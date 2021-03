La ceremonia fue de más a más... el emocionante discurso de Antonio Banderas y la reunión del quinteto más internacional de nuestro cine dejó paso a los emocionantes premios revelaciones: Jane Laspiur ('Ane'), Adam Nourou ('Adu') y Pilar Palomero ('Las niñas"). El merecidísimo galardón a Mejor Actriz de reparto a Nathalie Poza ("La boda de Rosa) y al Mejor Documental (Mabel Lozano) nos reconcilió con la Academia de Cine. Y el final de infarto con Mario Casas, Patricia López Arnaiz y Salvador Calvo, con el dicho: el que la sigue, la consigue. (La lista completa de los ganadores)

Ester Aguado

Una noche de emociones, a toda velocidad. Y una factura espectacular en cuanto a realización. Tras el homenaje a las víctimas de la pandemia y el emotivo discurso de Antonio Banderas al inicio de la gala ("dicen que para vivir la vida hay que mirar hacia delante y, para entenderla, mirar hacia atrás... nos negamos a huir del miedo a enfermar, a morir, a no remontar la crisis... pero, sobre todo, nos negamos a perder nuestra identidad. La clave para afrontar la vida es caer y levantarse, renacer de las cenizas y continuar hacia delante"), nos sorprendió la entrada del quinteto estelar, un logro que, salvo Antonio como maestro de ceremonias, nadie podría haber logrado: Pedro Almodóvar, Penélope Cruz, Alejandro Amenábar, Paz Vega y José Antonio Bayona, nuestros representantes más internacionales, dieron comienzo a una entrega de premios 'menores', nunca visto hasta el momento. Los galardones al Mejor diseño de Vestuario ('Akelarre'), al Mejor Maquillaje y Peluquería ('Akelarre'), al Mejor Sonido ('Adú'), a los Mejores Efectos Especiales ('Akelarre') y a la Mejor Dirección de Producción ('Adú') no podrían haber tenido mejores padrinos.

Enseguida, Belén Cuesta, Antonio de la Torre y María Barranco (espectacular, de Pertegaz) nos presentaron los premios Revelación: Mejor Actriz (Jane Laspiur, por 'Ane'), Mejor Actor (Adam Nourou por 'Adu') y Mejor Dirección (Pilar Palomero, por 'Las niñas"). Unos premios especialmente celebrados por la sorpresa -no en el caso de la directora, que ya fue galardonada en los Feroz y que al final de la noche se acabó llevando el de Mejor Película- y que nos emocionaron por la frescura de sus protagonistas. Tras pieles de gallina, la espectacular interpretación de Nathy Peluso de 'La Violetera', tan distinta en el registro que nos tiene acostumbrados, nos hizo disfrutar a tope.

Otro de los momentos emocionantes fue el premio a la cantante Rozalén como Mejor Canción Original ('Que no, que no') por 'La boda de Rosa', que agradeció, sobre todo a Icíar Bollaín y "a todas las Rosas de este mundo, esas mujeres cuidadoras que hay en millones de casas -entre ellas, mi madre- y por las cuales hay que seguir reivindicando el papel de la mujer".

Entre premio y premio, banderas hizo gala de todas las amistades que ha ido forjando a lo largo de sus años en Hollywood: actores tan emblemáticos como Tom Cruise (¡en español!), Al Pacino, Nicole Kidman, Helen Mirren, Dustin Hoffman, Charlize Theron, Barbra Streisand, Halle Berry, Salme Hayek, Emma Thompson (estas dos últimas, de nuevo, en español), Julianne Moore, Vinicio del Toro, Laura Dern, Melanie Laurent, Emily Blunt, Naomi Watts, Silvester Stallone y más que nos habremos dejado demostraron, a través de vídeos personales, su apoyo al cine español y lo buenos amigos que son... de Antonio, claro. Eso sí, nos sorprendió mucho que Melanie no nos saludara en nuestro idioma... teniendo a Stella del Carmen en casa.

Otros de los premios emotivos fue el Premio al Mejor Corto Documental, que se llevó la gran Mabel Lozano por "Biografía al cadaver de una mujer", un testimonio sobre las víctimas de la trata sexual que la directora ha convertido en una de las batallas de su vida. Esa mujer se lo merece todo.

El merecidísimo galardón a Mejor Actriz de reparto a Nathalie Poza ("La boda de Rosa) y el final de infarto con los premios a Mario Casas, Patricia López Arnaiz y Salvador Calvo, cuyas trayectorias son claro reflejo del dicho 'el que la sigue, la consigue' volvieron a ponernos los pelos de punta. Mario, con una trayectoria claramente ascendente en sus últimos papeles y una seriedad en su interpretación que muchos quisieran, dedicó el premio a su familia y al público que le viene apoyando desde hace 15 años en su carrera, desde "A tres metros sobre el cielo".

Y qué decir tiene el Goya de Honor a Ángela Molina: la puesta en escena y el discurso de la actriz fue tan acertado que no se echó de menos la ausencia de público (supongo que ella sí a sus compañeros de profesión, pero supo disimular con elegancia): "Quiero dar las gracias a mis padres; este Goya es vuestro, con todo mi honor. Y es de tooooda mi familia adorada, ellos saben que son mi corazón. Gracias a la generosidad de la Academia recibo este Goya de con agradecimieto, con alegría y serenidad; alegría porque son mis compañeros los que se han acordado de mí, porque el rodaje ha sido muy hermoso y porque hemos estamos juntos lo suficiente como para tender puentes que ninguna pandemia puede cerrar. Sólo sería mío si lo es de cada una de las personas que me han acompañado y, a veces, sostenido. El cine ha marcado el calendario de mi vida: ha sido horizonte y un viaje hacia el ser humano; necesitamos compartir nuestro entusiasmo para saber que es verdadero; pero, sobre todo necesitamos sentir que nos necesitamos. Hace algún tiempo, mucho para calendarios y ninguno para el corazón, mi padre cantó en este teatro. No imaginaba él que algún día, su hija recibiría el cariño del público, el alma de su arte. Gente generosa, noble, leal, amiga que necesita vivir para querer y querer para vivir. Doy las gracias al cine por haberme llevado con él y enseñarme todas las cosas. Quizás la vida se parezca al cine: no se disfruta sin los demás. Gracias!", acabó señalando Molina, espectacular.

