Seis canciones que nos regaló Pau Donés, de Jarabe de Palo, y que ahora cobran un significado especial

El cantante falleció este martes tras cinco años lidiando con una larga enfermedad.

Clara Hernández | Woman.es

Tras más de cinco años de idas y venidas en el mundo de la música a causa de un cáncer de colon que asaltó su vida en 2015, Pau Donés se despedía este martes para siempre a causa de aquella enfermedad que nunca llegó a abandonarle del todo. El autor e intérprete de la banda Jarabe de Palo no lo hacía, sin embargo, sin antes dejar un regalo para sus fans: un nuevo álbum, 'Escupes o tragas', abanderado por el single 'Eso que tu me das', que en estas dos últimas semanas ha contado con una gran acogida en Spotify.

Repasamos seis canciones que son baluarte de su trabajo, algunas de las cuales cobran, con su marcha, nuevos sentimientos y significados.

1. 'Eso que tú me das': el single de presentación de su último disco, 'Escupes o tragas', cuyo videoclip se publicó hace apenas dos semanas, suena ahora a despedida. Curiosamente, es un canto a la vida que llegó en un momento en el que la salud del músico estaba en clara desmejoría. Esto es evidente en el videoclip que lo acompaña y donde Pau Donés aparece extremadamente delgado. "Eso que tú me das es mucho más de lo que yo te pido", cantaba el catalán, que dedica esta canción a dar las gracias por todo lo que ha recibido en este tiempo, por el amor, las amistades y la compañía. Su hija, Sara, aparece bailando en el vídeo.

"Estamos acostumbrados a ser escuchados, que no a escuchar. Nos gusta mucho pedir y recibir, mucho más que a dar, y rara es la vez que damos sin esperar nada a cambio.Lo que me ha pasado últimamente es justo lo contrario, he recibido mucho sin pedir ni esperar nada. Cosas buenas, muy buenas: cariño, afecto, respeto, amor, de gente a la que conocía y de gente a la que no", escribió el autor junto al vídeo.

2. 'Humo'. "El tiempo es humo, el tiempo es incierto (...) solo el ahora es lo único que tengo", comienza este tema, tal vez el más duro de su discografía, que hoy estremece por sus referencia a la existencia y a la enfermedad. "Toda la vida escribiendo canciones y ninguna precisamente a uno de mis grandes amores: la vida", escribió cuando la compuso, en 2017. La lanzó en la víspera del Día Mundial contra el Cáncer, que se celebra el 4 de febrero. En el videoclip, aparece con una camiseta en la que está escrita su fecha de nacimiento: 11-10-1966

3. 'La flaca'. Imposible referirse a sus composiciones sin detenerse en este himno millonario en visitas en YouTube y sin el cual, tal vez, 'Jarabe de Palo' no hubiera logrado ser lo que es hoy. Un tema rendondo que se convirtió a finales de los noventa en uno de los más escuchados del momento y que se propagó como la espuma tras sonar en un anuncio publicitario. Curiosamente, en aquellos tiempos sin Shazam, nadie sabía quién cantaba esa canción sensual e hipnótica que ponía música a un spot de una marca de tabaco. Fueron muchos quiénes se la atribuyeron a Santiago Auserón, exvocalista de Radio Futura y actual Juan Perro, por el timbre de voz. Este, incluso, llegó a reconocer que se la habían pedido en los bises de sus conciertos. Finalmente, conocimos a Jarabe de Palo... y el enamoramiento fue instantáneo.

4. 'El bosque de palo'. El tirón de 'La flaca' dio a conocer temas como 'Grita' o 'El bosque de palo', incluidos en su primer álbum, que se convirtieron en otros de los temas más conocidos de la banda liderada por el catalán, píldoras geniales que confirmaronque Jarabe de Palo no era un grupo 'one-hit wonder' (de un solo éxito). En esta canción brillan el agua, los peces, la liberación de hormonas primaverales, el juego y el humor, todos ellos presentes en su obra más luminosa.

5. 'Agua'. Nació en 1998 y es uno de los temas favoritos de los seguidores de la formación, solo por detrás de 'La flaca', así como representante de las composiciones más intimistas firmadas por Pau. Amor, caricias y agua. Solo hay que dejarse llevar y fluir como la corriente.

6. 'El lado oscuro'. El videoclip de esta canción vuelve a la esencia, a las calles de Cuba, donde nació 'La flaca', y nos recuerda con unas palabras a modo de introducción a esa mujer que inspiró el tema más importante del grupo. Incluso hizo que muchos volvieran a investigar sobre aquella joven llamada, en la vida real, Alsoris Guzmán, con ritmos candentes y resbaladizos, que transformó la vida de Pau Donés y sus compañeros de banda para siempre.