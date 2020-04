Las mejores producciones que llegan a la parrilla y los regresos más esperados.

Clara Hernández | Woman.es

La crisis por el coronavirus ha dejado en 'stand by' numerosas series y producciones (la última, la cuarta temporada de nuestra adorada 'Skam', cuyo regreso estaba previsto para el día 9 de abril pero que ha comunicado que se aplaza hasta fecha aún por confirmar). Sin embargo, no solo hay muchas que sí pueden cumplir con su fecha de estreno este abril, sino que hay otras que han adelantado sus fechas a este mes, sabiendo que el confinamiento está elevando los índices de consumo televisivo.

De hecho, decenas de series aterrizan en las próximas semanas entre cadenas televisivas y plataformas como Netflix, HBO, Sky, Amazon Prime o Movistar+. ¿Por dónde empezar? Estas son las más esperadas por críticos y seriéfilos.

'AUGA SECA' de HBO

Fecha de estreno: 1 de abril.

Por qué verla: Entre sus logros, figura el de ser la primera ficción rodada en gallego y portugués que llega a una plataforma como HBO. Emitida antes con éxito en Portugal (RTP) y en la Televisión de Galicia, 'Auga seca' (traducido sería 'Agua seca') es un thriller en el que nada es lo que parece y que se desarrolla en el universo del tráfico de armas y sus conexiones con el mundo empresarial.

'LA CASA DE PAPEL', 4ª temporada, de Netflix.

Fecha de estreno: 3 de abril.

Por qué verla: Porque la serie protagonizada por Úrsula Corberó o Jaime Lorente, entre otros muchos, que ha logrado convertirse en una de las producciones españolas más internacionales, promete más momentos trepidantes. "Comienza inmersa en el caos: el profesor da por hecho que Lisboa ha sido ejecutada, Río y Tokio han volado un tanque y Nairobi se debate entre la vida y la muerte". En una entrevista, Jaime Lorente ha hecho una advertencia: nos vamos a hinchar a llorar. Pero también nos distraerá la mente.

'RUN' de HBO.

Fecha de estreno: 13 de abril.

Por qué verla: Para empezar, porque es, a la vez, comedia (un género no tan frecuente en las programaciones como nos gustaría y que viene de maravilla para reírnos en estos tiempos extraños) y thriller (otro de nuestros géneros favoritos) con toques románticos. Además, está protagonizada por la ganadora de un Emmy Merritt Wever ('Nurse Jackie') y tendrá como estrella invitada en esta primera temporada (¡atención!) a Phoebe Waller-Bridge ('Fleabag'). ¿Más? Está producida por eOne, el estudio de 'Heridas abiertas'.

'LA LÍNEA INVISIBLE', en Movistar +

Fecha de estreno: 8 de abril.

Por qué verla: La serie, dirigida por el tres veces ganador de los Premios Goya Mariano Barroso, viaja al primer asesinato cometido por ETA: una tragedia real que nos acerca a un fragmento de la historia no tan lejana de España. Entre su reparto figuran Anna Castillo, Álex Monner, Asier Etxeandia y Antonio de la Torre.

'THE GOOD FIGHT', 4ª temporada, en Movistar+

Fecha de estreno: 9 de abril (y cada jueves, un nuevo episodio disponible).

Por qué verla: El spin off de 'The good wife' (y si no has visto esta, ya tienes deberes para la cuarentena) es una digna heredera de aquella, algo que sigue demostrando temporada tras temporada, en la que va añadiendo referencias a la actualidad estadounidense como a políticas de Trump. Al reparto habitual, con Christine Baranski o Cush Jumbo, se incorporan dos rostros de la serie que la inspiró: Michael J. Fox, que vuelve a encarnar al victimista Louis Canning, y Zach Grenier, como el cínico David Lee.

'KILLING EVE', 3ª temporada, en HBO

Fecha de estreno: 13 de abril.

Por qué verla: La continuación de esta historia de dos mujeres con pasados brutales y adictas que intentan desesperadamente vivir sus vidas sin su droga favorita ha enganchado a millones de televidentes. La dirección cambia, pero siempre habla con voz femenina (la escritora británica Suzanne Heathcote es la guionista principal y productora ejecutiva). La nueva temporada contará con las incorporaciones de Harriet Walter ('Succession') o Gemma Whelan ('Juego de tronos').

'MRS. AMERICA', de HBO

Fecha de estreno: 15 de abril

Por qué verla: Por su flamante reparto (Rose Byrne, Elizabeth Banks o Sarah Paulson) y porque el argumento gira en torno a la historia del movimiento para ratificar la Enmienda de Igualdad de Derechos (ERA), la cual garantizaba los mismos derechos para todos los ciudadanos estadounidenses, sin importar sexo. Corrían los años setenta.

'VIS A VIS: EL OASIS', de Fox.

Fecha de estreno: 20 de abril.

Por qué verla: Si eres fan de 'Vis a vis', no puedes perderte esta nueva entrega donde veremos a algunas de sus protagonistas moverse en otros territorios, fuera de la cárcel (aunque su vida será igualmente azarosa). Por supuesto, contará con Najwa Nimri (Zulema) y Maggie Civantos (Maca).

'LA CASA DE LAS FLORES', 3ª temporada, de Netflix

Fecha de estreno: 23 de abril.

Por qué verla: Un culebrón fresco, actual e hipnotizante que te permitirá evadirte de todo. Si has visto la primera y tercera temporadas, querrás ver esta. ¡Garantizado!