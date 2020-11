Las mejores novelas de misterio que te mantendrán pegada al libro de principio a fin

Elemental, mi querida lectora.

PATRICIA ÁLVAREZ-PALENCIA | WOMAN.ES

Pocas cosas hacen que podamos viajar con la mente y vivir mil aventuras como leer. De hecho, si eres una lectora habitual sabrás que no hay nada tan estimulante como un buen libro, especialmente si es de misterio. Historias detectivescas, crímenes sin resolver, personajes con cientos de secretos… Nada pondrá a tu mente a pensar y a buscar explicación a lo que les pasa a los personajes como una buena novela de misterio, de esas de las que te enganchan desde la primera página.

Si te gusta este género y andas en búsqueda de tu siguiente aventura literaria, no te puedes perder los libros que te vamos a recomendar a continuación, ya que te mantendrán pegada a la historia desde el momento en el que abras la tapa. ¿Preparada para resolver todos los misterios? ¡Empezamos!

Anhelo

Es la primera novela de la trilogía Serie Crave de Tracy Wolff. Ya hablan de ella como la nueva ‘Crepúsculo’, pues tiene todos los ingredientes que triunfaron con la saga de los Cullen: un amor entre una humana y un vampiro, un triángulo amoroso, mucha tensión sexual, criaturas fantásticas, aventuras, peligros y una trama frenética. Sin embargo, esta vez los vampiros vuelven rompiendo clichés, con personajes femeninos súper potentes, historias rebuscadas, oscuras y acompañados de más seres fantásticos. Además, Universal ya ha comprado los derechos para hacer una película, por lo que tienes que leerla antes de que llegue a los cines de todo el mundo.

Puedes comprarla aquí.

Siete mentiras

Se trata de un thriller psicológico que cuenta la historia de Jane y Marnie, dos amigas inseparables desde los once años. Jane adora a Marnie y siempre lo han compartido todo. Pero cuando Marnie le presenta a su futuro marido, Charles, Jane le miente por primera vez en su vida. El miedo a perder a su mejor amiga desemboca en siete mentiras que irán intoxicando la relación y la convertirán en tragedia. La autora busca la tensión psicológica y lo consigue desde las primeras páginas, sin embargo, hay dos rasgos que marcan la diferencia entre ésta y otras novelas del género: no hay una base romántica y la policía no tiene voz aquí. ¡Te enganchará!

Puedes comprarla aquí.

Resina

Ha sido una de las grandes sorpresas literarias del año y ha sido seleccionado como uno de los mejores libros del año según ‘The Guardian’, ‘The Telegraph’ y ‘The Daily Express’. Con ecos que recuerdan a Stephen King y a los inquietantes cuentos de hadas de los hermanos Grimm, ‘Resina’ es una novela tensa e inquietante sobre cómo el amor excesivo termina aplastando en su abrazo a las personas a las que le gustaría proteger. Liv, la niña protagonista, falleció con seis años. Se adentró en el mar durante la noche y hallaron la barca hecha añicos a la mañana siguiente. O al menos, esa es la historia que sus padres explicaron a las autoridades. La realidad es bastante distinta: Liv está viva y se esconde tras una pared impenetrable de objetos robados de aquí y de allá que Jens, su padre, ha ido acumulando a lo largo de los años. Solo María, la madre de Liv, puede cambiar el rumbo de las cosas dentro de la peculiar familia Hordone. Pero ella también, a su manera, ha decidido esconderse del resto del mundo dentro de un cuerpo monstruoso.

Puedes comprarla aquí.

La puerta

Una joven ha sido asesinada mediante una antigua forma ritual en el monte Seixo, una montaña de difícil acceso repleta de misterio. El hallazgo de su cadáver a los pies de la mítica Portalén, una construcción megalítica que servía para los ritos funerarios celtas, desconcierta a sus investigadores. Junto a ella aparece también el cuerpo sin vida de un operario. ¿Quién ha sido capaz de cometer tales asesinatos? Descubrirlo, en un entorno rural tan cerrado como legendario, no será una tarea fácil. La agente de la Guardia Civil Raquel Colina será la encargada de resolver el caso, a la vez que intenta salvar la vida de su hijo Julián, un niño afectado por un cáncer que avanza sin cuartel y que apenas le otorga meses de vida. ¿Podrá curarle la menciñeira local que promete la sanación de todo aquel que pasa por sus manos?

