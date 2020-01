Marta Hazas: "Pablo Motos es exigente, pero justo"

La actriz estrena la segunda temporada de la divertida comedia “Pequeñas Coincidencias” (Amazon Prime Video), en la que comparte protagonismo con su marido, Javier Veiga.

Ester Aguado

Marta y Javier dan envidia sana, de la buena. Desde que la vida les juntó rodando una película, no se han separado. Ni como pareja, ni como profesionales. Ahora afrontan la segunda parte de un proyecto muy personal: la serie “Pequeñas Coincidencias”, que ambos producen juntos (Mediolimón), junto con Amazon Prime Video y que cuenta la historia de un encuentro entre dos personajes tan reales como entrañables… con sus risas, sus problemas, sus altibajos, dudas, temores, esperanzas. Que bien podrían ser ellos mismos.

Cuando Javier presentó el proyecto de "Pequeñas coincidencias", ¿ya intuía que habría segunda temporada, por dónde iría la historia?

Cuando dieron luz verde a esta serie y comenzamos a grabar, hace dos años, siempre prensamos en una sola temporada, pero a mitad de rodaje nos comentaron la posibilidad de seguir la historia y dijimos “¡adelante!”. Tampoco era un final tan cerrado… ¿quién iba a resistirse?

¿Qué vamos a encontrar en esta segunda parte?

Pues 12 capítulos de 25 minutos. Y justo nos planteamos el porqué no hay segundas partes buenas en las comedias románticas. Nuestros personajes, Javi y Marta, ya llevan 1 año juntos... ¿Qué pasa cuando termina esa chispa de encontrarse y las primeras citas? Ahora hay que tomar decisiones importantes como la de ser padres... o no. Hay mucha comedia y también más emoción en esta temporada.

Vuestra serie ha sido traducida a tres idiomas (inglés, francés e italiano) y está pegando fuerte en el mercado internacional, incluso ha sido nominada en Seúl (Corea del Sur). ¿Imaginabais que llegaría tan lejos?

Con las plataformas de streaming, el mercado internacional se ha abierto mucho para la ficción española. Pero esa nominación en Seúl compitiendo con la americana “Fleabag” y lo bien que va la venta internacional nos ha hecho muy felices. Orgullosos de haber hecho una comedia exportable más allá del humor más localista. Generalmente, los dramas viajan mejor que les humor, que tiene giros y referencias más culturales. En México y Latinoamérica también está funcionando genial. Y desde luego, en Corea tienen buen gusto (risas).

¿También se emitirá en abierto en Antena 3?

Eso no lo sé. Nosotros la rodamos para Amazon Prime Video y esta segunda temporada no sé si la seguirán utilizando en abierto. La televisión en abierto está en periodo de cambio, de reinventarse. Los modos de consumir televisión están cambiando, como lo hizo pasar del fijo al móvil. Hoy todos acudimos a la televisión bajo demanda, así que las generalistas se están adaptando. Nuestro estreno en Antena 3 fue estupendo, con un 16% de audiencia, que es muchísimo para estos tiempos.

Como espectadora, ¿qué series te gusta ver cenando? ¿Las compartes con Javier o veis cosas distintas?

A veces apostamos por cosas distintas en los viajes, pero en casa solemos ver juntos las series. Nos dimos un buen atracón el día después del rodaje. Me gustaron “El cuento de la criada”, “Big little lies”, The Walking Dead”, “Fargo”, “You”... casi todo!!!!

Veo poca comedia ahí…

¡La verdad es que últimamente sí! Pero también nos hemos visto “After life", “Divorce", “Episodes”... tenemos las comedias vistas! Deberes hechos. Y volvimos a ver las pelis de comedia romántica como “Love Actually", “Pretty Woman"…

¿No es un riesgo trabajar con Javier, tu marido? ¿Cómo lo lleváis cuando no estais de acuerdo?

Lo hacemos de manera natural. Nos conocimos protagonizando una película, hemos encadenado varias funciones de teatro juntos (”5 y acción”, “Amigos hasta la muerte”)…Y si alguna vez no compartimos criterio, se debate como ocurre entre compañeros o con un director sin esta implicación personal. Nos entendemos bien. Nos divierte. Es bonito hacer proyectos juntos y por separado.

¿Hay días en los que necesitas espacio, distanciarte?

No he sentido nunca eso. Siempre cuidamos nuestro espacio. Pero sí que es verdad que necesito compaginar y hacer otros trabajos que no estén dirigidos por Javi.

En la serie se plantea el tema de los hijos: ese miedo que suelen tener los hombres a comprometerse más. En vuestro caso, ¿quién es más reacio, más Peter Pan?

En esta serie, ambos tienen las mismas dudas, los mismos miedos. Son dos personas egocéntricas con el mismo miedo compromiso. Están en un momento vital parecido. Pero le echan en cara al otro que no quiera comprometerse. En nuestro caso, en la vida real ambos estamos a la par. Los dos somos disfrutones y nos gusta nuestra vida exactamente como es. Cuando van bien las cosas, ¿para qué cambiarlas?

Dime algo en los que no te pongas nunca de acuerdo con tu marido…

En tener un perro… Pero todo se andará (risas)… ¡Él no quiere! A mí me encantan, desde pequeña he tenido uno. Ahora tengo a Robin, pero vive en Santander, con mi madre.

Te gusta la moda, de hecho te encargaste tú misma del vestuario de la primera entrega de la serie… ¿También de la segunda?

Me gusta la moda, pero el trabajo de estilista en televisión es dificilísimo. Lo respeto mucho. En la primera temporada, lo hizo Rosa Solano, pero tuve una mayor implicación por circunstancias del rodaje. Y en esta segunda temporada, se ha encargado Nazareth Colomina. Es maravilloso. El vestuario me parece fundamental para crear personajes y para la estética que yo quería darle a la serie como productora ejecutiva.

Dime cómo es tu estilo día a día y qué no puede faltar en tu armario…

Intento ir cómoda. Soy mucho de vaquero y deportivas… En mi armario siempre a unos jeans a punto: Levi’s, French Connection o Le Brand. Estas tres marcas son mis favoritas.

¿Cómo se trabaja en “El Hormiguero”? ¿La sombra de Pablo Motos es alargada?

En mi caso, muy a gusto. Tengo mucha libertad, me divierto... y yo diría que Pablo es una buena sombra bajo la que cobijarse. Aprecia el talento, el trabajo y me resulta muy fácil trabajar ahí. Es exigente, pero justo. Si no, sería imposible capitanear un programa que lleva 13 años en antena. A mí me gusta que los jefes y, cada uno en su trabajo, busquen la excelencia. Hacer por hacer es deprimente. No me gusta el ‘todo vale’.

¿Qué es lo mejor del programa?

Para mí, lo mejor es que está vivo. Que es directo y siempre ocurren imprevistos. Es el mejor sitio que hay ahora mismo en televisión para ir a promocionar un trabajo.

¿Aún no te arrepientes de no ser tú la que haga las preguntas? ¿Estar siempre en el punto de mira no agota?

No me arrepiento nada, de dejar periodismo a un lado para ser actriz. No me siento en el punto de mira todo el rato, de verdad. Sólo cuando me pongo “a tiro” para enseñar mi trabajo.

Tus proyectos inmediatos…

Ahora mismo, nos vamos de promoción a México y Miami con “Pequeñas Coincidencias”. A ver qué pasa, si hay tercera temporada… Y cerrado no tengo nada a corto plazo, ¡por primera vez en 10 años! Vértigo, pero del bueno. A escuchar y a esperar y crear los nuevos proyectos. Un planazo.