Los mejores planes para un fin de semana con sabor a primavera (y algo de carnaval) en Madrid

Instalaciones florales, azoteas que abren sus puertas para decir adiós al invierno, festivales sostenibles o platos deliciosos a ritmo de carnaval.

CLARA HERNÁNDEZ

Las temperaturas han comenzado a subir y los días comienzan a tener más horas de luz. Aquí te proponemos los mejores planes para hacer en Madrid el fin de semana para saborear una primavera adelantada (con seguridad), escuchar la mejor música o degustar platos exquisitos en un ambiente que sabe a carnaval.

Mira nuestras propuestas:

Bocados deliciosos a ritmo de samba en Tatel (Madrid)

El restaurante Tatel, en Madrid, se ha propuesto que en este año de nueva normalidad no nos olvidemos del espíritu y la alegría del carnaval. A su habitual carta (exquisita) de cocina española de alta calidad, que ha sido incluida en la lista de los 25 restaurantes del mundo por los que merece la pena viajar confeccionada por USA Today, se suma este sábado, 20, y domingo, 21, un espectáculo de música en directo protagonizado por Elena Tovar Brazilian Suite (voz), Diego Ebbeler (piano) y José San Martín (batería) que propone un viaje a los orígenes del carnaval brasileño al ritmo de samba, bossa nova, etc. La música sonará desde las 15.00 y hasta las 22.00 horas, sin descanso, horas durante las cuales también estará abierta su cocina. Más información en su web oficial.

Sosteniblemente 2021: encuentros y talleres para una vida más ecológica

Aprender a leer las etiquetas de los productos, crear un jardín en un balcón o en el salón, descubrir qué empresas cooperativas tenemos cerca o cómo afectan los tóxicos a los que estamos en casa. Estas son algunas de las temáticas que trata la feria anual Sosteniblemente, que se celebrará en La Casa Encendida de Madrid desde este jueves, 18 de febrero, al 21 de febrero. y que trata de compartir y dar a conocer soluciones para una vida más ecológica y sostenible en talleres y charlas gratuitas. Así, por ejemplo, Eva Liljeström, creadora del proyecto5 Casa sin Tóxicos, explicará cómo afectan a la salud el uso del mensaje de cocina o los productos de limpieza, y Leire Iriarte de El Buen Vivir proporcionará piestas para afrontar la crisis sanitaria. El broche final será un paseo en bicicleta organizado en busca de un Madrid más sostenible. Mira en su web el programa completo.

Decir adiós al invierno desde una de las terrazas-azoteas más bonitas de Madrid

Las temperaturas comienzan a ser más cálidas y no se nos ocurre mejor plan que celebrarlo desde lo alto, en plena Gran Vía madrileña. Justo este fin de semana, la terraza The Mint Roof, situada en la azotea del Hotel Vincci The Mint abrirá sus puertas para ofrecer planes de vermut o de tardeo bajo el cielo de Madrid. Además de vistas espectaculares (que recomendamos ver a cualquier hora, pero especialmente al atardecer), ofrecen gastronomía desenfadada (tipo 'streetfoo') y un 'foodtruck' con bebidas refrescantes. Entre sus especialidades figuran el croquetón de cochinita pibil y guasacaca y su vermut castizo. Más información en su web.

Música en directo y de mediodía con Marlango



La banda comandada por la cantante y actriz Leonor Watling y el pianista Alejandro Pelayo se suman a los conciertos 'Abiertos a mediodía' que se celebran en el Teatro EDP Gran Vía. Este sábado, 20 de febrero, a las 12.00 horas, la banda volverá a deleitarnos con sus composiciones de pop y jazz y blues infinitos. Entradas disponibles en la web de El Corte Inglés. Precio: a partir de 22 euros.

Un hotel lleno de flores... y más actividades por el Madrid Design Festival

Entre las muchas actividades y charlas programadas para el Madrid Design Festival (y que puedes consultar en su web oficial) hay una que tenemos apuntada para nuestros paseos por el centro de Madrid. Se trata de una instalación de diseño floral que convertirá uno de los espacios del Hotel Onliy You en un jardín de invierno asimétrico. Inspirado por los destrozos que ocasionó la tormenta de nieve Filomena sobre los árboles de la ciudad, el proyecto, ideado por la Madrid Flower School, se anclará a dos caras del patio Relaxarium del hotel y estará compuesto por 3.000 metros de cuerda, recreando la conocida técnica 'yukitsuri' con la que los japoneses rodean a sus árboles emblemáticos para protegerlos. Habrá 2.000 flores entre rosas blancas, muscaris azules, narcisos amarillos... que irán brotando los 10 días que esté abierta la exposición, que es gratuita y se puede visitar hasta el 20 de febrero, de 11.00 a 20 h. Más información en su web.

Concierto de Los Punsetes (que siempre son un espectáculo)

Un directo de Los Punsetes, banda que encabeza la solita Ariadna Paniagua (quien acostumbra a quedarse quieta en medio del escenario durante todo el concierto, con una inmovilidad intencionada y futurista), siempre es buena noticia. Tocarán este domingo, 21 de febrero, en el Teatro La Latina de Madrid. Seguro que sonarán 'Tú y yo', su tema más reciente, o el popular 'Una persona sospechosa' de su último álbum, 'Aniquilación'. ¡Ya estamos deseando!

La nueva temporada de ópera del MET de Nueva York, en el Cine Yelmo

Un poco distinto que en otras ocasiones, porque se hará en diferido, el Cine Yelmo de Madrid presenta la nueva temporada de ópera del Met de Nueva York, que incluyen algunas de las óperas más importantes del mundo lírico. El 26 de febrero arrancará con 'Turandot' (de la mano de la dirección de Franco Zeffirelli), con música de Puccini y el libreto de Giuseppe Adami y Renato SImoni. Estará disponible en las salas CIne Yelmo Ideal, Cine Yelmo Plaza Norte 2 Tradicional, CIne Yelmo Plenilunio y Cine Yelmo Luxury Palafox con una proyección única a las 18.30. Más información y entradas en su web.