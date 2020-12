Adri, Juanin y Jorge lo tienen claro: el mundo necesita mucho más amor. Hablamos con ellos de su último tema, los conciertos que están teniendo lugar en Madrid y su nuevo disco que verá la luz el próximo año.

SANDRA GONZÁLEZ | WOMAN.ES

Empezaron a dar sus primeros pasos en el panorama musical en el año 2015 y hoy, tras cinco años de esfuerzo y trabajo duro, Marlon y sus temas con aires canallas ya han conseguido pisar fuerte en el pop/rock español.

Adrián Roma (voz de la banda), Juanin (guitarra y coros) y Jorge (bajo y voz) despiden este atípico 2020 por todo lo alto: con ocho conciertos (el 22, 23, 29 y 30 de diciembre), incluso con dos shows por día, en La Riviera (Madrid) y con mucha esperanza depositada en el próximo 2021, en el que esperan que, sobre todo, haya mucha música y puedan seguir haciendo lo que tanto les gusta.

- Xoel López: "Más que pesar, mi mundo interior desborda"

- Aitana Ocaña: "La perfección de las redes sociales cada vez me causa más rechazo"

Y así será, pues el lanzamiento de su próximo disco (más de dos años después de la publicación de su primer álbum digital, 'Cosas que no se pagan con dinero') llegará "con muchos colores" para alegrarnos la próxima primavera. De momento nos conformamos con '- Guerra + Amor', una canción con mucho significado para Marlon que supone un breve adelanto de lo que viene por delante y que, junto al resto de su mítico repertorio, presentarán desde hoy en la mítica sala madrileña a ese público que lleva tanto tiempo esperando para poder saltar y bailar. Charlamos con ellos.

El confinamiento os pilló en el inicio de vuestra gira, ¿cómo vivisteis esos meses de parón?

Juanin: Lo vivimos con mucha incertidumbre porque cuando paramos al principio pensamos que en dos semanas iba a volver a reactivarse, luego que en un mes y luego nos dimos cuenta de que iba para largo... Al principio creíamos que teníamos horizonte de poder volver a la normalidad pronto pero luego vimos que la bola era tan grande que llegó un momento de bajón pero que, al final, lo recondujimos en un nuevo disco y nuevas canciones.

Ahora que ya estamos en esa "nueva normalidad" en la que parece que, poco a poco, se va retomando todo, ¿cómo estáis viviendo vosotros esta nueva etapa de Marlon?

Adri: Con la ilusión de que todo esto se vaya quedando atrás y vayamos avanzando. Y también con mucha esperanza en cuanto al año nuevo que llega para sacar un disco y poder hacer lo que realmente nos gusta.

¿Cómo es la sensación de ver en los conciertos a la gente sentada y con mascarilla?

Jorge: De primeras la verdad es que fue muy raro. De hecho, nuestro primer concierto después del confinamiento fue en un autocine para coches y creo que es lo más loco que hemos vivido, pero fue un nuevo punto de partida y lo vivimos con la ilusión de ver que se volvían a hacer cosas. Ahora es verdad que no podemos decir que es un concierto de los de antes porque falta la cercanía y la multitud, pero nosotros hemos aprendido a vivirlo con la misma ilusión y la gente se lo pasa muy bien.

¿Qué es más bonito, el hecho de volver a subiros sobre un escenario o ver cómo la gente os sigue apoyando y arropando?

Juanin: Una mezcla de las dos porque subirse al escenario sin la gente que está ahí abajo tampoco tendría todo el sentido, así que es la leche poder subirse y saber que tenemos un público que lleva tiempo queriendo escucharnos.

Una sorpresa con la que habéis iniciado por todo lo alto esta nueva etapa es con el lanzamiento de '- Guerra + Amor'. ¿Cómo surge la idea de este tema? ¿Qué es lo que quiere transmitir?

Adri: Viene de que son cosas que hemos vivido durante todo este tiempo en el que hemos llegado hasta aquí. Llevamos casi seis años con esto y siempre ha habido, y lo sigue habiendo, 'haters' y gente que muchas veces te frena a hacer las cosas que te gustan, y hay quien deja de hacerlas porque no tiene la suficiente fuerza para seguir por todo lo que le están diciendo, entonces queremos lanzar ese mensaje. A nosotros nos ha caído de todo encima y hemos seguido igualmente, nunca hemos parado, nunca nos hemos achantado de que nos dijeran algo... "No valéis", "no moláis", "sois esto, sois lo otro..." y es como, bueno, seremos lo que seamos pero vamos a seguir hacia delante. Es una forma de contar nuestra historia y de animar a la gente a que haga lo que le dé la gana y que luche por sus sueños sin dejar que nadie le pise ni le diga que no puede hacerlo.

De hecho el videoclip empieza con un audio de una amiga que le dice a otra que no vuelva a presentarse a ese casting...

Adri: Es muy común que alguien te diga "no te presentes" o "no hagas esto, que vas a quedar en ridículo"... ¿Por qué? Hay que hacerlo como nosotros sabemos; ni bien ni mal, pero vamos a hacerlo.

¿Con este tema nos estáis dando una pista de por dónde va a ir el estilo de vuestro próximo disco, que saldrá, por cierto, el próximo 2021?

Juanin: La fecha está todavía un poco en el aire por lo que está pasando, pero la intención es salir en marzo aproximadamente. El tema puede representar cosas que tiene el disco pero es que el disco no solo tiene una cosa, sino que tiene muchos "colores" y canciones que dicen diferentes cosas y de diferente manera. Pero sí representa el disco en cuanto a la filosofía de la grabación, que es tocando todos a la vez en directo, pero dentro del disco hay mucha más variedad más allá de '- Guerra + Amor'.

A pesar de que todos queremos (y necesitamos) decir adiós al 2020, vosotros lo cerráis con broche de oro, en concreto con ocho conciertos en La Riviera (Madrid) en solo cuatro días (el 22, 23, 29 y 30 de diciembre). ¿Os veis con energía para asumir tal locura?

Adri: Yo creo que sí, vamos a tenerla por las ganas que tenemos, porque se lo debemos a la gente y porque nos lo debemos a nosotros mismos también. Vamos a cerrar el año por todo lo alto con la gente que se gastó un dinero en su día en comprar su entrada y que tiene ganas de despedir el año así con nosotros entonces, ¿qué mejor que hacerlo? Vamos a sacar energía de donde sea, me tendré que pinchar en el culo cuatro o cinco veces si hace falta (risas).

¿Cada show va a tener la duración normal de un concierto?

Juanin: Son dos pases por día y cada concierto va a tener una duración de una hora y media. Es un mismo show que va a ir rodado y va a ser la leche, la verdad.

Adri: Lo que va a haber es un bolo muy preparado estéticamente y con un concepto muy bien pensado. Creo que a la gente le va a encantar a nivel conceptual, más allá de la música, porque para nosotros es mucho más que subir y tocar. Hace casi un año que no tocamos en Madrid y, al final, es un año más de aprendizaje nuestro.

¿Qué os gustaría que el 2021 os deparara a Marlon?

Juanin: El deseo es que vuelva la normalidad cuanto antes y que no haya más retrocesos. Esperamos que haya mucha música en general, y nuestra sobre todo.