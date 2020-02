Desde 'El Padrino' a 'Roma': las películas que tienes que ver, sí o sí.

C. H.| Woman.es

Los Premios Oscar, seguramente los galardones cinematográficos más populares del planeta, se disponen a celebrar una nueva edición y, con ello, a desvelar cuáles han sido las mejores películas del año para los expertos de la Academia de Cine de Hollywood. Atrás quedan 91 ediciones y otros tantos palmarés que revelan cuáles han sido las películas que han marcado la historia. Y que hay que ver, sí o sí.

Desde Amazon Prime TV, han enumerado muchas de esas películas que han fascinado a académicos, crítica y público, que se erigieron con el Oscar a mejor producción, y que ahora mismo se pueden ver en su servicio de streaming. Pero también hay otras producciones que se pueden ver en otras de las grandes plataformas audiovisuales. Mira la lista:

1. 'EL PADRINO' (1972)

Basada en la novela superventas del mismo nombre, un joven Francis Ford Coppola se encargó de llevarla a la gran pantalla. El resultado fue un gran éxito de crítica y público, así como varios Oscar en la gala que se celebró en 1973, entre ellos el de mejor película y mejor actor protagonista por Marlon Brando.

Dónde verla: En Amazon Prime TV, en Netflix, Movistar +, Sky y Vodafone TV.

Dónde alquilarla on line: Rakuten TV, Google Play, Microsoft y iTunes.

2. 'EL PADRINO 2' (1974)

La segunda parte de la trilogía de Francis Ford Coppola obtuvo el Oscar a mejor película en 1975, así como el de mejor director, mejor guion adaptado, mejor música, mejor dirección artística o mejor actor de reparto (Robert de Niro).

Dónde verla en streaming: En Amazon Prime TV, Netflix y Movistar +.

Dónde verla con opción de alquiler: Rakuten TV (1,99 euros), Google Play (2.99 euros), Microsoft (2,99 euros) y iTunes (3,99 euros).

3. 'TAXI DRIVER' (1976)

Sorprendentemente, la película de Martin Scorsese no ganó ningún Oscar, aunque estuvo nominada a mejor película, mejor actor, mejor actriz de reparto y mejor banda sonora. Finalmente, fue 'Rocky' quien le 'robó' el preciado galardón. Pero, sin duda, merece estar en este listado.

Dónde verla con opción alquiler: : Rakuten TV (1,99 euros), Google Play (1.99 euros), Microsoft (1,99 euros) y iTunes (3,99 euros).

4. 'GREASE' (1978)

La mítica película protagonizada por John Travolta y Olivia Newton John solo estuvo nominada a un Oscar, el de mejor canción por 'Hopelessly devoted to you', y finalmente no lo ganó. Pero ha pasado a formar parte del acervo popular y eso no se olvida.

Dónde verla en streaming: Amazon Prime Video, Netflix, Rakuten TV.

Dónde verla en alquiler: Rakuten TV (1,99 euros), Google Play (2.99), Microsoft (2.99) y iTunes (3.99 euros).

5. 'E.T. EL EXTRATERRESTRE' (1982)

Optó a un Oscar a mejor película, mejor director, mejor fotografía y siete categorías más. Finalmente, ganó cuatro Oscar técnicos.

Dónde verla en streaming: Amazon Prime Video, Movistar + y Sky.

Donde verla con opción alquiler: Atresplayer (1,99 euros), Rakuten TV (2.99 euros), Google Play (2,99), Microsoft (2.99), iTunes (3,99 euros).

6. 'MEMORIAS DE ÁFRICA' (1985)

Fue la máxima ganadora de su edición de los Oscar. Ganó el Oscar a mejor película, mejor director, mejor guion adaptado, mejor banda sonora, mejor fotografía, mejor dirección de arte y mejor edición de sonido.

Dónde verla con opción alquiler: Atresplayer (1,99 euros), Rakuten TV (2,99 euros), Google Play (2,99 euros) y Microsoft (2.99 euros).

7. 'MAR ADENTRO' (2004)

La película de Alejandro Amenábar obtuvo el Oscar a mejor película no inglesa. Emocionante.

Dónde verla en streaming: Amazon Prime TV y Movistar +.

Dónde verla con opción alquiler: Atresplayer (1,99 euros) y iTunes (3,99 euros).

8. 'MILLION DOLLAR BABY' (2004).

Dirigida y protagonizada por Clint Eastwood, recibió el Oscar a mejor película, mejor director, mejor actriz (Hilary Swank) y mejor actor de reparto (Morgan Freeman).

Dónde verla en streaming: En Filmin.

9. 'BROKEBACK MOUNTAIN' (2005)

Ganó tres Óscar de ocho nominaciones: mejor director por Ang Lee, mejor música Original por Gustavo Santaolalla) y mejor guion adaptado. El Oscar a mejor película se le escapó de las manos por otra gran película: 'Crash'.

Dónde verla en streaming: Amazon Prime Video y Movistar +.

Dónde verla en opción alquiler: Rakuten TV (2.99 euros), Google Play (2,99 euros), Microsoft (2,99), Atresplayer (1,99 euros) y iTunes (3,99).

10. 'BABEL' (2006)

La película del cineasta mexicano Alejandro González Iñárritu ganó solo el Oscar a mejor banda sonora, aunque estaba norminada a las categorías principales (mejor película y mejor director).

Dónde verla en streaming: Amazon Prime Video, Movistar +, Rakuten TV y Vodafone TV.

Donde verla en alquiler: Rakuten TV (1,99 euros), Google Play (2.99 euros), Microsfot (2.99) y iTunes (3,99 euros).

11. 'EL LABERINTO DEL FAUNO' (2006).

La producción hispano-mexicana de Guillermo del Toro obtuvo tres Oscar: mejor fotografía, mejor dirección artística y mejor maquillaje. ¡

Dónde verla en streaming: Amazon Prime Video.

Donde verla en alquiler: Rakuten TV (1,99 euros).

12. 'HER' (2013)

La curiosa película de Spike Jonze sobre un romance entre un hombre y su máquina, obtuvo el Oscar a mejor guion original y peleó por el de mejor película.

Dónde verla con opción alquiler: iTunes (2,99 euros).

13. 'BIRDMAN' (2014)

La locura cruda, inquietante y poética de un artista que logró los Oscar a mejor película, mejor dirección, mejor guion original y mejor fotografía.

Dónde verla en streaming: Netflix.

Dónde verla con opción alquiler: Rakuten TV (3,99 euros), iTunes (3,99 euros) y Google Play (3,99 euros).

14. 'LADY BIRD' (2017)

Aunque sus cinco nominaciones a un Oscar, entre ellas a mejor película, se quedaron sin premio, fue considerada por Time y otros medios especializados como una de las mejores películas del año.

Dónde verla en streaming: Amazon Prime Video.

15. 'ROMA' (2018)

De nacionalidad mexicana, hizo historia siendo nominada hasta a 10 categorías de los Oscar. Finalmente, obtuvo cuatro, entre ellos el de mejor película no inglesa.

Dónde verla en streaming: En Netflix.