Puedes comprarla aquí.

La bruma verde

Es la novela ganadora del premio Fernando Lara de 2020, y cuenta la historia de Bineka, una adolescente que sobrevive al brutal ataque de su tribu, y Lola Freixidó, una directiva de éxito, que nos trasladarán hasta los espectaculares parajes de la República Democrática del Congo. Ambas mujeres, de mundos tan opuestos, se verán unidas por el amor a una tierra víctima de las acciones más terribles del ser humano, aunque también escenario de las más desinteresadas. Esa dualidad entre estos dos personajes femeninos hará que disfrutemos de una trama repleta de dosis de intriga, momentos de acción y giros inesperados con el continente africano como contexto.

Puedes comprarla aquí.

Trilogía de la Ciudad Blanca

‘El silencio de la ciudad blanca’, ‘Los ritos del agua’ y ‘Los señores del tiempo’ son las tres novelas que componen esta trilogía de Eva García Sáenz de Urturi que se ha convertido en un fenómeno sorprendente e imparable. El protagonista, el inspector Unai López de Ayala, más conocido como Kraken, será el encargado de intentar resolver todos los misterios de estas novelas ambientadas en la ciudad de Vitoria. Una trilogía absorbente que se mueve entre la mitología y las leyendas de Álava, la arqueología, los secretos de familia y la psicología criminal.

Puedes comprarla aquí.

El enigma de la habitación 622

Es el thriller más personal de Joël Dicker. Una noche de diciembre, un cadáver yace en el suelo de la habitación 622 del Palace de Verbier, un hotel de lujo en los Alpes suizos. La investigación policial no llegará nunca a término y el paso del tiempo hará que muchos olviden lo sucedido. Años más tarde, el escritor Joël Dicker llega a ese mismo hotel para recuperarse de una ruptura sentimental. No se imagina que terminará investigando el viejo crimen, y no lo hará solo: Scarlett, la bella huésped y aspirante a novelista de la habitación contigua, lo acompañará en la búsqueda mientras intenta aprender también las claves para escribir un buen libro.

Puedes comprarla aquí.

El misterio de Pont-Aven

El misterio de Pont-Aven es el primer caso del Comisario Dupin, protagonista de la serie de novela policíaca ambientada en la Bretaña francesa que se ha convertido en un éxito de ventas. Causó sensación en Alemania donde, gracias a la recomendación de libreros y lectores, escaló a los primeros puestos de las listas de los libros más vendidos. Ahora llega a España para que conozcamos la historia de Georges Dupin quien, tras su traslado forzoso a un pueblo perdido de la costa bretona, comienza a investigar un asesinato incomprensible. Pierre-Louis Pennec, el dueño del legendario hotel Central, ha sido brutalmente apuñalado. ¿Quién querría matar a un anciano de noventa y un años, y una bellísima persona? ¿Y por qué?

Puedes comprarla aquí.

La chica de nieve

Es la última novela de Javier Castillo e, igual que ha pasado con las anteriores, ya se ha convertido en un fenómeno. Cuenta la historia de Kiera Templeton, una niña de tres años que desaparece en Nueva York, en 1998, en mitad de la cabalgata de Acción de Gracias. En 2003, el día que Kiera habría cumplido ocho años, sus padres, Aaron y Grace Templeton, reciben en casa un extraño paquete: una cinta VHS con la grabación de un minuto de Kiera jugando en una habitación desconocida. La estudiante de periodismo Miren Triggs será la encargada de iniciar una investigación paralela y descubrir que tanto su vida como la de Kiera están llenas de incógnitas.

Puedes comprarla aquí.