Entrevistamos a la artista argentina Martina Stoessel ('Tini'), que tras dejar atrás su carrera como niña Disney en 'Violetta', brilla en la música a ritmo de pop o reggeaton (muy pronto, con Lola Indigo).

Clara Hernández

A sus 24 años, la argentina Martina Stoessel ('Tini', para casi todos) posee un curriculum apabullante: tras protagonizar durante cuatro años (de 2011 a 2015) la célebre serie 'Violetta', de Disney Channel, (antes había pasado por 'Patito feo'), se embarcó en giras musicales multitudinarias y fue la voz del tema principal de 'Frozen' ('Libre soy'). En el último lustro, ha publicado tres discos (el último, 'Tini Tini Tini', en 2020), ha grabado con Alejandro Sanz, Álvaro Soler, Karol G o Sebastián Yatra (con este último, además, vivió una gran historia de amor), ha sido asesora del programa 'La Voz' y es la reina de las coreografías. Ahora, vuelve con nuevo single, 'Miénteme', un tema aguerrido que respira 'woman power' y poderío latino, y que arrasa en YouTube (su videoclip registra más de 54 millones de visitas). Y anuncia nuevos proyectos. Así nos lo cuenta:

Tu nuevo videoclip, 'Miénteme', con María Becerra, tiene un final empoderado y libre. ¿Somos las mujeres así, libres y empoderadas, o es aún un deseo más que una realidad?

Es deseo y realidad. Las cosas no han cambiado tanto como todas querríamos pero sí estamos en proceso y generando una conciencia. Estamos 'camino a', aunque todavía quedan un montón de cosas por conseguir.

¿Las niñas de hoy prefieren ser princesas o divas latinas?

Las niñas ya no quieren ser princesas, prefieren ser divas latinas. ¡Totalmente! Ahora hay esa visión de libertad y de ser quien quieres ser sin los estereotipos con los que yo, por ejemplo, crecí. Las chicas de mi generación y las que vienen están rompiendo con los patrones de lo que se suponía que debía de ser una mujer, lo que se creía que era la belleza perfecta o de lo que significaba una vida feliz. Lo que da la diva latina es diversidad y muchas opciones.

¿Cómo se quita la etiqueta una exniña Disney?

Es un trabajo personal y depende mucho de la familia que has tenido, del colegio al que fuiste y de lo que has consumido. Y, también, de lo que está pasando en el mundo, de lo que oímos a través de los medios o de los mensajes que transmiten las influencers que quieren romper con lo que se suponía que teníamos que hacer y que hablan de cómo cada persona debe sentirse libre. Además, hay que llevarlo a la práctica, porque está muy bien el ser libres de pensamiento pero tenemos tantas cosas inculcadas que hacerlo realidad cuesta. Es un trabajo de todos los días.

¿Los años hacen más rebelde?

En mi caso, siempre fui una chica a quien le gustaba experimentar y probar. Soy un alma muy libre, no sé si rebelde pero un alma experimental, y creo que eso hace que quiera estar constantemente buscando y probando cosas nuevas. Eso sí, con mis límites, que ya sé cuáles son y cuáles quiero pasar y cuáles, no. Ser consciente y rebelde, ese es el lugar responsable y en el que quiero estar.

'Tini, Tini, Tini', tu último disco, reúne géneros muy distintos: desde baladas a pop, a ritmos latinos y sonidos urbanos… ¿Con cuál te sientes más cómoda?

Soy una persona que se despierta cada día con el deseo de escuchar y hacer música distinta, depende del mundo y de mi energía. Con todos esos ritmos me siento cómoda aunque quizá con los que más me identifico son las baladas y además, por mis raíces, con lo latino y el reggaeton, que me han acompañado a lo largo de mi vida y significan mucho para mí.

¿Y cómo reciben tus fans esa libertad creativa?

Me conocen desde que soy chica y han crecido conmigo. Creo que hay una comprensión por su parte, me estoy conociendo a la vez que ellos. Todos los días aprendo algo distinto y eso viene de la mano con las letras de mis canciones y la música que quiero hacer y transmitir.

¿Alguna canción favorita que no podamos perdernos de tu último trabajo?

Una de mis preferidas, por lo que significó en mi carrera, es 'Fresa'. Más allá de ser una canción que amo, con ella hubo un antes y un después en la música para mí, y siempre me va a recordar ese momento. Esa canción gustó y mucho y es muy loco cuando tú conectas con ese tema en el estudio, pero cuando le sucede a la gente también, se hace aún más especial.

¿Vives al día?

Sí, vivo al día, pero también por lo que me tocó vivir. Cuando una persona tiene la semana planeada y entra todos los días a las 6 de la mañana a la oficina está allí durante horas, y todas las semanas hace el mismo trabajo, es difícil vivir al día. En cuanto a mí, el haber tenido una vida que cambiaba constantemente, me dio la posibilidad de no planear nada porque sabía que al día siguiente podía cambiar todo. Mi vida siempre fue así y vivir el hoy es lo que me quedaba y lo que me queda. En la pandemia, con todas las cosas tristes y horribles que han pasado, pensé a futuro y en que lo único que tenemos es el ahora. Creo que es uno de los mensajes a transmitir.

Pero toca hablar de futuro. ¡Tienes proyectos musicales con Lola Indigo!

Sí, es una nueva canción con Lola Indigo y con Belinda, una colaboración juntas que es muy linda. Se trata de un tema muy especial, ¡ojalá a la gente le guste! Además de con Lola Indigo, con la que llevaba tiempo hablando, estoy contenta de colaborar con Belinda, que es una gran artista y que, además, ha marcado mi vida, ¡yo crecí escuchándola, la sigo desde que tenía 7 u 8 años! En cuanto a Lola y yo, somos de la misma generación y creo que las dos entendemos este camino de forma parecida. Es muy linda la unión de las tres.

Nosotras te tenemos en nuestra 'playlist' y tú, ¿qué tienes en la tuya?

Hay un artista que conocí hace casi un año, Giveon, a quien 'recontradmiro'. Me gusta mucho su voz, su música, lo que hace, la forma en la que escribe... Otro artista a quien admiro es a Justin Bieber y cuando vi que ambos iban a sacar una balada juntos, Bieber y Giveon, me puse muy feliz. Ellos dos siempre están en mi playlist, donde también hay jazz, cumbia, reggaeton, baladas... ¡de todo!

En la última década, pasaste de princesa a reina. ¿Qué viene después?

No sé...Creo que la vida me va llevando poco a poco, junto con todo el equipo que trabaja conmigo, con intuición. Vamos a ver cómo vamos encarando las cosas pero lo más importante es hacerlo con buena energía y de esa manera las cosas fluyen.