Más alla de las series y películas, los documentales viven un momento dulce en las plataformas audiovisuales. Estos son los que no te puedes perder.

Clara Hernández

Sí, tal vez las películas y, sobre todo, las series sean las estrellas del catálogo de las plataformas de 'streaming' y las que más pasiones generan pero seguro que en los últimos meses has oído a más de una persona comentar, entusiasmada, un documental protagonizado por un pulpo (te adelantamos que se refieren a 'Lo que el pulpo me enseñó', en Netflix) o a otros sobre la cara oculta de las redes sociales, música, personajes célebres o desastres medioambientales capaces de convertirte automáticamente en una activista ecologista.

¿Todavía no has incluido los documentales en tus preferencias? Estos son los que no pueden faltar en una lista para iniciarse en este universo en el que, una vez que entras, no hay marcha atrás. Porque la idea de que los documentales son aburridos y la mejor receta para echarse la siesta hace tiempo que se superó.

El año que se indica junto al título es la fecha de estreno en España.

1. 'LO QUE EL PULPO ME ENSEÑÓ' (2020)

Dónde se emite: Netflix.

Por qué verlo: Si no has oído hablar de este documental ganador de un Oscar que sigue los pasos del cineasta sudafricano Craig Foster y de su amistad de más de una década con un pulpo es que tu aislamiento actual es digno de un confinamiento en Fase 0. La producción fue grabada a lo largo de ocho años y muestra una interacción única entre Foster y un invertebrado cefalópodo, el cual demuestra tener una inteligencia apabullante y una sensibilidad casi humana. Sorprendente y emotivo mientras llegamos a pensar, viendo las imágenes, que humanos y animales somos, prácticamente, lo mismo. El final puede llegar a arrancar una lagrimita (o poner un nudo en la garganta) y a que desees con todas tus fuerzas ser amiga de un molusco.

2. 'LA GRAN AVENTURA DE DAVID ATTENBOROUGH' (2021)

Dónde se emite: Movistar+

Por qué verlo: A sus 95 años, el naturalista británico David Attenborough y su voz envolvente despierta auténticas pasiones, incluso entre el público más joven, que le sigue en masa en su perfil de Instagram. Sus documentales, en los que visita algunos de los paisajes y criaturas más asombrosas del planeta, brillan en Movistar+, que le homenajea este mes con motivo de su reciente cumpleaños emitiendo, además de 'La gran aventura de David Attenbourough', 'Una vida extraordinaria', 'Curiosidades de la naturaleza' (que se estrena este sábado, 15 de mayo) y 'Extinción', una producción de BBC Earth. En Netflix, además, puedes encontrar su aplaudido ''Una vida en nuestro planeta'.

3. 'EL DILEMA DE LAS REDES SOCIALES' (2020)

Dónde se emite: Netflix

Por qué verlo: Fue el fenómeno documental de 2020 y uno de los protagonistas de las tertulias de la desescalada que provocaba alzamientos de cejas y ojos en blanco, indicativos de que aquellas imágenes desvelaban verdades únicas (y no demasiado positivas) y dejaban en estado shock. La producción giraba en torno a las consecuencias de nuestra cada vez mayor dependencia de las redes sociales y desvelaba cómo estas utilizan todo tipo de tretas para que pasemos en ellas el mayor tiempo posible. El testimonio de expertos de Silicom Valley y de extrabajadores de esas mismas empresas que se ponían en el punto de mira daba credibilidad (escalofriante) al conjunto. Aunque muchas de las cosas que indica el metraje pueden resultarte familiares, resultan muy interesante de ver.

4. 'DANCING WITH THE BIRDS' ('Bailando con los pájaros', 2019)

Dónde se emite: Netflix

Por qué verlo: Es divertidísimo contemplar cómo distintos ejemplares de aves exóticas, en paraísos tropicales, se las apañan para conseguir seducir a la hembra con un espectacular abanico de técnicas de seducción y no siempre en situaciones cómodas (¡hay mucha competencia!). Planean hasta la extenuación, construyen nidos gigantes... Ver para creer. El narrador es José Luis Gil, Premio de la Unión de actores al mejor protagonista de televisión por 'Aquí no hay quien viva'.

5. 'ANTES DE QUE SEA TARDE' (2016)

Donde se emite: Disney +

Por que verlo: Con la participación de Leonardo DiCaprio, Fisher Stevens y Martin Scorsese, este documental de National Geographic se convirtió en un referente de los documentales divulgativos sobre los efectos del cambio climático alrededor del mundo. Aunque ya ha pasado un lustro desde su estreno y la situación que explica puede ser hoy incluso más grave y delirante que entonces, todavía es una excelente manera de conocer cómo el cambio climático afecta a nuestro ecosistema, a sus habitantes (sobre todo, a los más desfavorecidos), a animales, que han perdido su hábitat debido a la desforestación provocada por las grandes empresas para la elaboración de productos de consumo humano. Advertencia: Si eres carnívoro, estas imágenes pueden hacer que te plantees seriamente el veganismo.