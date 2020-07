Las más amorosas y mejor valoradas por público y expertos.

Clara Hernández | Woman.es

Nunca nos cansaremos de ver una buena película romántica, que puede ser suave y rosada o cómica, pero también dura, rasposa o hundida en desamor. Seleccionamos diez filmes de amor que no solo figuran en nuestra lista de favoritos, sino que han obtenido las mejores calificaciones tanto de público como de crítica especializada en páginas habituales de cinéfilos como Imdb, Film Affinity o Rotten Tomatoes.

¿Preparada para dosis de amor? Ahí te indicamos en qué plataformas puedes verlas en streaming o con opción alquiler.

'El año que vivimos peligrosamente' (1982)

Valoración media (sobre 5): ****

Dónde verla: Disponible en alquiler en Rakuten TV (3,99 euros) y Google Play (3,99 euros).

Claves: Un relato pasional y ardiente protagonizado por un reportero australiano destinado a Indonesia (Mel Gibson) y una atractiva mujer que trabaja en dicho país en la embajada británica (Sigourney Weaver). Mientras el país se debate entre una revolución y una dictadura, ellos se entregan a un amor sin tregua. Una peli de casi 4 estrellas sobre cinco, según los cinéfilos de Film Affinity y Imdb, y un notable alto para Rotten Tomatoes. ¡Recomendada!

'Retrato de una mujer en llamas' (2019)

Valoración media: ****

Dónde verla: Movistar+ (4,99 euros), Rakuten TV (3,99 euros), Apple TV (4,99 euros), Filmin (3,95 euros).

Claves: Un amor que se cuece a juego lento, desde la contemplación, hasta que estalla en llamas. Lo protagonizan Noémie Merlant y Adèle Haenel. Recibe notas de 8,1 y 7,5 sobre 10 de Imdb y Film Affinity respectivamente.

¡Olvídate de mí! (2004)

Valoración media: *****

Donde verla: Amazon Prime, Rakuten TV (1,99 euros).

Claves: Nos gusta tanto esta película, que habla de amor y desamor con talante de ciencia ficción mientras navega a saltos por grietas temporales y desmemoriadas que no podíamos olvidarla en un ranking de estas características. Dirigida por Michel Gondry, las páginas especializadas le otorgan notables altos e, incluso, sobresalientes. Nosotras, la máxima nota.

'El diario de Bridget Jones' (2001)

Valoración media: ***

Dónde verla: Fubo, Google Play (2,99 euros), Apple TV (2,99 euros).

Esas tardes de Renée Zellweger devorando helados y pensando amargamente en ese chico que, aparentemente, no le hacía ni caso han quedado para siempre grabadas en nuestra memoria. Para pasar un buen rato, reírse y desear que a la prota, que una vez pensamos que podríamos ser todas, le salgan bien las cosas. La media de su puntuación en páginas especializadas es de 3,5 sobre 5.

'Up' (2009)

Valoración media: *****

Dónde verla: Disney +, Rakuten Tv (1,99 euros).

Claves: Un drama enorme de animación donde el amor es eterno, constante, doloroso y octogenario. Enternecedor.

'Titanic' (1997)

Valoración media: ****

Dónde verla: Rakuten TV (3,99 euros), Apple TV (3,99 euros).

Claves: ¿Quién no ha visto o ha oído hablar de 'Titanic' y de la química entre Kate Winslet y Leonardo DiCaprio, que derrochan amor desde la proa del barco mientras 'planean' al ritmo de Celine Dion? Hay que verlo. Saca muy buena nota en Rotten Tomatoes (89 sobre 100) y en Imdb (7,8 sobre 10). No tanto en Film Affinity, aunque también sale bien parada (6,8).

'Her' (2013)

Valoración media: *****

Dónde verla: Amazon Prime, Filmin.

Claves: Un filme revelador de una relación entre un hombre y su asistente inteligente del móvil. No es una relación al uso... ¿o lo será dentro de no tanto, en este mundo cada vez más virtual? Es en lo que te deja pensando este filme protagonizado por un brillante Joaquin Phoenix y que saca casi la puntuación máxima en muchas de las páginas de referencia.

'Memorias de África' (1985)

Valoración media: ****

Dónde verla: Fubo TV, Rakuten TV (2,99 euros), Google Play (2,99 euros), Microsoft (2,99 euros).

Claves: Un clásico del que nunca nos cansaremos ambientado en Kenia y basada en la historia real de Karen Blixen (Meryl Streep), casada por conveniencia y que encuentra el amor entre colinas ondulantes, granjas y jardines de vegetación exuberante. Mientras a la audiencia de Rotten Tomatoes le pareció un filme de notable alto (8,9), la web le otorgó un 5,8. Film Affinity e Imdb se quedan a medio camino: 7,4 y 7,2 respectivamente.

'Carmen y Lola' (2018)

Valoración media: ***

Dónde verla: Fubo.

Claves: En la semana del Orgullo, hay que destacar este filme 'made in Spain' dirigido por Arantxa Echevarría y protagonizado por la historia de amor imposible de dos jóvenes gitanas. Tanto emocionó al jurado de la Academia de Cine que esta película sencilla se llevó dos Goya, entre ellas a la mejor dirección novel. En páginas como Film Affinity, ha obtenido una puntuación de casi un notable (6,9 sobre 10). En Imdb, de un 7,1.

'Brokeback Mountain' (2005)

Valoración media: ****

Donde verla: Amazon Video.

Claves: Cine lento, para paladear con gusto, que los Oscar 2006 reconocieron con tres estatuillas (mejor director, mejor guion adaptado, mejor banda sonora). El amor desatado entre dos pastores estadounidenses en un mundo frio donde apenas hay espacio para el romanticismo. Film affinity le otorga un 7; Imdb, un 7,7; Rotten Tomatoes, 8,7.