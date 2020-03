Porque la diversión no está reñida con la reclusión.

Fátima García | Woman.es

Si nos lo llegan a contar hace poco más de una semana, no hubiéramos dado crédito. Y es que, apenas llevamos unos días y la situación de aislamiento que estamos viviendo está dando para mucho. A pesar de las malas noticias desde el punto de vista sanitario, y mirando la parte positiva de toda esta situación, se puede afirmar bien alto que la creatividad y la capacidad de adaptación a nuevas situaciones del ser humano no tiene límites. No cesan de aparecer iniciativas, planes, ideas al fin y al cabo, que sin duda nos están ayudando (y mucho) a disfrutar (sí, disfrutar) nuestro tiempo casero al máximo. No damos a basto y la agenda de planes online crece exponencialmente cada día.

Es por ello que necesitamos organizarnos y crear un horario con aquellas actividades que más nos interesen. De cara al fin de semana (que se presenta largo...) podrás aprender a cuidar tu piel y tu cuerpo con toda una experta, también es buen momento de ponerte manos a la obra de una vez y hacer pan casero, o siempre puedes apuntarte a una cata de vinos. Y todo esto y mucho más en la comodidad del hogar.

Unas clases de cuidado de la piel y cuerpo para sanear

Si te encanta cuidar tu rostro y tu cuerpo, te va a encantar este plan. Y es que la directora de Blauceldona, retransmitirá vídeos sobre diferentes protocolos faciales y corporales para que aprendas todos los trucos que siempre has querido conocer. Todas las clases se impartirán a diario en su web e Instagram a partir de las 20:00 horas bajo el hashtag #Blauceldonasequedaencasa.

Un festival de actividades para aprender

Amenizar la cuarentena es tarea de todos, por ello, la firma de calzado mint&rose ha proyectado una serie de actividades vía directo de Instragram desde su cuenta @mintandrose que van desde recomendaciones de series y pelis a clases de cocina, pasando por masterclasses de meditación. Apúntate ya tus favoritas o... ¡todas!

Miércoles 18 Marzo: Entretenimiento - recomendaciones de series y pelis.

Jueves 19 Marzo: Orden en tu vida - organización del armario por Laura Crespo, producción de vídeo con Pez Volador.

Viernes 20 Marzo: Aprende sobre mint&rose - historia de una colección por Ana Larriba.

Sábado 21 Marzo: Cocina II - Pan casero.

Domingo 22 Marzo: Ríete de ti mismo - Embarazadas embarazosas, curiosidades sobre embarazadas.

Lunes 23 Marzo: Descubre nuevos proyectos - Things&Places ahora en publicación para Instagram stories.

Martes 24 Marzo: Cuida tu cuerpo - Rutinas de ejercicio para hacer en casa.

Miércoles 25 Marzo: Vuelve al offline - Recomendaciones de libros.

Jueves 26 Marzo: Orden en tu vida II - Hacer tus propias camisetas.

Viernes 27 Marzo: Cocina III - Ideas de desayunos.

Sábado 28 Marzo: Cuida tu cuerpo y mente II - Masterclass de meditación.

Domingo 29 de marzo: Evádete - Tips viaje Los Ángeles por Monti Gutierrez

Un festival de música virtual que cumple su segunda edición

Fue un éxito el pasado fin de semana y, como no podía ser de otra forma, repite los días 20, 21 y 22 de marzo el #Yomequedoencasa Festival con más artistas confirmados como Vanesa Martín, Ariel Rot, Efecto Pasillo y Guitarricadelafuente, entre otros muchos más. Como sabes, los conciertos se harán desde los perfiles de los propios artistas así que tienes que estar muy atenta y conectada. Mira aquí el cartel definitivo.

Un festival de cine clásico para recordar

La Filmoteca Española pone a disposición de todos clásicos y grandes títulos de la Historia del Cine. Cada tres días podrás disfrutar de películas del patrimonio cinematográfico nacional a través de Vimeo.

Un curso de inglés para ponerte las pilas

Si sigues teniendo el inglés como la asignatura pendiente perenne, por qué no aprovechar este espacio de tiempo para reconciliarte con él de una forma sencilla y divertida. Cada mañana, de 10.30 a 12.30, podremos mejorar nuestro nivel de inglés gracias a la cuenta de Instagram de Grupo Vaughan.

Un curso sobre pintura para

El siempre interesante Museo del Prado, en colaboración con Telefónica, no cesa en su actividad a pesar de haber tenido que cerrar sus puertas físicas al público, pone a disposición de todos dos cursos masivos y gratuitos con contenidos exclusivos sobre El Bosco y Velázquez.

Un juego sobre música para ver quién gana

Desde Hook Management proponen una serie de juegos de cara al fin de semana para que puedas disfrutar de buena música y, sobre todo, sentirte parte de algo y participar. Involúcrate en el juego 'Music Party Games' que tendrá lugar en el Instagram de la agencia @Hookmanagement_ el próximo domingo día 22 de marzo a las 19:00h y estará conducido por la influencer, dj y presentadora Pitty Bernad quien irá invitando a diferentes artistas del sello, entre los que se encontrarán Alberto de Miss Caffeina o Óscar de Varry Brava a entrar en directo. Tendrás que adivinar la canción que los artistas están tocando...y ¡habrá recompensa!