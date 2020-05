Los mejores capítulos de 'Cómo conocí a vuestra madre' si lo que quieres es no parar de reír

Episodios para ver en bucle.

La comedia se ha convertido en uno de nuestros géneros favoritos de la cuarentena y en un buen recurso para hacer nuestros días más llevaderos. ¿Y cuáles son los títulos elegidos? Series míticas e infalibles: desde 'Friends', que la ciencia ya nos advirtió que nunca podríamos dejar de ver (y de la que te hemos hablado ya en otras ocasiones) a 'Cómo conocí a vuestra madre', una de esas ficciones eternas que, pese a que terminó hace ya ocho años, sigue formando parte del acervo popular y protagonista de sesiones audiovisuales y citas en nuestras conversaciones con amigos. Y que siguen emitiéndose en distintas plataformas sin tregua (actualmente, está disponible en Amazon Prime Video y Netflix).

¿Y qué capítulos no deberíamos perdernos de esta serie protagonizada por Josh Radnor (que interpreta a Ted Mosby, el hombre que decide contar a sus dos hijos la historia de cómo conoció a su madre), especialmente en estos momentos? Aunque la desescalada ya ha comenzado a subirnos el ánimo, tenemos la lista de los capítulos que no te puedes perder si lo que quieres es estallar en carcajadas y que la cosa no se quede en una mera sonrisa. Y no lo decimos solo nosotras: hemos rastreado por internet para comprobar que estos episodios son, para prácticamente todos los seguidores de esta sitcom, desternillantes e imprescindibles.

Aquí va la selección de 'Cómo conocí a vuestra madre':

Temporada 1. Capitulo 10. 'El incidente de la piña'

El episodio en el que Ted decide soltarse la melena y acaba teniendo una tarde llena de aventuras y diversión. Al día siguiente se encuentra con una horrible resaca y en la cama con una misteriosa mujer y una piña. Y hasta aquí podemos leer.

Temporada 2. Capítulo 7. Swarley.

¿Recuerdas? Marshall tiene su primera verdadera cita después de su ruptura con Lily. ¡Y se arma!

Temporada 4. Capítulo 4. 'La intervención'

El episodio en el que el grupo de amigos deciden entrar en acción para evitar que Ted se case con Stella contiene algunos gags irresistibles.

Temporada 5. Capítulo 8. 'Manual de juego'

Ahí descubrimos que Barney anota todas las trampas y estrategias que utiliza para ligar con chicas y muchas de ellas son absolutamente delirantes.

Temporada 6. Capítulo 22. 'Cóctel perdido'

Marshall y Barney discuten sobre la destrucción del Arcadian mientras Robin y Lily tratan de emborracharles para que dejen de discutir. Entre otras cosas.

Temporada 7. Capítulo 14. '46 minutes'

En el episodio en el que Marshall y Lily se adaptan a su nuevo hogar suburbano y luchan para tener a Mickey cerca.

Temporada 7. Capítulo 20. 'Empieza la trilogía'.

Ted, Marshall y Barney se reúnen para ver la trilogía de 'Star Wars' y de repente vuelven a pensar en sus vidas dentro de 3 años.