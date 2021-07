Los mejores planes de la semana: exposiciones, música en jardines, cine de verano, ¡elige!

Los mejores planes para disfrutar de tu tiempo libre en la semana del 16 al 23 de julio 2021.

El verano es para disfrutarlo y una de las estaciones en las que la oferta cultural y de ocio se refresca con chapuzones musicales, cócteles con vistas, terrazas, azoteas o exposiciones no lejos del mar. Hasta el cine decide dejar temporalmente las salas para instalarse en los jardines más bonitos de la ciudad y disfrutar del fresquito.

Te presentamos los mejores planes de la #AgendaWoman para disfrutar esta semana del 16 al 23 de julio;

#Aperitivos Thyssen / Momentos Alhambra : Arte y Música

Arte y música se unen en este ciclo que se celebra todos los sábados hasta el 7 de agosto, a las 13.00 horas, en las terrazas del Museo Thyssen (Madrid). 'Rarezas' es el late motiv de la actual edición, en el que cada músico invitado indaga en una obra atípica y singular de la colección del museo para construir, a través de su concierto, un nuevo relato sobre ella. Este sábado, la formación Jesús entre los doctores, hacedora de un sonido que mezcla el french tour, el Groove, el funk, los ritmos urbanos y los riffs de psicodelia, analizará la obra ‘Hologramma’. La entrada es gratuita hasta completar aforo.

Más información: Museo Thyssen.

Un festival refrescante en la Costa Brava: La Santa

Este 16 de julio, La Santa abrirá sus puertas en Santa Cristina D’Aro: un festival y espacio de ocio diurno y noctámbulo para todas las edades y públicos que incluye conciertos gratuitos, gastronomía, copas, arte, artesanía, circuitos de motos, tirolinas, actividades para niños, etc. Se prolongará hasta el 29 de agosto.

Más información: La Santa

El Patio de Mahou: música, talleres y cerveza

No es un bar, ni un local, ni una sala de conciertos, ni un jardín, sino todo a la vez, se presenta este espacio al aire libre inaugurado no hace tanto tiempo, en la calle de Fortuny, 53, de Madrid. Ofrece sesiones de DJ (este viernes, día 16, Adrian Lefreak; el sábado, Dj Zaza), talleres de fotografía, de tiraje o de elaboración de cerveza; mercadillo, gastronomía, etc.

Más información: El Patio de Mahou

Cine de verano en el Museo Reina Sofía: producciones africanas

Situado en el bonito Jardín histórico del Edificio Sabatini, en Madrid, este año ofrece el ciclo gratuito 'Con las herramientas del amo. Relatos del cine africano' que pretende acercarnos a una serie de películas esenciales del desconocido cine africano de los países subsaharianos. Obras hermosas, clásicas o contemporáneas, de ficción, animación, ensayos documentales… en los que el cineasta hace con frecuencia el papel de 'griot' o cuentacuentos mientras se aleja del cine como herramienta de dominio colonial. Este viernes, 16 de julio, se proyectarán 'La Grammaire de Grand-mère' (La gramática de la abuela), una película de Camerún grabada en 1996, y 'Touki Bouki' (Senegal, 1973).

Más información: Museo Reina Sofía.

Una exposición: 'The world of Banksy'

La exposición 'The world of Banksy – The Immersive Experience' ha prorrogado su estancia en el Espacio Trafalgar de Barcelona. Una oportunidad para revisitar la obra de este artista único, uno de los más influyentes del 'street art' o arte urbano que, pese a su prestigio, ha conseguido preservar su anonimato (se cree que nació en Bristol en torno al año 1974, pero estos datos no han sido confirmados). La muestra incluye más de 100 obras, entre obras murales y 'happenings', de su estilo contundente y provocador. Entrada individual: 12 euros.

Más información: Espacio Trafalgar

Un restaurante efímero y un festival en El Cuartel del Mar

Los jardines de El Cuartel del Mar, en Cádiz, con la alianza de las bodegas González Byass de Jerez, unen gastronomía (de Azotea Grupo), los vinos de la conocida bodega y música (coincide con la celebración del Tío Pepe Festival). Una experiencia para conocer los sabores del sur preparados por el equipo de Manuel Berganza, chef ejecutivo de Azotea Grupo y el cocinero más joven en lograr una estrella Michelin fuera de España. Entre los platos recomendados figuran el tartar de lomo de atún marinado en garum, las puntillitas a la andaluza con alioli de cebollino, las coquinas estilo Rebeldes o el mormo lacado a la pimienta, chalotas y reducción de P.X. El lugar es precioso e, incluso, ha sido distinguido como uno de los mejores chiringuitos de España por la Guía Repsol.

Más información: El Cuartel del Mar.

¿Buscas más lugares con encanto donde beberte el verano con sabor a película?

