otros temas como son la amistad, la familia o el trauma.

'LA AMIGA ESTUPENDA': "Una pequeña joya italiana"

Recomendada por: Fátima García Ortiz, responsable de Diseño Digital.

Dónde puedes verla: HBO

'La amiga estupenda' es una pequeña joya italiana imperdible pero que puede pasar para muchos desapercibida en el catálogo de HBO ante la 'invasión americana'. Una relación de amistad compleja y cambiante entre dos mujeres a través del tiempo como historia central. La mirada femenina en un mundo de hombres en la Nápoles de la posguerra de la Segunda Guerra Mundial. Si adoras el costumbrismo, el italiano (el idioma), las interpretaciones magnéticas y las ambientaciones cuidadas al más mínimo detalle tienes que verla. Para mí ha sido un disfrute visual".

'THE UNDOING': "El 'thriller' que engancha de principio a fin"

Recomendada por: Aida Ortega, coordinadora web

Dónde puedes verla: HBO

"David E. Kelley lo ha vuelto a hacer. El productor de Big Little Lies' nos ha regalado este 2020 otro ‘thriller’ que te mantiene enganchada de principio a fin en cada uno de los seis intensos capítulos que tiene. La verdad que teniendo a Nicole Kidman y Hugh Grant como protagonistas poco más se necesita, ambos están soberbios y consiguen crear esa tensión que te llevará a crear mil y una teorías acerca del crimen. ¡Aviso! El final es pura angustia. Caso cerrado, no tiene previsto una segunda temporada. Una lástima".

'THE MANDALORIAN': "¡Con el entrañable baby Yoda!".

Recomendada por: Laura Potrony, responsable de Edición y Cierre Woman.

Dónde puedes verla: Disney+

"Siempre nos sabe a poco todo lo relacionado con 'Star Wars'. Y con el entrañable baby Yoda. También, cómo no, la adictiva 'Gambito de dama'. Un gustazo en estos momentos de empoderamiento femenino. Muy a tener en cuenta que el mismo autor haya escrito 'El color del dinero'. Dos obras que se han convertido en serie y peli emblemáticas del ajedrez y el póquer, respectivamente".

'EL PALMAR DE TROYA': "Enganche a lo 'Falcon Crest'"

Recomendada por: Mayka Sánchez, directora de Woman.

Dónde verla: Movistar+

"El aciago 2020, en cambio, es en mi opinión un año con una de las cosechas más top de series españolas. 'Antidisturbios', 'Veneno', '30 Monedas', 'Patria', la última temporada de 'El Ministerio del tiempo'... pero en este caso voy a destacar un documental firmado por Israel del Santo, 'El Palmar de Troya'. Mi nivel de enganche con esta narración sobre el nacimiento y auge de la secta sevillana es sólo equiparable con el que sufrí de niña con 'Falcon Crest'. Entre el drama real (las experiencias de antiguos miembros de la secta son demoledoras) y el humor más berlanguiano, intercala documentos de archivo, dramatizaciones y entrevistas con testigos y protagonistas que, en ocasiones, parecen sacados de una novela de Valle Inclán. El Papa Clemente, Ginés Hernández o Nieves Triviño podrían haber salido de la mente de un guionista dotado de una imaginación especialmente febril, pero no, son reales y puedes descubrirlos (o redescubrirlos) en los cuatro episodios de la serie de Movistar+".

'NORMAL PEOPLE': "No debería tener segunda temporada"

Recomendada por: María Aguirre, colaboradora de Woman.es.

Dónde puedes verla: Rakuten TV.

"Al contrario de lo que suele ser habitual en estos casos, vi la serie antes de leer la novela de Sally Rooney pero disfruté tanto de la historia de Marianne y Connell que no pude evitar comprarla cuando terminé el último capítulo. Puede parecer un planteamiento típico porque habla sobre el primer amor y lo perfectamente imperfecto que parece todo conforme va pasando el tiempo, pero también toca temas como la brecha social, la sexualidad, la depresión… y todo de una manera sencilla, sin dramatismos. Te quedas con tantas ganas de saber qué ocurre después que, precisamente por eso, no debería tener segunda temporada".

