Para disfrutar con tu pareja, con una amiga…

PILUCA SANTOS | WOMAN.ES

Hay dos tipos de personas en el mundo, las que van tachando días en el calendario hasta que llega el día de San Valentín y las que los detestan. ¿Tú cuál eres? En la redacción de Woman hay opiniones muy dispares, pero lo que tenemos clarísimo es que ese día no nos vamos a quedar en casa y, en el caso de las solteras, nada de lamentarse por por lo complicado que es encontrar pareja en mitad de una pandemia, ¡como si no tuviéramos suficiente con lo que hemos pasado! Por eso, nos hemos puesto a buscar planes para el próximo 14 de febrero, pero, ojo, que no tienen por qué ser con tu pareja, hemos abierto el abanico a amigas, hermanas… ¡o quien te apetezca!

Una escapada rural, un homenaje gastro en Madrid o unos mimos para las ‘beauty lovers’ son algunas de nuestras opciones. ¡Sigue bajando y descubre los mejores planes para San Valentín!

Mimos ‘beauty’ en pareja

A las ‘beauty lovers’ se les he avecina un San Valentín de muchos mimos si se pasan por Six Harmony Spa en Madrid, . Este espacio de bienestar es un concepto de lujo sostenible absolutamente inédito en la ciudad, que reúne los mejores tratamientos internacionales disponibles en la actualidad (faciales y corporales), zonas diseñadas para la desconexión y una atención al cliente de cinco estrellas.

Elodie Doral, una joven emprendedora de origen parisino, es su impulsora. Inspirada en sus múltiples viajes por todo el mundo, ha conseguido reunir en Madrid lo mejor que existe en la actualidad en el mundo del bienestar. Suena bien, ¿verdad?

Este San Valentín, han lanzado tres packs para parejas (o si quieres ir con una amiga) válidos desde el 1 de febrero hasta el 28 de febrero:

- Pack Pareja Eros: Sauna 20 min + Masaje 50 min = 180€

- Pack Pareja Philia : Masaje 50 min + Facial 50 min = 250€

- Pack Pareja Agape : Sauna 20 min + Exfoliación 45 min + Masaje 50 min = 290€

Al finalizar, podrás tomarte una infusión especial LOVE TEA, aunque también tienen otras opciones: cócteles, vinos, y aperitivos orgánicos.

Y si adoras las manicuras tanto como nosotras, tienes que probar su 'nail station', única en Madrid. Cada puesto cuenta con pantalla de televisión y auriculares de JVC para relajarte con un documental interesante (sobre yoga, meditación, alimentación saludable, etc.). Hay varias opciones, desde la manicura exprés (en seco, con limado y esmalte, 20 €/ 25 min) hasta la Signature Spa, (45 €/ 60 min), todo ello mientras se disfruta de un masaje de cabeza y hombros para liberar tensión y estrés.

Una escapada rural

Lo bueno de regalar una escapada es que puedes hacerlo sin fecha o a unos meses vista. Pero, ojo, que la pandemia no nos puede quitar las ganas de celebrar el amor. En Veepee y de la mano de Ruralka, hemos encontrado la escapada que llevas esperando tiempo para hacer. La vas a poder disfrutar cómo y cuándo quieras porque disponen de un año desde el momento de compra para elegir la fecha de la estancia.Puedes escoger entre escapadas familiares y con mascotas, escapada en moto y experiencias y escapada romántica y premium, entre muchas otras. Además, contarás con una ventaja exclusiva y sorpresa de Veepee. Alojamiento, desayuno y sorpresa en hotel rural 38€/persona en Veepee.

Una merienda de lujo en el hotel de moda

Si no has estado en el hotel Four Seasons de Madrid, ¡ya estás tardando! Es el nuevo ‘place to be’ de la capital y no nos extraña porque el edificio es uno de los más bonitos de Madrid y ¡cómo se come de rico! Desde el 5 de febrero hasta el día 14, en El Patio, en el lobby del hotel, podréis disfrutar juntos las creaciones del chef repostero, Carlos Codina. Y como acción especial, el chef hará mención especial a las tartaletas en forma de rosa. Lxs románticxs van a alucinar.