'COBRA KAI': "Sencilla, divertida y capítulos de 30 minutos"

Recomendada por: Raúl Celestino, director de Arte

Dónde puedes verla: Netflix

"Para mi la serie del año ha sido 'Cobra Kai'. ¡Los personajes de 'Karate Kid' 35 años después! Para los que pertenecemos a esa generación tiene un componente nostálgico importante. Pero es que además los personajes dan un giro y el que ejercía el rol de villano ahora se convierte en el bueno de la serie. Sencilla, divertida y capítulos de 30 minutos... que más se le puede pedir a una serie.

'ANIMAL KINGDOM' (última temporada): "Un guion tan retorcido como sus personajes"

Recomendada por: Ester Aguado

Dónde puedes verla: Movistar+, Rakuten TV, Fubo TV.

"Aunque no es nueva de este año, me quedo con 'Animal Kingdom', una serie sobre una familia de delincuentes de Los Ángeles... Cada capítulo es una película en sí misma, me recuerda mucho a 'Hijos de la anarquía', otras de mis favoritas. Violencia, drogas, sexo y un guión tan retorcido como sus personajes. Si quieres ver malotes en acción, ¡no te la pierdas! Eso sí, ahí la voz cantante la lleva la abuela, Ellen Barkin, una #womanpower de las de verdad".

'THE CROWN' (nueva temporada): "La realidad supera la ficción"

Recomendada por: Laura García del Río, jefa de Moda de Woman.

Dónde puedes verla: Netflix

"The Crown' juega con ese morbillo que nos da una serie pseudo confesional, pero sin llegar a lo escabroso: lo más jugoso está claro que es ficcionado, pero quién sabe, la realidad suele superar la ficción. También acabo de empezar a ver 'The Flight Attendant' en HBO, que ya desde los créditos tiene un rollo 'hitchconiano' –bebe de 'Vértigo', y da un buen trago– que me gusta. Y por cierto Kaley Cuoco lo hace bastante bien. Y para acabar, diría "Hollywood", porque aunque es ñoña y el final resulta irrisorio, me parece hasta transgresor que se atreva a narrarnos una utopía con final feliz, perdices incluidas, cuando el resto del planeta se pasa al pesimismo distópico. Porque, sinceramente, ¿quién necesita que le depriman más en esta tesitura? Y aunque no sea nueva, 'The Good Fight', porque no la había visto hasta ahora y creo que hace un retrato –a veces sátira– de la sociedad estadounidense que choca por lo acertada que es incluso siendo absurda en ocasiones. Pero una serie que te haga plantearte cosas sin sumirte en la depresión a lo "Los Cuentos de la Criada", se merece un aplauso en un momento en el que el entretenimiento ha caído en la monserga facilona".

'GAMBITO DE DAMA':

Recomendada por: Marta Bonilla, Redactora Jefe.

La puedes ver en: Netflix

"Me encanta. No solo los estilismos de su protagonista, Anya Taylor-Joy, y sus poses elegantísimas y tirantes; también, la hecatombe que rige su mundo interior, capaz de mezclar la soledad más gravosa con el talento, la ternura, el fracaso y... la victoria. Es increíble que haya logrado que espectadores sin ninguna afición por el ajedrez estén pendientes del movimiento de un peón. Y me encanta su final, que aquí no desvelaré por no hacer 'spoilers'".

'ANTIDISTURBIOS': "Se sienten los golpes"

Recomendada por: Clara Hernández, redactora Lifestyle.

Dónde puedes verla: Movistar +

"Factura cinematográfica, un reparto donde TODOS están soberbios (Vicky Luengo, Hovik Keuchkerian, Álex García, Roberto Álamo, Patrick Criado... ) y una inmersión feroz (y tan realista, parece) en el trabajo (durísimo) de los antidisturbios. Casi podemos sentir los golpes y los escupitajos que reciben y reparten. También podemos ver la faceta familiar y personal de los agentes. Y todo, hasta los porrazos, resultan tan humanos... Aparte de esto, es un thriller, y trepidante.